10 семейных традиций, от которых отказываются современные пары и не стыдятся этого

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Из года в год мы послушно следуем некоторым правилам, даже не задумываясь об их истинной ценности. Какое значение вкладывается в институт свидетелей на свадьбе? Так ли страшно перестать носить обручальные кольца? Многие воспринимают наличие традиций как данность и не задумываются о том, как было бы лучше для них самих.

Мы в AdMe.ru изучили мнения пользователей сети и выделили 10 традиций и стереотипов, следовать которым совсем не обязательно.

1. Делать предложение

Он боится делать предложение, она уже подумывает, что не нужна ему. Или он берет кольцо в кредит и оплачивает ужин в дорогом ресторане, а ей приходится отказывать прилюдно, потому что она пока не готова. Вариантов недопонимания может быть масса, и любой поступок способен привести к разрыву.

«Я своей бывшей девушке, с которой 5 лет до этого встречался, купил серебряное кольцо, чтобы сделать предложение. Камушек там был фианит, 2 000 руб. В общем, она невероятно ужасно разозлилась, наговорила кучу гадостей, и в итоге я от нее ушел». Fazarhazar

Многие пары решаются обсудить планы заранее, чтобы избежать неловких ситуаций и обид. И часто с удивлением обнаруживают, что можно решить вопрос и без классических атрибутов помолвки: кольца, романтики, ресторана. Традиции забываются в угоду общим желаниям, что не может не радовать.

2. Отмечать новоселье

Как только вы приобрели квартиру, посыпались вопросы о предстоящем новоселье? Такая ситуация знакома многим. Некоторым даже приходилось проводить несколько праздников: для семьи, для друзей, для коллег. А что делать, если совсем не хочется организовывать это мероприятие?

«Вообще, люди должны понимать, что бывают случаи, когда не до новоселья. И да, многие люди, особенно кто ипотеку взял, на всем экономят. Тут уж не до праздников». Log89

Большинство покупателей недвижимости берет ипотечные кредиты. Цены на квартиры только растут, как и цены на ремонт. Поэтому у многих новоселов просто нет возможности организовывать праздники. У кого-то в квартире пока только 2 стула и матрас, у кого-то работа без продыха для оплаты кредитов. Те, кому вы дороги, поймут и не станут настаивать.

3. Назначать свидетелей на свадьбу

Если раньше нельзя было зарегистрировать брак без присутствия представителей жениха и невесты, то сейчас наличие свидетелей не является обязательным. Устраивать на свадьбе парад подружек невесты и друзей жениха или нет — тоже решать вам.

«У меня бы наглости не хватило требовать от друзей покупать специальные платья на мою свадьбу. Вообще-то если такое молодожены хотят организовать, то они сами оплачивают одинаковые платья на заказ». AgapeMagdalena

Современные молодожены начинают отказываться от распределения ролей на свадьбе. Те, кто непременно хотят быть окружены гостями, одетыми в одном стиле, все чаще берут расходы на себя.

4. Заводить детей сразу после свадьбы

Бывает, что девушки, вступившие в брак, сталкиваются с навязчивым интересом со стороны родственников, друзей и знакомых к своей фертильности. Вопрос «Когда дети?» звучит едва ли не чаще, чем «Как дела?».

«Ребенок появился у нас после 3 лет совместной жизни, и все эти 3 года до рождения сына мы устали выслушивать в свой адрес, что это уже считается неприличным — жить только ради себя, что это большая наша проблема. Но никому мы не объясняли, что ждем, пока закончится учеба жены, а потом спокойно наверстаем упущенное. Так, собственно, и произошло. Бестактность многих людей просто поражала». Добрый Мститель

Есть пары, которые решили повременить с рождением ребенка по финансовым обстоятельствам; есть те, кто не может зачать по медицинским показаниям; есть и те, кто просто хочет пока «пожить для себя». При этом одни решаются резко пресечь все расспросы, напомнив окружающим о границах, другие стараются разъяснить свои причины, а третьи мягко переводят разговор на другую тему. Выбор тактики за вами, главное — помнить, что никто не вправе вас осуждать.

5. Устраивать праздники для родственников и друзей

Роственники, друзья и близкие годами предвкушают развеселые гуляния на юбилеях и свадьбах, строят грандиозные планы на дни рождения и годовщины. Отказывать становится неловко.

«2 года назад, аккурат накануне дня рождения, я поняла, что не просто не хочу отмечать что-либо, но и попросту хочу побыть одна. Родственники были возмущены: как же так? 30 лет, юбилей... Ничего. Я не отмечала, отключила в этот день телефон. И мне было хорошо. Почему мы должны делать что-то в угоду родственникам, коллегам, друзьям?» Гость

Многие просто не готовы исполнять желания всех и сразу в ущерб собственным интересам. Молодожены отказываются от пышного свадебного банкета и улетают в романтическое путешествие в теплые страны. Именинники предпочитают вечер в одиночестве, а не шумную вечеринку. Ваши праздники — только для вас.

6. Устраивать фотосессии по любому поводу

Если раньше мы фотографировались у профессионалов для того, чтобы запечатлеть самые памятные и дорогие сердцу моменты (выпускной, свадьба), то сейчас становятся востребованными все новые и новые виды фотосессий, о которых мы раньше даже не слышали. Love story, фотосессия с подругами, lifestyle, во время помолвки, «в ожидании чуда», newborn, детская, семейная, новогодняя...

«Фотографии — для воспоминаний о крутых моментах жизни, а эти вот все фотосессии — это попытка выглядеть кем-то другим в интерьере, в котором никогда не жил... И так далее. Когда люди фоткаются на катере, на котором катаются, — это память, когда в походе — это память. А когда ты делаешь фотосессию для того, чтобы потом вспомнить о том, как делал фотосессию...» grungepony

Некоторые люди не любят фотографироваться и не получают удовольствия от процесса. Другие просто не видят смысла в студийных съемках. Как бы то ни было, заставлять никого не нужно. В противном случае скучающий или недовольный вид вашего спутника может испортить фотографии.

7. Носить обручальные кольца

Некоторые семейные пары предпочитают не носить обручальные кольца. Основания приводятся самые разные: мешает в работе, часто что-то застревает, отекают пальцы, не подходит размер. Главная причина — неудобство. Многие просто так и не могут привыкнуть к украшению.

«Кстати, тоже с женой кольца не носим после свадьбы, покупали скорее для родственников, чем для себя. Для нас доверие намного важнее, чем какой-то металл вокруг пальца». САНТЕХ

Счастливые пары по всему миру выходят в свет без этого украшения. И даже таблоиды устали гадать, есть ли какой-то тайный смысл в отсутствии кольца на безымянном пальце у принца Уильяма, Бейонсе и Джей-Зи или Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит.

8. Проводить смотрины ребенка

Как только будущая мамочка поступила в роддом, близкие начинают предвкушать радости выписки и первой встречи с малышом. Некоторые невзначай упоминают про смотрины.

«Вы и ваш муж никому ничего не должны. Свои правила в своей семье придумываете вы сами! Если родственники мудрые люди, они легко смогут понять молодую мамочку, которая не хочет пока показывать свое дитя». Кристина

Первые месяцы жизни ребенка — ответственная пора, во время которой лучше не отвлекать маму от ухода за младенцем. С посещениями, по мнению врачей, стоит повременить (хотя бы в первые 3 месяца), ведь риск заражения вирусными инфекциями очень высок. Теперь большинство счастливых родителей отказывается от обязательного проведения смотрин и знакомит близких с ребенком, только когда готово это сделать.

9. Помнить обо всех памятных датах и не забывать поздравить

Дни рождения, профессиональные праздники, именины, дни рождения детей, дата помолвки, дата свадьбы, дата первой встречи, первого поцелуя, первого путешествия... Список можно продолжать бесконечно. Исследования показывают, что мы можем забыть даже то, что очень стараемся запомнить, и идеальная память — это отклонение, а не норма.

«Я нашу дату свадьбы забыл почти сразу и не поздравил жену. Она немного обиделась. Теперь, спустя 6 лет, и она забывает. Вспоминаем, когда родители поздравляют нас». DirtGhost

Многие пары не заморачиваются с запоминанием всех важных дат. Те, для кого это важно, предпочитают напомнить о памятном событии заранее, чем впустую ждать подарка или сюрприза.

10. Размещать у себя дома родственников из другого города

Традиция, которая появилась во времена, когда даже в Москве было не найти дешевых хостелов, гостиниц и апартаментов. Сейчас практически в каждом городе есть десятки и сотни предложений на любой вкус и размер кошелька.

«Когда у меня появился свой „уголок“ — малюсенькая студия, сразу появилось такое нереальное количество желающих погостить, вписаться, перекантоваться и т. д. Потом стали жить вместе с моим ныне мужем, взяли в ипотеку „трешку“, так как появился ребенок и в студии стало тесно. Ее мы решили не продавать, а сдавать, чтобы гасить часть платежа по ипотеке. Долго расписывать не буду, итог: минус „друзья“ и слава зажравшихся жлобов на всю родню». RyukSinigami

Хлебосольно встретить дорогих гостей в радость практически всем. И радость эта длится вплоть до того лишь момента, когда присутствие новых жителей начинает доставлять неудобство. Кто-то годами терпит загостившихся родственников, которые все никак не могут арендовать жилье / закончить ремонт / заселиться в общежитие и т. д. Чтобы не допускать непонимания и ссор, одни стараются сразу озвучить конкретные условия проживания, а вторые — не злоупотреблять гостеприимством.

А как думаете вы, нужно ли следовать данным традициям? Может, у вас есть дополнение к этому списку? Делитесь в комментариях.