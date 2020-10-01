10 приемов Меган Маркл, благодаря которым она очаровывает всех, едва зайдя в помещение

В незнакомой компании большинство из нас чувствует себя неловко. Так и хочется поскорее достать из кармана спасительный мобильный телефон и натянуть на лицо маску человека, которому пишут что-то важное. Но на самом деле все мы мечтаем с легкостью заводить новые знакомства и вмиг вызывать симпатию у посторонних. И научиться этому можно у девушки, чья невероятная харизма смогла очаровать не только британского принца, но и миллионы людей по всему миру.

AdMe.ru проанализировал поведение Меган Маркл и выяснил, как ей удается моментально вызвать расположение незнакомцев.

1. Искренняя улыбка

Как пел Крошка Енот в старом мультике, «с голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки». Кажется, Меган хорошо выучила это правило. Улыбаясь другому человеку, вы как будто посылаете ему сообщение: «Ты мне нравишься». И скорее всего получите от него ответный жест. Искренняя улыбка позволяет расслабиться и настроиться на позитивное общение.

2. Комплименты

Герцогиня Сассекская знает, что один из самых простых способов вызвать расположение незнакомого человека — сделать ему комплимент. Вместе с супругом, принцем Гарри, они даже публиковали в инстаграме пост с призывом говорить комплименты и заботиться друг о друге. Можно похвалить удачную прическу собеседника или же оценить аксессуары, но не нужно переигрывать. Приятные слова позволяют разрядить напряженную атмосферу и создать благоприятную для общения обстановку.

3. Поддержание зрительного контакта

Меган Маркл старается всегда смотреть в глаза собеседнику, и не зря. Зрительный контакт имеет огромную силу: он позволяет без слов проявить симпатию, понять настроение другого человека, а также расположить к себе аудиторию. Например, педагога, который излагает материал и при этом смотрит в глаза студентам, будут слушать гораздо более внимательно, чем преподавателя, читающего лекцию с листа. Чтобы вас запомнили, во время разговора попытайтесь удерживать взгляд своего оппонента. Так он почувствует, что интересен вам.

4. Позитивный настрой

На публике Меган Маркл всегда в хорошем расположении духа, поэтому неудивительно, что люди охотно идут с ней на контакт. Согласно исследованию, которое провели ученые Университета Огайо и Гавайского университета, люди способны бессознательно ощущать эмоции окружающих. Эксперты утверждают, что скорее всего это связано с тем, что мы естественным образом копируем поведение и мимику других людей, из-за чего испытываем то же, что и они. Поэтому если вы хотите, чтобы окружающие чувствовали себя счастливыми рядом с вами, старайтесь транслировать положительные эмоции.

5. Эффект хамелеона

Для того чтобы расположить к себе собеседника, Меган использует психологический метод отзеркаливания. В 1999 году ученые Нью-Йоркского университета задокументировали так называемый эффект хамелеона — бессознательную имитацию поведения другого человека, которая возникает во время общения двух людей. Как было доказано в ходе исследования, подобные действия способствуют появлению симпатии. Так что если вы хотите понравиться незнакомцу, начните немного копировать его жесты, мимику и громкость голоса.

6. Разворот в сторону собеседника

Понять, заинтересован ли в вас незнакомец, можно, взглянув на направление его стоп. Если ноги человека указывают на вас, то скорее всего он не против с вами пообщаться. А вот если они развернуты в другую сторону, то ему не до вас. Обратив на это внимание, вы сможете решить, к какой компании лучше присоединиться в незнакомом обществе. На фото видно, что женщина проявила интерес к герцогине, на что Меган и отреагировала.

7. Прикосновение к волосам

Многие обратили внимание на то, что Меган часто поправляет волосы на публике. Некоторые считают, что это признак повышенной тревожности, однако есть и другое объяснение. Если девушка испытывает расположение к кому-то, она машинально начинает трогать прическу. Таким образом она флиртует с собеседником и подсознательно демонстрирует свой интерес. Поэтому, чтобы невербально показать незнакомцу, что он вам симпатичен, попробуйте невзначай коснуться своих волос. Однако не переусердствуйте, иначе со стороны будет казаться, что вы чрезмерно нервничаете.

8. Разговоры не только о себе

Меган Маркл знает, как важно в разговоре с незнакомцем умение слушать. Люди любят рассказывать о себе и чтобы их выслушивали до конца. Не спешите брать инициативу в общении, а лучше задавайте уточняющие вопросы собеседнику. Если вы позволите кому-то поделиться парочкой историй из своей жизни, а не болтать о вашей, это создаст у человека приятные воспоминания о встрече с вами.

9. Прикосновение к собеседнику

Во время публичных мероприятий Меган не стесняется слегка касаться собеседника. Это может быть легкое прикосновение к руке или, например, похлопывание по спине. Возьмите себе на заметку этот прием, так как считается, что личный контакт способствует раскрепощению и продолжению дальнейшей беседы. При этом важно не нарушить личные границы человека и не стать навязчивым.

10. Неподдельные эмоции

Несмотря на то, что на публике британская королевская семья должна вести себя сдержанно, Меган всегда открыто проявляет эмоции. И этому стоит у нее поучиться. Да, в незнакомом обществе существует риск быть неправильно понятым, однако искренность — это именно то, что является важным качеством для налаживания дружеских отношений. Чтобы расслабиться и почувствовать себя комфортно, представьте, что вы находитесь в кругу хорошо знакомых друзей и близких.