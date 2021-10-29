10 вещей, которые не стоят ваших денег, даже если о них трубят из каждого утюга

Разнообразие товаров на полках современных магазинов захватывает дух. У нас всегда есть возможность найти что-то крайне редкое или выбрать наиболее подходящую модель одного и того же предмета, выпущенного десятком разных производителей. Вот только это изобилие имеет свойство ослеплять потребителей и приводит к покупке либо неоправданно дорогих, либо не слишком полезных вещей.

Мы в AdMe.ru за рациональный подход к вложению своих кровно заработанных. Поэтому решили разобраться, на какие вещицах можно безболезненно сэкономить, если не поддаваться уловкам маркетологов и переменчивым веяниям моды.

10. Приспособления для смартфонов

Новомодные приспособления для смартфонов появляются пачками каждый год: насадки на камеру, беспроводные зарядки, автомобильные держатели, штативы и многое другое. Таким же веянием моды некогда были селфи-палки, а сейчас благодаря развитию TikTok на пике популярности кольцевые лампы. Однако прежде чем совершать покупку, стоит честно ответить себе на вопрос, будет ли использоваться такое устройство или довольно скоро покроется пылью.

9. Мыло ручной работы

Будем честны, пользоваться мылом сложной формы попросту неудобно. Да и непонятно, зачем это нужно, если катать в ладонях округлый кусок или намыливать руки жидким средством гораздо проще. Но даже если речь идет об избирательности в ароматах и составе, практически всегда можно купить мыло ручной работы традиционной формы, которое будет хотя бы немного дешевле, так как изготавливается проще.

8. Сомнительные косметические товары

Зачастую мы заранее интуитивно понимаем, что перед нами очередная разрекламированная пустышка. Но как же тяжело отказаться от сладких иллюзий! И мы надеемся, что второй подбородок исчезнет за 5 минут благодаря лифтинговой маске для коррекции овала лица, а ресницы можно будет больше не красить и не приклеивать, купив накладные на магнитиках. Но в конечном-то итоге это не работает. Поэтому, если вы уже совершали подобные покупки, просто вспоминайте о провале каждый раз, когда увидите новую интригующую, но очевидно сомнительную штучку.

7. Брендовая вода

Вода в стаканах, стеклянных бутылках или другой навороченной таре, придуманной маркетологами с хорошим воображением, так и притягивает взгляд. Но стоит держать в уме, что мимолетное удовлетворение от такой покупки вовсе не стоит тех денег, которые за нее просят. Бутилированная вода в целом довольно сомнительный пункт затрат. Если вы постоянно ее покупаете, стоит присмотреться к приобретению спортивной бутылки, которая решит вопрос раз и навсегда. Но как минимум двойная переплата здесь уж точно ни к чему.

6. Кухонные приборы узкого назначения

Электрошашлычница, вафельница, йогуртница и тому подобное — признайтесь, каждый из нас хоть раз приобретал такого рода кухонные приборы, которые после нескольких использований тихо и бесславно задвигались в самый дальний угол шкафа. Однако если кому-то для получения опыта хватит одной неудачной покупки, другой человек не удовлетворится и десятью и все равно позарится на аппарат для приготовления попкорна или сахарной ваты. Поэтому единственное, что здесь можно посоветовать, — просто не торопитесь, обдумайте хотя бы в течение трех дней, насколько эта вещь нужна и актуальна.

5. Восковые салфетки

Мода на экотовары постоянно вынуждает нас приносить в дом что-то новенькое, будь то деревянные столовые приборы или зубная щетка из бамбука. Но если приобретение некоторых из этих вещей еще можно как-то оправдать, то покупка других просто не поддается объяснению. Например, восковые салфетки. Это кусочки бумаги, пропитанные пчелиным воском. Их используют для того, чтобы заворачивать еду, вместо фольги или пищевой пленки. Что мешает просто хранить пищу в тех же контейнерах (как вариант, тоже экологичных — из стали)? Ведь это просто, безотходно и обойдется гораздо дешевле.

4. Пакеты с зиплок-застежкой

В некоторых случаях такие пакеты и правда удобны, например в качестве альтернативы ланч-боксам, если вы носите с собой бутерброды: они занимают в сумке меньше места, чем контейнер. Кроме того, можно найти им множество прочих полезных применений в быту. Однако если речь идет о том, чтобы просто заморозить что-то, упаковать сыр, хлеб или сложить огурцы, значительно дешевле обойдется использование обычных полиэтиленовых пакетов, которые потом не жалко выкинуть.

3. Специфические приспособления для готовки

Среди современных приспособлений для приготовления пищи и правда порой встречаются удивительно полезные, без которых сложно представить себе жизнь. Однако параллельно выпускается куча вещиц-однодневок, стоящих достаточно дешево, чтобы купить их, не задумываясь. Но пользы от них так мало, что они быстро разочаровывают нас и лишь занимают место на полках.

2. Обувь для младенцев

На самом деле в первый год жизни обувь ребенку в основном не нужна. Чтобы правильно формировались стопы, естественно развивались равновесие и координация, было удобно ползать и ходить, малышу лучше быть босиком. Понадобиться обувь может только для защиты от холода и грубых поверхностей, но и в этих случаях лучше приобрести нескользящие носки или пинетки. Тем более сомнительная затея покупать дорогие брендовые ботиночки для младенца, так как это очевидное прожигание денег, поскольку он очень быстро из них вырастет.

1. Модные женские бритвы

Безусловно, женские бритвы выглядят красиво, выполнены в приятных тонах и так далее. Но стоит ли за это переплачивать? Кроме того, перед покупкой нужно обратить внимание на цены на дополнительные расходники в виде сменных кассет. В перспективе использование этой продукции ведет к значительной и, что обиднее, бессмысленной трате денег. Между тем существуют металлические станки, лезвия для которых стоят значительно дешевле. И хотя они в основном рекламируются для мужчин как нечто винтажное и хипстерское, это не делает их менее эффективными для удовлетворения женских нужд. Особенно актуально приобретение такого станка, если вы пользуетесь пеной для бритья и поэтому нет необходимости в увлажняющей ленте для скольжения, которой обычно отличаются женские бритвы.