10 убийственных стандартов красоты наших предков (Вот откуда пошло выражение «жертва моды»)

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В каждой эпохе и у каждого народа существовали свои понятия о красоте. И порой, чтобы соответствовать этим стандартам, девушки жертвовали своим здоровьем, внешним видом и даже жизнью. При этом те вещи, которые сейчас нам кажутся странными и дикими, когда-то являлись привычной обыденностью для модниц.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию список опасных и смертельных вещей, на которые шли наши предки во имя красоты.

Опасная краска для волос

Уже в XIX веке модницам были доступны промышленные краски для волос. Только вот безопасность этих красок оставляла желать лучшего. Их изготавливали с добавлением свинца или же ядовитого азотнокислого серебра. Краски негативно влияли на кожу, волосы и легкие, а результат окрашивания был непредсказуемым. Так, например, вместо благородного черного цвета волосы приобретали зеленый оттенок.

Крем с цианидом и ртутью

В мази и кремы для удаления веснушек и пятен щедро добавляли цианистый калий или ртуть. Делалось это для отбеливания кожи и борьбы с нежелательной пигментацией. Ртуть накапливалась в организме и сокращала годы жизни красавицы. Сулему (или двухлористую ртуть) применяли для придания коже мягкости и бархатистости. А также ей лечили сифилис. Сулема — очень ядовитое вещество, которое поражает работу центральной нервной системы.

Румяна из киновари

Киноварь — вулканическая минеральная руда, из которой получают ртуть. Минерал имеет ярко-красную окраску, напоминающую кровь. Именно поэтому на основе киновари делали румяна и пудру. В косметических целях ее использовали еще в Древней Японии и Древнем Китае. А позже с помощью киновари красили волосы. Как и все соединения ртути, киноварь токсична. Вдыхание ее паров приводит к тяжелым отравлениям.

Ленточные черви для похудения

«Есть! Есть! Есть! И всегда оставаться стройной! Жир, враг, который сокращает вашу жизнь, изгнан! Как? С помощью продезинфицированных ленточных червей».

Зачем изнурять себя утомительными диетами и физическими нагрузками, если хочешь похудеть? Съешь пилюлю с яйцами ленточного червя — и моментально уйдут лишние килограммы. Именно такой логикой руководствовались многие модницы, глотая таблетки, содержащие паразитов. И худели. Только вот вслед за похудением приходили проблемы со здоровьем: тошнота, анемия, ослабление иммунитета, усталость и головные боли.

Байковые платья

В Викторианскую эпоху вошли в моду фланелевые платья, сорочки и пижамы. Но, к сожалению, не все их могли себе позволить. Дорогую фланель заменяли дешевой байковой тканью. Главная проблема байки состояла в том, что она легко воспламенялась, и нередко это становилось причиной того, что человек, облаченный в байковую ночную сорочку и держащий в руках свечу, мог пострадать от ее пламени, вплоть до смертельного исхода.

Стачивание зубов

У каждого народа свои понятия о красоте. Например, в Индонезии ради достижения идеала красоты женщины обтачивали зубы и делали их похожими на акульи. Или, напротив, полностью стачивали клыки. Говорят, и сегодня можно встретить красавиц с обточенными зубами. Процедура деформации зубов не только болезненная, но и опасная. Через поврежденную эмаль в организм легко могут проникнуть разнообразные инфекции.

Украшения для зубов

Около 2 000 лет назад представители цивилизации майя украшали свои зубы золотом и драгоценными камнями. В зубах просверливали небольшие дырки, куда затем вставлялись бриллианты или капельки золота. В Древнем Египте тоже существовала похожая технология. Подобные украшения были символом богатства и высокого статуса.

Деформация черепа

Деформация формы черепа — еще один древний и довольно странный ритуал красоты. Красивой считалась длинная голова, напоминающая по форме яйцо. Археологи находили такие черепа по всему свету — от Южной Америки до Ближнего Востока. Череп подвергался изменениям начиная с младенческого возраста: детям туго перебинтовывали голову лентами или привязывали специальные дощечки. Такие манипуляции негативно сказывались на работе головного мозга, и зачастую дети попросту умирали.

Бинтование груди

Средневековый идеал женской красоты предполагал маленькую грудь. Возник он из христианского мировоззрения. Женские формы должны быть аскетичными: худые бедра, плоская грудь, маленькие руки и ноги, тонкие губы. Чтобы достичь такого идеала красоты, девушкам начинали бинтовать грудь еще с малых лет. Делалось это для того, чтобы молочные железы не развивались.

Беременность

В Средние века существовал культ Девы Марии. Вместе с ним пришла и «мода» на беременность и отвисшую от кормления грудь. Средневековая красотка была либо беременна, либо носила накладки на живот. Вынашивание ребенка (одного за другим) и роды отнимали много сил и здоровья у женщин, а тяжелые накладки на живот травмировали позвоночник.

Какие бьюти-тренды из перечисленных показались вам самыми странными и пугающими?