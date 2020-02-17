Как выглядели в начале карьеры звездные пары, в которых оба супруга увлеклись бьюти-процедурами
В это трудно поверить, но первые операции по изменению внешности человека проводились египетскими врачами за 3 000 лет до н. э. Тогда при помощи довольно странных инструментов хирурги исправляли дефекты, которые мешали пациентам нормально существовать. Сейчас же медицина шагнула так далеко, что пластика и косметические процедуры стали почти обыденностью. А среди звезд эксперименты с обликом практикуют в том числе и мужчины.
Мы в AdMe.ru вспомнили звездные пары, в которых оба супруга поколдовали над своей внешностью. И посмотрели, что из этого получилось.
Александр и Эмма Малинины
С годами Эмма Малинина становится все моложе и выглядит все лучше, а Александр старается не отставать от жены. Поклонники отмечают, что они разными способами заботятся о своем здоровье и внешнем виде, что позволяет паре всегда оставаться в хорошей форме.
Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид Бекхэм говорит, что никогда не обращался к пластическим хирургам. Он старается следить за внешностью, не прибегая к радикальным методам. Использовать антивозрастные средства по уходу и регулярно делать маникюр его приучила супруга, а в остальном подтянутый вид Дэвида — это результат правильного питания и физических нагрузок.
Сама же Виктория не отрицает, что обращалась к специалистам, чтобы подкорректировать внешность. Но без регулярных процедур по уходу и умеренности в питании эффект был бы менее впечатляющим.
Джиган и Оксана Самойлова
С ростом популярности мужа Оксана Самойлова сильно изменилась. Бьюти-процедуры помогли ей сделать черты лица выразительнее и ярче, а из-за более натурального оттенка волос кожа имеет более свежий вид.
Джиган тоже старается соответствовать своему звездному статусу. Чтобы выглядеть брутальнее, рэпер отпустил бороду, подкачался, набил татуировки и отбелил зубы.
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
© annakournikova / instagram © KMazur / Contributor / gettyimages © NIVIERE / NMA2016 / SIPA / EAST NEWS
Спустя почти 30 лет с начала карьеры Энрике Иглесиасу удается выглядеть так же молодо, как и раньше. Заметно, что певец тщательно заботится о внешнем виде и находится в хорошей физической форме.
Анна Курникова, которая в феврале 2020-го стала мамой в 3-й раз, старается следить за собой, но делает это без фанатизма. Такой подход, основанный на умеренности, позволяет ей выглядеть не только молодо, но и естественно.
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс
© John Barrett / PHL / MPI / Capital Pictures / Capital Pictures / East News © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
Кэтрин Зета-Джонс утверждает, что никогда не делала пластику, хотя порой может показаться, что она лукавит. В любом случае актриса для своих 50 лет выглядит очень молодо и как будто совсем не стареет.
Майкл Дуглас не скрывает, что несколько раз делал круговую подтяжку лица и активно посещал косметолога, чтобы избавиться от морщин. Однако после перенесенной болезни актер отказался от искусственного омолаживания и стал сторонником естественного старения.
Алла Пугачева и Максим Галкин
Примадонна российской эстрады с годами перестала стареть и теперь выглядит на фото лучше, чем какие-нибудь 20–30 лет назад. Усилия, которые она приложила для этого, сложно переоценить.
Максим Галкин, за время своей карьеры кардинально поменявший имидж, сегодня тоже кажется моложе своих 43 лет.
Александр и Анжелика Ревва
Если участник КВН Александр Ревва когда-то мог выглядеть как незаурядный мужчина неопределенного возраста, то Артур Пирожков — настоящий мачо — просто обязан притягивать женские взгляды. Сложно сказать, что именно изменилось в лице артиста, но он однозначно стал привлекательнее и брутальнее.
Анжелика в стремлении к красоте не отстает от своего звездного мужа. Сегодня она может похвастаться подтянутым овалом лица, ровной кожей и белоснежной улыбкой.
Патрик Демпси и Джилл Финк
Глядя на естественную мимику Патрика Демпси, сложно представить, что он фанатеет от пластики или «уколов красоты». Хотя к хирургам он все-таки обращался. В молодости актер имел менее изящную форму носа, которую позднее подправил с помощью специалистов.
Его супруга, Джилл Финк, увлеклась улучшением внешности уже в зрелом возрасте. Теперь она выглядит утонченно, свежо, но вполне естественно.
Стас и Инна Михайловы
Когда карьера Стаса Михайлова пошла на взлет, певец серьезно озаботился собственной внешностью. Он не только поменял имидж, но и заметно помолодел, а также обзавелся более густой шевелюрой.
Вместе с артистом изменилась и его жена Инна: она похудела, изменила прическу и будто бы сбросила пару десятков лет.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
© Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS © ASSOCIATED PRESS / East News © Ordinary Magic / The Film Works
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли не используют радикальные методы и не злоупотребляют пластикой. Они просто отличный пример того, как форма носа может преобразить внешность.
Как вы относитесь к пластическим операциям? Считаете ли, что мужчина должен следить за собой так же, как женщина?
Фото на превью arthurpirozhkov / instagram, EAST NEWS