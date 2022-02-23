10 вещей, на которые все поглядывают с опаской, а скандинавские девушки носят и бровью не ведут

Современная скандинавская мода мало связана с массовым увлечением хюгге и лагомом. Модницы Швеции и Дании играючи создают стильные и чуть небрежные образы, которые набирают популярность во всем мире. Недели моды в Стокгольме и Копенгагене высоко ценятся профессиональным сообществом и уже составляют конкуренцию Парижу и Милану. Все потому, что в жительницы Скандинавии знают: правила созданы для того, чтобы их нарушать.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, что эти смелые модницы делают не так, как принято во всем мире. И уже взяли на заметку некоторые стильные новации.

Цвета и принты в любое время года

Скандинавские девушки боготворят цвет. Они носят вещи разных оттенков, сочетая их самым непредсказуемым образом. Вся палитра цветов, принты и полоски с размахом представлены в их гардеробе. При этом абсолютно не имеет значения, какое время года за окном, — яркость сопровождает их всегда и, возможно, задает настроение на большие дела.

Объемные платья

Пока мировое модное сообщество старается не нарушить тонкую грань между элементами драмы и пиратской эстетикой и с недоверием смотрит на рукава-фонарики и платья в стиле ампир, скандинавки жмут на газ. Пышное платье с отсылкой к Викторианской эпохе — один из знаковых предметов скандинавского гардероба. Летящие платья и объемные прозрачные топы из органзы — в числе любимых силуэтов у местных брендов.

Большие солнечные очки

Скандинавские девушки любят минимализм и непринужденность не только в одежде, но и в аксессуарах. Наиболее популярны крупные очки черного, белого и коричневого цветов. Темные очки не просто добавляют изюминку в образ — с их помощью практичные модницы скрывают отсутствие косметики на глазах. Скандинавские девушки не хотят тратить свое время на сложный макияж и легко решают эту проблему.

Петчворк

Для всего мира петчворк (лоскутное шитье) — это прежде всего детали интерьера, сшитые из кусочков разной ткани. В Скандинавии петчворк — это модный тренд в одежде. Джинсовые вещи, рубашки с цветными вставками или же все вместе — как, например, джинсовый комбинезон с петчворком в сочетании с яркими мюлями.

Анималистичный принт

Анималистичные принты сейчас актуальны как никогда. Однако большинство из нас предпочитает использовать их в умеренных дозах, опасаясь выглядеть вульгарно. Скандинавские девушки смело берут от тренда все и предлагают облачиться в него полностью или сделать основной деталью своего образа.

Шелковая пижама в городе

Не каждый модник рискнет надеть пижамный костюм даже на вечеринку. А скандинавские девушки рискнут. И не на вечеринку, а на прогулку до ближайшей кофейни. Эти девушки ценят комфорт, поэтому для них шелковый пижамный костюм в комплекте с кроссовками — один из вариантов повседневной одежды.

Джинсы скинни

Узкие джинсы для скандинавов — один из элементов базового гардероба. И в то время как француженки избавляются от скинни, скандинавки продумывают очередной универсальный образ с их участием.

Гиперболизированные воротники

Пока мы выбираем классические воротнички, блузки скандинавских девушек пестрят широкими остроконечными оборками из 70-х. Их надевают под сарафан или заправляют в юбку. Кроме того, «воротнички гимназисток» сочетают с кожаными шортами или вязаными платьями.

Смелая вязка

Сегодня во всем мире отдается предпочтение трикотажу базовых цветов. Его часто комбинируют с легкими платьями. Скандинавские девушки пошли дальше — они создают необычные сочетания, например, внутри одного свитера. Объемный силуэт с интересным рисунком, яркой полосой или градиентной мохеровой вставкой — на этом эксперименты не ограничиваются.

Спортивная одежда в сочетании с дизайнерской

Мы привыкли отделять зерна от плевел: спортивные штаны носим с кроссовками, а элегантные платья — с лодочками. Скандинавы же вывели спорт на новый уровень. Они совершают переход от дизайнерской одежды к спортивной и обратно легко и непринужденно, оставаясь при этом в высоком стиле. Спортивная куртка в сочетании с каблуками и дизайнерской сумкой приобретает новые смыслы.