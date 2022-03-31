10 типов обуви, которую многие мечтают купить, но в итоге наживают себе кучу проблем

Порой в погоне за модой или внешней эффектностью обуви мы склонны забывать о других немаловажных нюансах перед покупкой, а именно: долговечен ли материал, насколько он неприхотлив в плане ухода, а главное — удобна ли конкретная модель и не навредит ли она здоровью ног.

Мы в AdMe.ru решили критически оценить некоторые популярные модели обуви и выяснили немаловажные факторы, которые довольно скоро омрачают радость от покупки.

Светлые замшевые сапоги

При поиске удобной и качественной обуви на прохладный период выбор покупателей нередко падает на замшу, вероятно, из-за внешней эффектности и дышащего, приятного на ощупь материала. Вот только при этом забывается то, что эта ткань довольно капризна относительно внешнего воздействия, особенно если она светлых оттенков. Замша легко пачкается, впитывает в себя влагу и покрывается пятнами, от которых потом довольно сложно избавиться.

Кеды-тапки

Проблема текстильных кед, собственно, состоит в том же: за такой тканью, особенно светлой, нужен постоянный и тщательный уход, ведь она будто сама притягивает к себе всевозможные загрязнения. Хлопковый материал в целом считается самым сложным в обслуживании. Другая проблема заключается в плоской подошве без намека на эргономичность. Постоянное использование такой обуви, согласно мнению экспертов, связано с серьезными рисками для здоровья и может привести к развитию различных патологий стопы и суставов.

Ботфорты-чулки из замши

Помимо оговоренных выше проблем, связанных с капризностью ткани, в данном случае нюансы кроются и в самой модели обуви. Безусловно, длинные облегающие сапожки выглядят крайне эффектно на фото и могут круто дополнить праздничный образ. Однако, если речь идет об обуви на повседневку, это абсолютно непрактичная вещь, так как она идеально сочетается с довольно ограниченным набором вещей, в основном с платьями и юбками. И если это не вписывается в ваш образ жизни и предпочтения, велик риск серьезно разочароваться в покупке.

Шлепанцы на каблуке

Шлепанцы на каблуке в целом представляют собой одну большую проблему, так как сочетают в себе минусы, присущие как каблукам, так и шлепкам. Проблема стандартных шлепок в том, что у них нет заднего ограждения, которое удерживало бы ноги в обуви, из-за чего человек невольно начинает поджимать пальцы, как бы хватаясь за нее. Высокие каблуки, в свою очередь, ставят стопу в неестественное положение, она становится неустойчивой. Несложно догадаться, что сочетание таких факторов, которые даже по отдельности приводят к перенапряжению ног, увеличивает риск развития нежелательных последствий.

Перфорированная обувь

Известно, что искусственная кожа и прочие синтетические материалы довольно сильно подвержены отслаиванию и шелушению внешней поверхности. Соответственно, даже гладкий материал без лишних вкраплений со временем может деформироваться и быстро потерять товарный вид из-за влажности и механического воздействия. Опасность перфорированных моделей в данном случае состоит в том, что любая влага, попадающая в эти отверстия и швы, приводит к вздутию верхнего слоя еще быстрее.

Туфли на плоской подошве с ремешком

Может показаться, что такая обувь — улучшенная версия шлепок и носить ее безопаснее из-за того, что есть перемычка сзади или ремешки, которые удерживают ноги в обуви и обеспечивают некоторую поддержку стопы. Но, к сожалению, этого все же недостаточно, потому что остается серьезная проблема в виде абсолютно плоской подошвы, которая не обеспечивает правильного положения свода стопы при ходьбе. Кроме того, такие туфли нередко имеют острый нос, который несет риск воспаления и защемления нервов.

Сапоги-луноходы

Существует расхожее мнение, что угги проигрывают луноходам по причине того, что последние зачастую выполнены из нейлонового материала, который отличается лучшей водонепронецаемостью. Однако все не так просто. Во-первых, за счет своей громоздкой конструкции они неудобны для городских условий и пеших прогулок. Скорее, это идеальный вариант для лыжного курорта. Во-вторых, внутренний утеплитель из полиэстера не дышит, и ноги довольно быстро начинают потеть и мерзнуть. А в-третьих, водонепронецаемость на самом деле оставляет желать лучшего — ботинки все же впитывают влагу, просто медленнее.

Минималистичные босоножки

Босоножки с минималистичными ремешками и правда выглядят очень элегантно. Вот только ходить в них довольно тяжело. Каблуки в целом моментально ставят стопу в «неловкое» положение, даже если модель закрытая и обеспечивает поддержку ноги. Открытые же модели такими свойствами и вовсе не обладают. В итоге походка становится шаткой, ноги соскальзывают вперед, что создает излишнее напряжение в подушечках стопы. А ремешки при этом передавливают ноги, вызывая проблемы с кровообращением.

Высокие сапоги-берцы

Грубые ботинки со шнуровкой и массивной подошвой выглядят смело и кажутся довольно удобными, однако это не совсем так. Тяжелая подошва заставляет мышцы работать усерднее, что может привести к растяжениям. Кроме того, за счет тяжести мы вынуждены зашнуровывать их туже, чем обычно, что сильно стесняет движения и мешает естественному, гибкому движению стоп и ног, что может привести к появлению болей. В конце концов, излишнее натяжение, вызванное шнуровкой, может довольно быстро привести к отслоению материала у моделей, выполненных из искусственной кожи.

Обувь со слишком мягкой и гибкой подошвой

Люди с заболеваниями ног уделяют особенно пристальное внимание амортизации при выборе обуви. Но, как ни странно, выбор в пользу гибкой и мягкой модели порой может нанести больше вреда, чем пользы. Так называемые наполнители с эффектом памяти, которые при первой примерке вызывают чувство, будто наступаешь на облако, например, могут «запомнить» неправильный стиль походки, что приведет только к усугублению боли. То же самое касается и ультрамягкой, гибкой подошвы. Чтобы не навредить себе, при любых заболеваниях лучше консультироваться с врачом. Ведь, например, ортопед, выслушав ваши жалобы, может, наоборот, порекомендовать носить более жесткую обувь или стабилизирующие стельки.