10 вредных привычек родителей, которые забывают о том, что они — зеркало для своих детей

Неизвестно, откуда взялась фраза: «Не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Но согласитесь, она точно отражает действительность. Сложно прививать ребенку любовь к чтению, если сами родители ограничиваются лишь просмотром ленты в Instagram. И не стоит говорить об элементарной воспитанности у детей, если мама и папа позволяют себе систематически выходить за рамки приличия.

Вооружившись рекомендациями специалистов, мы в AdMe.ru составили список вещей, которые стоит перестать делать родителям. Если они, конечно, хотят, чтобы их дети росли культурными людьми.

«Залипать» в смартфонах

Вам знакома ситуация, когда вы общаетесь с кем-то лицом к лицу, а человек в это время постоянно отвлекается на соцсети и переписки в мессенджерах? Это явление называется фаббинг, и оно — бич современного общества. Важно не только самому перестать «залипать» в телефоне, но и объяснить ребенку, что такое поведение — признак пренебрежения собеседником и верх бескультурья.

Хвастаться победами, унижая проигравших

Когда взрослые, одержав победу в играх, спорте или в профессиональной деятельности, начинают гнобить побежденного — это, мягко говоря, неприятное зрелище. Ребенок, перенявший такую манеру поведения, вряд ли станет действительно уважаемым человеком и душой компании. Специалисты советуют учить детей не злорадствовать, а поддерживать и подбадривать проигравших. Такое качество станет полезным и во взрослой жизни.

Не реагировать, когда другим людям нужна помощь

Часто люди не замечают в толпе тех, кому нужна помощь. Одни делают это случайно, а другие откровенно говорят: «Мне что, больше всех надо?» Представьте ситуацию: женщина пытается протолкнуть коляску с малышом через порог в магазине. Или к двери подходит человек с полными пакетами в руках. Вы поможете, придержав дверь? А ваш ребенок? Если оба ответа «нет», это тревожный звоночек, считают эксперты по этикету.

Хватать еду из общего блюда, не дожидаясь других

В каждом доме свои правила поведения за столом. Есть люди, для которых хватать еду из тарелок других членов семьи — это норма, и мы не будем с этим спорить. Однако в гостях или кафе стоит придерживаться общепринятых правил этикета. Нельзя набрасываться на еду, пока хозяева вечера не пригласили всех за стол, и уж тем более не стоит лезть в общую тарелку руками.

Распускать сплетни

Дети слышат и запоминают больше, чем нам порой хотелось бы. Каждый раз, когда вы в присутствии ребенка хотите обсудить с подругой соседку или перемыть начальнику кости, вспоминайте об этом. Нужно объяснять детям, что сплетни могут расстраивать и причинять другим людям боль. К тому же мало кто захочет дружить со сплетниками.

Есть на бегу

В современных семьях совместные обеды и ужины не пользуются большой популярностью. Нередко дети и родители едят в разных комнатах и в разное время, иногда просто перекусывая на бегу бутербродами. Такие традиции не лучшим образом сказываются на развитии социальных навыков ребенка. Специалисты считают, что регулярные семейные обеды станут для детей хорошим примером того, как нужно вести себя за столом. Ребенок научится слушать и не перебивать взрослых, а также вести культурную беседу.

Круглыми сутками смотреть телевизор

Многие родители фоном слушают всевозможные шоу, новости, рекламу и сериалы. Мало того что этот информационный шум мешает близким людям побыть друг с другом, он еще и негативно влияет на поведение и обучаемость детей. Эксперты утверждают, что чрезмерный просмотр телевизора и развлекательных передач чреват недосыпами, плохой успеваемостью и даже лишним весом. Необходимо ограничивать ребенка в пользовании гаджетами, а часы отдыха от телевизора лучше наполнить играми, интересными разговорами и встречами с друзьями.

Выяснять отношения, не стесняясь в выражениях

Взаимоотношения взрослых людей бывают сложными, и иногда мы можем ругаться, даже не подбирая слов. Важно при этом следить, чтобы дети не становились невольными свидетелями таких скандалов. Детей нужно учить общаться с окружающими так, как они хотели бы, чтобы другие люди общались с ними: без некультурных словечек, уважительно и дружелюбно.

Грубо разговаривать по телефону

Специалисты считают навык культурного общения по телефону одним из самых главных для детей. Но часто взрослые показывают не самый лучший пример ребенку, жестко разговаривая с сотрудниками кол-центров и других служб. Важно объяснить детям, что разговор по телефону должен быть вежливым, кратким и по делу. Благодаря такой манере общения ребенок обязательно произведет впечатление воспитанного и приятного собеседника.

Относиться к животным как к игрушкам

О человеке может многое сказать его отношение к животным. В детстве малыши не всегда понимают грань между «погладить» и «ударить», поэтому взрослые должны научить ребенка правильному общению с питомцами. Не позволяйте детям причинять боль животным и трогать чужих собак без разрешения хозяев. Показывайте своим примером, как это здорово — любить питомцев и заботиться о них.