10 простых шагов в борьбе с сексизмом, которые может сделать каждый из нас (Проблема касается обоих полов)

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Сексизм настолько прочно укоренился в обществе, что иногда его сложно идентифицировать. Он присутствует во многих областях: в представлении об идеальной женщине и идеальном мужчине, уровне зарплат и даже шутках. Имеет место и обратный сексизм, когда мужчину автоматически воспринимают как мастера на все руки, способного починить и кухонный, и башенный кран.

AdMe.ru проанализировал, как может проявляться сексизм в повседневности и что можно сделать, чтобы уменьшить распространение этого явления.

1. Не поддерживайте сексистские шутки

Листать ленту новостей в соцсетях, смеясь над мемами, — неплохой способ разгрузить голову и немного передохнуть. Иногда безобидные на первый взгляд картинки и шутки скрывают сексистский подтекст, а то и вовсе разжигают онлайн-травлю или кибербуллинг. Стоит ли поддерживать их лайками и репостами, коль скоро мы стремимся к взаимному уважению? То же самое касается подобных шуток и в офлайн-общении.

2. Поговорите о сексизме с младшим поколением

Объясняйте детям, младшим братьям, что не стоит начинать знакомство с оценочных фраз о физиологических достоинствах. Научите мальчиков адекватно воспринимать возможный отказ. Младшим сестрам, племянницам и дочерям расскажите, что отказывать мужчине не стыдно и они не должны из-за этого краснеть, чувствовать себя виноватыми. А любым попыткам домогательств стоит решительно противостоять.

3. Выбирайте правильные выражения

Стиль общения с детьми и фразы взрослых накладывают отпечаток на их дальнейшие взгляды, поступки. Разговаривая с ребенком, откажитесь от стереотипных, но опасных выражений: «ты же девочка», «мальчики не плачут» и т. д. Расскажите, что нет «женских» и «мужских» сфер деятельности, но есть такая вещь, как призвание и наличие способностей.

4. Не поддерживайте руководителей «старой формации»

Внимательно читайте объявления о работе. Ограничения вроде «Рассмотрим кандидатов до 35 лет», вопрос «Планируете уйти в декрет?» говорят о дискриминации в компании. Поскольку возможностей для поиска работы сейчас множество, можно обратить внимание на другие варианты. А можно прямо указать работодателю на нарушение трудового законодательства.

5. Не используйте половую принадлежность, чтобы получить поблажку

Иногда к девушкам за рулем проскальзывает несколько пренебрежительное или несерьезное отношение. Чего стоит знаменитое сравнение «обезьяна с гранатой» или поблажки в духе «она девочка, ей можно». Однако это не говорит о том, что женщины водят хуже или не должны отвечать, если нарушили ПДД. Дискриминация может проявляться более сглаженно, в виде «доброжелательного сексизма». К нему можно отнести и маленькие женские привилегии в виде возможности не платить по счетам, суждения в духе «прекрасный / слабый пол». В конечном итоге это незаметно лишает женщину независимости.

6. Не поддерживайте сексизм в социальных взаимодействиях

Часто при поиске квартиры можно столкнуться с такими ограничениями: «Сдаю комнату студенткам». Но половая принадлежность ничего не говорит о том, как человек будет относиться к арендуемой жилплощади. Чтобы как-то нивелировать такое отношение хозяев, можно либо сознательно игнорировать подобные объявления, либо личным примером доказывать хозяевам, что их позиция ошибочна, — при общении и в процессе проживания.

7. Не замалчивайте несправедливость

Сексизм порой встречается в рекламе или становится ее инструментом. О таких случаях можно сообщать в тематические сообщества. Есть активистки, которые целенаправленно ищут подобные рекламные кампании, распространяют о них информацию. В итоге это негативно сказывается на репутации фирмы, запустившей рекламу. Взять хотя бы недавний пример с российским представительством Reebok, когда вместо борьбы за равноправие был продемонстрирован сексизм в отношении мужчин.

8. Если вы отец, посещайте родительские собрания

Отцов на родительских собраниях порой воспринимают неоднозначно, учителя как будто испытывают к ним недоверие: мол, они могут что-то забыть, не передать матери и т. д. Это тоже форма сексизма, с которой надо бороться. В данном случае — делом: продемонстрируйте учителям, другим родителям заинтересованность, ответственность при воспитании ребенка. Это вызовет уважение и станет отличным примером для вашего чада.

9. Сообщайте в соответствующие органы, если ваши права и свободы нарушаются

Бывают ситуации, когда агрессор грубо вторгается в личное пространство и способен причинить если не физические, то моральные страдания. Насилию в семье подвергаются около 20 человек в минуту, и это не тот случай, когда стоит терпеть. Развод — тяжелая вещь, но жить долгие годы с домашним тираном еще труднее. Нарушать личные границы могут и посторонние люди: некоторые начальники уверены в своей безнаказанности, позволяя себе больше, чем диктует офисная культура. Можно не распространяться о подобных вещах, опасаясь увольнения. Но если мы хотим сделать общество лучше, об этом стоит заявить в правоохранительные органы.

10. Следите за тем, что говорите

Контролировать речь уместно не только при официальном общении, но и при дружеском. Утешая подругу или друга, не вините в их неудачах внешность, сделайте акцент на внутренних качествах и поведении. Все-таки стиль одежды — это личный выбор, который надо уважать. Он не должен влиять на отношение к человеку, его социальный статус.

Как часто вы сталкиваетесь с сексизмом? Пытаетесь ли бороться с ним и какими методами?