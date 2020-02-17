Как выглядели в начале карьеры звездные пары, в которых оба супруга увлеклись бьюти-процедурами

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В это трудно поверить, но первые операции по изменению внешности человека проводились египетскими врачами за 3 000 лет до н. э. Тогда при помощи довольно странных инструментов хирурги исправляли дефекты, которые мешали пациентам нормально существовать. Сейчас же медицина шагнула так далеко, что пластика и косметические процедуры стали почти обыденностью. А среди звезд эксперименты с обликом практикуют в том числе и мужчины.

Мы в AdMe.ru вспомнили звездные пары, в которых оба супруга поколдовали над своей внешностью. И посмотрели, что из этого получилось.

Александр и Эмма Малинины

С годами Эмма Малинина становится все моложе и выглядит все лучше, а Александр старается не отставать от жены. Поклонники отмечают, что они разными способами заботятся о своем здоровье и внешнем виде, что позволяет паре всегда оставаться в хорошей форме.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид Бекхэм говорит, что никогда не обращался к пластическим хирургам. Он старается следить за внешностью, не прибегая к радикальным методам. Использовать антивозрастные средства по уходу и регулярно делать маникюр его приучила супруга, а в остальном подтянутый вид Дэвида — это результат правильного питания и физических нагрузок. Сама же Виктория не отрицает, что обращалась к специалистам, чтобы подкорректировать внешность. Но без регулярных процедур по уходу и умеренности в питании эффект был бы менее впечатляющим.

Джиган и Оксана Самойлова

С ростом популярности мужа Оксана Самойлова сильно изменилась. Бьюти-процедуры помогли ей сделать черты лица выразительнее и ярче, а из-за более натурального оттенка волос кожа имеет более свежий вид. Джиган тоже старается соответствовать своему звездному статусу. Чтобы выглядеть брутальнее, рэпер отпустил бороду, подкачался, набил татуировки и отбелил зубы.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

Спустя почти 30 лет с начала карьеры Энрике Иглесиасу удается выглядеть так же молодо, как и раньше. Заметно, что певец тщательно заботится о внешнем виде и находится в хорошей физической форме. Анна Курникова, которая в феврале 2020-го стала мамой в 3-й раз, старается следить за собой, но делает это без фанатизма. Такой подход, основанный на умеренности, позволяет ей выглядеть не только молодо, но и естественно.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс утверждает, что никогда не делала пластику, хотя порой может показаться, что она лукавит. В любом случае актриса для своих 50 лет выглядит очень молодо и как будто совсем не стареет. Майкл Дуглас не скрывает, что несколько раз делал круговую подтяжку лица и активно посещал косметолога, чтобы избавиться от морщин. Однако после перенесенной болезни актер отказался от искусственного омолаживания и стал сторонником естественного старения.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Примадонна российской эстрады с годами перестала стареть и теперь выглядит на фото лучше, чем какие-нибудь 20–30 лет назад. Усилия, которые она приложила для этого, сложно переоценить. Максим Галкин, за время своей карьеры кардинально поменявший имидж, сегодня тоже кажется моложе своих 43 лет.

Александр и Анжелика Ревва

Если участник КВН Александр Ревва когда-то мог выглядеть как незаурядный мужчина неопределенного возраста, то Артур Пирожков — настоящий мачо — просто обязан притягивать женские взгляды. Сложно сказать, что именно изменилось в лице артиста, но он однозначно стал привлекательнее и брутальнее. Анжелика в стремлении к красоте не отстает от своего звездного мужа. Сегодня она может похвастаться подтянутым овалом лица, ровной кожей и белоснежной улыбкой.

Патрик Демпси и Джилл Финк

Глядя на естественную мимику Патрика Демпси, сложно представить, что он фанатеет от пластики или «уколов красоты». Хотя к хирургам он все-таки обращался. В молодости актер имел менее изящную форму носа, которую позднее подправил с помощью специалистов. Его супруга, Джилл Финк, увлеклась улучшением внешности уже в зрелом возрасте. Теперь она выглядит утонченно, свежо, но вполне естественно.

Стас и Инна Михайловы

Когда карьера Стаса Михайлова пошла на взлет, певец серьезно озаботился собственной внешностью. Он не только поменял имидж, но и заметно помолодел, а также обзавелся более густой шевелюрой. Вместе с артистом изменилась и его жена Инна: она похудела, изменила прическу и будто бы сбросила пару десятков лет.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли не используют радикальные методы и не злоупотребляют пластикой. Они просто отличный пример того, как форма носа может преобразить внешность.