10 модных приемов, которые полюбились иностранкам, но совсем не прижились у нас

Мода не стоит на месте: в тренды выходят безумные сочетания, которые еще вчера казались дикостью. Но в разных странах модные тенденции вполне закономерно подстраиваются под особенности местной погоды, менталитета людей и еще под множество факторов.

Мы в AdMe.ru понаблюдали за тем, как одеваются наши девушки, сравнили это с мировыми трендами и написали о том, какие модные вещи здесь не вызвали ажиотажа.

1. Пальто + открытые туфли

Открытые туфли многие из нас носят либо в дополнение к деловому костюму (например, лодочки, этакая офисная сменка), либо с платьем на праздник. Вышагивать в лодочках по тротуару весь день не хочется. И уж тем более не получится носить их с пальто, как это делают некоторые зарубежные модницы. Такое сочетание для сухой погоды — одновременно достаточно свежей, чтобы надеть пальто, и достаточно теплой, чтобы щеголять открытыми ногами.

2. Прозрачные сумки

Возможно, западные модницы чувствуют себя более расслабленно и оттого не стесняются показать всем содержимое своей сумки. Но в наших краях важна не только красота, но и практичность. Мы носим в сумке перекусы, которые не всегда выглядят по-инстаграмному эстетично, там же лежат средства личной гигиены, и выставлять все это напоказ мы не хотим. Кроме того, в такую сумку не положить ни телефон, ни ключи, ни кошелек — можно сразу стать желанной целью для карманника.

3. Летнее платье с сапогами

Сочетание эффектное, но, опять же, не для нашей погоды. Весной и летом, когда можно носить платья, в сапогах или ботфортах будет жарковато, а прохладной осенью, когда самое время достать ботфорты, уже не покрасуешься в летнем платьице. Так что такую моду придется оставить девушкам, живущим в теплых и сухих краях.

4. Многослойность

Скандинавские женщины ввели тренд на многослойность и умело его используют. У нас же некоторые люди иронично называют многослойный стиль одежды «капуста» или «из-под пятницы суббота». Все потому, что мы не привыкли надевать столько элементов одновременно, у нас все проще: вниз — кофта, наверх — пальто или куртка. Если на улице морозно, кофта заменяется на вязаный теплый свитер.

5. Пальто с короткими рукавами или без них

У нас есть стойкая ассоциация: если это пальто, значит, оно для холодной погоды и должно греть. А если оно должно греть, то зачем ему короткий рукав? Такое пальто, может, и выглядит стильно и необычно, но широкого практического применения не нашло.

6. Толстовка вместо платья

Да, существуют толстовки-платья, длина которых достигает середины бедра. Но даже при таком раскладе образ выглядит странновато — словно девушка забыла надеть брюки. Расслабленные образы с толстовкой и джинсами наши модницы носят охотно, а вот толстовка-платье повсеместной любви не снискала.

7. Так называемая ugly fashion

Дизайнеры, задающие тренды ugly fashion, считают, что одежда не обязана нас украшать, подчеркивать достоинства и скрывать недостатки: она должна делать нас необычными и приметными. И многие люди в мире, следящие за модой неотрывно, приняли этот тренд на ура, но только не мы. Кое-что, правда, мы все же переняли: молодежь с удовольствием носит огромные кроссовки, похожие на пару космических кораблей. Но вот другие тренды — безразмерные пуховики, вещи словно бы с чужого плеча — не стали нам близки. Все-таки одежда, как кажется нашим модницам, должна еще и украшать человека.

8. Пиджак, заправленный в брюки, подпоясанный или надетый с короткими шортами

У нас пиджак по-прежнему считается частью официального гардероба, и обращаться с ним так вольготно — носить с шортами или заправлять в брюки — мы не привыкли. Несмотря на то что в последнее время пиджаки перестали быть исключительно деловой одеждой и их вполне можно надеть с джинсами, а не только в офис, сочетать его с голыми ногами нам не хочется.

9. Пижамный стиль

Это костюмы, внешне напоминающие пижаму: платье-халат, комбинезон, брюки или сарафан из атласной ткани. Зарубежные модницы не постеснялись и взяли их себе на вооружение, а мы решили, что пижаму (и все, что на нее похоже) лучше носить в спальне, а не на улице.

10. Микс разных текстур и стилей в одном образе

Глядя на репортажи зарубежных стритстайл-фотографов, создается впечатление, что модницы вообще не придерживаются правил и без тени сомнения смешивают разные текстуры и цвета. Наши девушки, однако, более консервативны и несколько осторожнее миксуют стили.