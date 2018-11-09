10 привычных вещей, которые появились на свет благодаря случайности

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Подумать только: некоторых привычных вещей, без которых уже не представить жизнь и быт, могло бы не быть! Просто потому, что их появление определил счастливый случай. Впрочем, не только он, но и упорство создателей, которые задали себе вопрос: «А что если?» — и не проиграли. Так, например, были изобретены тележка для супермаркета, тефлоновая посуда и другие предметы, без которых теперь не обойтись.

Мы в AdMe.ru нашли занимательные истории именно таких изобретений, в которых соединились личность создателя и случайность.

1. Торт «Киевский»

Популярный десерт появился из-за ошибки кондитера. Крупную партию яичного белка, который был предназначен для бисквита, забыли положить в холодильник. Наутро белковые коржи просто застыли. Репутацию цеха нужно было как-то спасать. Поэтому начальник бисквитного цеха придумал десерт буквально на ходу. Коржи были обмазаны масляным кремом, посыпаны сахарной пудрой и украшены орнаментом. Десерт стал предшественником знаменитого торта.

2. Печенье с шоколадной крошкой

Владелица гостиницы в Америке Рут Уэйкфилд всегда пекла печенье для своих постояльцев. Обычно оно было шоколадное, и в тесто добавляли какао. Но в этот раз какао не оказалось под рукой, и Рут решила добавить в тесто кусочки шоколада. При запекании он не растаял, получился совершенно новый десерт — печенье с шоколадной крошкой. Печенье пришлось по вкусу многим, а в 1997 году оно даже стало официальным блюдом штата Массачусетс.

3. Суперклей

Основа суперклея, вещество цианоакрилат, была изобретена во время Первой мировой войны в рамках эксперимента. Нужно было срочно придумать прозрачный пластик для оптического прицела. Однако получившаяся субстанция никуда не годилась, так как была ужасно липкой. Формула была забыта, а в 1951 году ученый вспомнил о ней и понял, что здесь кроется большой коммерческий потенциал. И не ошибся: суперклей известен во всем мире.

4. Чипсы

В одном из кафе Нью-Йорка повару Джорджу Краму попался очень капризный клиент. Он был недоволен поданным жареным картофелем: ломтики казались ему недостаточно тонкими и хрустящими. После нескольких попыток повар разозлился и порезал картошку максимально тонкими ломтиками, буквально как лист бумаги, и обжарил на сильном огне. Клиент с восторгом попросил добавки. Это блюдо внесли в меню ресторана, идею подхватили другие заведения, а спустя время открылось фабричное производство чипсов.

5. Тефлоновое покрытие

Удобное покрытие, благодаря которому мы с такой легкостью переворачиваем блинчики, появилось... из-за холодильника. Химик Рой Планкетт пытался создать новый вид газа хлорфторуглерода. Оставив канистру в холодильнике и заглянув туда через некоторое время, он увидел, что газ испарился. Но на дне осталась странная субстанция. Изучив ее, ученый понял, что она может послужить прочной смазкой. Сначала тефлон использовали в военных целях и промышленности. Затем в ходе экспериментов его попытались нанести на обычные сковородки — и идея оказалась удачной.

6. Вулканизированная резина

Ученый Чарльз Гудьир экспериментировал с каучуком, смешивая его с разными веществами, но не получал никакого интересного результата. Пока наконец не пришло время серы. Смешав две субстанции, ученый случайно уронил смесь на горячую поверхность. Получилась эластичная резина. Усовершенствовав метод, ученый решил запатентовать его (в 1844 году). Название он выбрал не случайно, назвав резину вулканизированной в честь Вулкана — бога огня в Древнем Риме.

7. Тележка супермаркета

Владелец магазина в Оклахома-Сити Сильван Голдман в 1936 году заметил, что покупатели выходят из магазина, когда их корзина становится слишком тяжелой, даже если они купили не все. Он обратил внимание, что одна из покупательниц поставила свою тяжелую сумку на игрушечную машину, которую катил ее сын. Сначала Голдман придумывал дизайн, поставив корзину на стул, а потом обратился за помощью к инженерам — и была создана первая магазинная тележка.

8. Спички

Английский аптекарь Джон Уокер в 1826 году готовил одну из фармацевтических смесей. Фосфорную жидкость он размешивал тонкой деревянной палочкой. Когда часть смеси осталась на кончике, он попытался стереть ее о каменную стену. Палочка неожиданно вспыхнула. Развивая изобретение, Уокер начал продавать спички в своей аптеке, для начала делая их из картона. Затем, увидев, что это не слишком удобно, он заменил картонные палочки на деревянные и стал продавать их вместе с кусочком наждачной бумаги.

9. Искусственный краситель

Яркие красители, которые сегодня используются буквально везде, обязаны своим рождением химику Уильяму Перкину, который в 1856 году пытался изобрести лекарство от малярии. Лекарство «немного» не получилось, но ученый обнаружил, что полученная масса, очень красивого фиолетового цвета, была ярче любого натурального красителя, не выгорала и не смывалась. Натуральная пурпурная краска в то время была невероятно дорогой, ведь природным материалом для ее получения служили панцири специальных улиток, которых требовалось очень много, чтобы получить небольшое количество краски.

10. Веб-камера

В 90-е годы XX века увлеченные компьютерщики из Кембриджа изобрели веб-камеру просто от лени. Да-да, парням было скучно ходить и смотреть, есть ли кофе в автомате, которым могли пользоваться все сотрудники. Раз в определенное время камера делала 3 быстрых снимка, прообраз современной «вебки» не мог снимать видео. По этим фото можно было понять, есть ли кофе в машине, а также то, кто выпил последнюю чашку и не заправил автомат водой. Сохранился последний снимок, сделанный этой камерой.