10 вещей в нашем гардеробе, которыми мы обязаны «безликой» моде 2010-х

Несмотря на кажущуюся безликость, мода 2010-х была богата на яркие и порой неоднозначные тренды. В начале десятилетия мир переваривал наследие нулевых. Однако, окончательно перенасытившись блестками и стразами, мы вскоре с головой окунулись в минимализм. Затем была ностальгия по прошлым эпохам: 70-е, 80-е, 90-е — мы, кажется, перепробовали все.

Что преподнесут нам 2020-е, неизвестно. Но до того, как вступить в новую эпоху, мы в AdMe.ru хотим сказать «прощай» минувшей декаде и вместе с тем вспомнить вещи, которые ворвались в нашу жизнь с ее приходом. А в конце статьи мы расскажем о модных тенденциях, которыми запомнились последние 10 лет: судя по всему, они еще долго не покинут нас.

Меховые жилетки

В самом начале десятилетия на смену шубам пришли меховые жилетки. Искусственные или натуральные, они стали незаменимыми друзьями девушек в холодное время года. И хотя через пару сезонов тенденция сошла на нет, многие представительницы прекрасного пола до сих пор не могут расстаться с практичным приобретением.

Бандажное платье

Вернувшиеся в моду в конце нулевых бандажные платья стали одним из самых ярких трендов первой половины минувшей декады. Однако через пару лет тенденция пошла на спад. Ведь позволить их себе могли лишь девушки с точеными фигурами.

Юбка-колокольчик

Также в 2010-е все модницы помешались на пышных юбках-колоколах. Мини, миди, кожаные и трикотажные — они были в гардеробе каждой.

Баска

В прошлом десятилетии в моду вернулась и знаменитая баска. Наряды, украшенные ею, были в арсенале многих девушек, в том числе и знаменитых.

Сникерсы

Кроссовки на платформе, или сникерсы (как их прозвали у нас), вобравшие в себя практичность спортивной обуви и женственность каблуков, стали ярким олицетворением наметившегося в моде 2010-х тренда на комфорт.

Джинсы-бойфренды

Джинсы «моего парня» стали одним из главных хитов середины 2010-х, отодвинув на второй план любимые всеми скинни. Особой популярностью пользовались рваные модели, и чем больше на них было дыр, тем лучше.

Ботфорты

В далеком 1990 году, когда на экраны вышла легендарная «Красотка», никто и подумать не мог, что когда-нибудь ботфорты превратятся в мировой тренд. Оно и неудивительно, ведь сапоги с длинным голенищем всегда ассоциировались с девушками легкого поведения. Однако в 2010-е дизайнеры разбили этот стереотип в пух и прах. Девушки стали носить ботфорты повсеместно, а особой популярностью пользовались замшевые модели.

Бежевое пальто

В середине десятилетия с легкой подачи дизайнеров нюдовые оттенки завоевали сердца модниц по всему миру. Они заменили черный в качестве бессменной классики. А бежевое пальто до сих пор имеется в гардеробе чуть ли не каждой.

Одежда с логотипами

Во второй половине 2010-х возродилась эстетика максимализма, которая превратила в повсеместное явление логоманию. Дизайнеры начали использовать фирменный стиль брендов в своих коллекциях, обильно украшая одежду лейблами, лозунгами, принтами и цитатами. А модники приняли тенденцию на ура. Ведь гораздо проще идентифицировать вещь, когда на ней большими буквами написано название бренда.

Уродливая обувь

2010-е, помимо прочего, подарили нам тренд на уродливую обувь. Резиновые галоши Crocs, грязные кроссовки, запечатанные в пластик лодочки — глядя на все это, создавалось ощущение, что дизайнеры взяли единый и бесповоротный курс на некрасивость. Однако даже самые безумные творения дизайнеров постепенно становились маст-хэвом.

Бонус: тенденции, которые повлияли на моду последнего десятилетия

Перенасыщенность рынка и озабоченность ухудшением состояния окружающей среды привели к тому, что бренды стали более осознанно и ответственно подходить к своей деятельности. На смену натуральной коже и меху пришли экоматериалы. Такие гиганты масс-маркета, как H&M и Zara, внедрили сервис по сбору и переработке ненужной одежды. Если в 2000-х каждая модница грезила о норковой шубе, то в новом десятилетии предметом мечтаний всех девушек стала шуба-чебурашка. Товары с пометкой recycled пользуются большой популярностью по сей день, а рынок вторичного потребления растет семимильными шагами.

Долгое время мода была исключительно прерогативой женщин, однако все изменилось с приходом нового десятилетия. Дизайнеры стали с большим вниманием подходить к мужским коллекциям, зачастую используя для них традиционно женские материалы. Женщины же, в свою очередь, продолжили уверенное шествие по закромам мужского гардероба. Если раньше было принято носить вещи, лишь отчасти напоминающие мужские, то с недавних пор стилисты предлагают представительницам прекрасного пола присмотреться к настоящим пиджакам и мужским рубашкам. Продавцов перестали удивлять девушки, выбирающие одежду в отделах «для него», а коллекции стали гендерно нейтральными. Охотно продвигают тренд в массы и кумиры молодежи. Восходящие звезды Тимоти Шаламе и Гарри Стайлс регулярно выходили в свет в рюшах и кружевах, а Наталья Водянова и Гвендолин Кристи доказали, что мужские костюмы смотрятся стильно и на хрупких плечах.

Вторая декада нашего столетия ознаменовала окончательную победу комфорта над гламуром. Каблуки сменили кроссовки, шубы отодвинули на второй план бесформенные пуховики, а блестки и пайетки уступили место экологичным и комфортным материалам. Во главу угла встала практичность, а одежда стала максимально лаконичной и удобной.

Если раньше красивая и модная одежда создавалась исключительно для девушек с идеальными по тем меркам пропорциями фигуры, то с наступлением нового десятилетия модные бренды начали выпускать товары абсолютно для всех — опять же, скажем «спасибо» соцсетям. Неважно, какой ты расы, возраста, гендерной идентичности и комплекции: одежду по душе может найти каждый. Безусловно, эта тенденция сказалась и на выборе моделей для показов. На подиумах все чаще стали появляться девушки, не вписывающиеся в пресловутый стандарт 90-60-90, и это, конечно, радует глаз.