10+ звезд, у которых есть любимые вещи. И они занашивают их до дыр

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Чтобы не отставать от моды, нужно регулярно менять гардероб, а также желательно не появляться в одном и том же наряде дважды. Конечно, обычному человеку трудновато следовать этому правилу, но звезды — другое дело. Знаменитости имеют огромный выбор одежды, обуви и различных аксессуаров, однако даже они могут прикипеть к какой-то одной вещи.

Редакция AdMe.ru выбрала тех звезд, которые отказываются слепо следовать законам моды. В конце статьи есть маленький бонус: кое-кто уже 9 лет не менял прическу и успел превратить ее в узнаваемую фишку.

1. Последние годы Натали Портман не расстается с любимой сумкой от Dior — меняются только ремешки

2. Виктория Бекхэм практически никогда не появляется на публике без очков, которые успели стать ее фирменным знаком

3. У Кристен Стюарт есть любимая вещь — кулон в виде замочка. Стилист актрисы утверждает, что это ожерелье было сделано специально для нее дизайнером Джиллиан Демпси

4. О босоножках Manolo Blahnik Анны Винтур уже ходят легенды. Для главного редактора Vogue эту модель создал сам Маноло Бланик в 1994 году, предварительно сделав слепки с ее стоп

Так выглядели знаменитые босоножки в далеком 1998 году.

Со временем они претерпели несколько стилистических изменений. Конечно, Анна Винтур имеет не одну пару этой обуви, но все-таки подобная преданность единственной модели не может не восхищать.

5. У Алессандры Амбросио явно имеется склонность к кулонам в форме полумесяца

6. Пряжка для ремня Moschino Майли Сайрус подходит как к нарядам в стиле кэжуал, так и к вечерним ансамблям

7. Хелену Бонем Картер отличает страсть к корсетам и винтажным вещам. Этот пояс явно был одним из ее любимых

8. Селена Гомес практически всегда носит серьги в форме круга или полумесяца. В некоторых из них певица появлялась на публике неоднократно

9. У Дрю Бэрримор есть любимые очки, которые она надевает как на прогулку с ребенком, так и на публичные мероприятия

10. Когда Сури, дочка Кэти Холмс, была маленькой, ее звездная мама носила кулон от Jennifer Meyer Jewelry с выгравированной на нем буквой S

11. Ева Мендес тоже никогда не стеснялась надевать полюбившиеся серьги несколько раз — к примеру, эту пару от Amrapali в виде цветка

13. В повседневной жизни Сара Джессика Паркер явно предпочитает практичные сумки

14. У все той же Сары Джессики Паркер есть и парочка-другая любимых туфель собственного производства — бежевые от Celine и лодочки цвета фуксии

Бонус: пока одни знаменитости демонстрируют страсть к любимым вещам, конский хвост Арианы Гранде успел стать ее визитной карточкой

А у вас есть вещи, с которыми вы не желаете расставаться? Прикрепляйте их фото — залайкаем всей редакцией!