10 правил этикета в одежде, которые нужно соблюдать, чтобы не прослыть невоспитанным

XXI век — эпоха толерантности и лояльности, особенно когда дело касается внешнего вида и одежды. Однако нормы этикета еще никто не отменял и незнание основ дресс-кода может сыграть с человеком злую шутку.

Мы в AdMe.ru считаем, что современный человек вправе одеваться, как ему хочется, но это должно быть уместно. И вот 10 важных правил, соблюдение которых спасет вас от неловких ситуаций.

В театр не ходят с рабочей сумкой

В театр полагается приходить с клатчем либо с небольшой сумочкой на тонком ремешке или цепочке. Многие театры даже прописывают на своих сайтах требования к дресс-коду, где просят дам не приходить с большими сумками, потому что это может быть небезопасно. Такой массивный аксессуар придется поставить на пол, и в темноте его не будет заметно другим зрителям.

В массивных украшениях не едят

Крупные кольца и браслеты с подвесками не лучший выбор для посещения ресторана или кафе. Такие украшения могут задевать тарелку, приборы, издавать лишние звуки. Поэтому лучше ограничиться лаконичными аксессуарами.

Дома не наряжаются для гостей

Встречать дома гостей, разодевшись в пух и прах, — моветон. Нарядные платья и дорогие украшения следует оставить для выхода в свет, а для домашнего торжества выбрать джинсы с блузой или юбку средней длины и лаконичный топ.

Но и в халате не встречают

На самом деле халат — это одежда, которую носят в промежутке времени между тем, как встать с кровати и одеться к завтраку, либо между тем, как раздеться вечером и лечь спать. Изначально халат не предназначен для того, чтобы целый день ходить в нем по дому и уж тем более встречать гостей.

А еще гостям не нужно предлагать тапки

Нам кажется это проявлением гостеприимства, но такая забота — грубое нарушение этикета. Гости приходят к вам в дом красиво одетыми, а ношеные тапки неподходящего размера никак не добавят образу элегантности. Кроме того, это негигиенично. На случай прихода важных гостей лучше запастись новыми одноразовыми тапками.

В сапогах не приходят на мероприятие

Для торжества в ресторане или официального приема не подойдут даже самые изысканные и дорогие ботфорты или другие сапоги. Знатоки этикета рекомендуют переобуться в туфли или же ботильоны.

Раздельный купальник надевают только на пляж

Купальник из лифа и плавок существует для того, чтобы получить максимально равномерный загар на пляже. В бассейне же в этом нет необходимости, так что следует надеть закрытый купальник.

На онлайн-встречи подбирают лаконичную однотонную одежду

Во времена удаленной работы появился этикет и для видеозвонков. Так, пиджаки и галстуки можно оставить для очных встреч, но и футболки с принтами не лучший вариант. Желательно выбрать однотонную блузу или свитшот лаконичного кроя.

На корпоратив не надевают открытые платья и дорогие кричащие украшения

В неформальной обстановке хочется произвести фурор среди коллег, но лучше знать меру. Глубокое декольте или экстремальное мини — моветон. Также неуместны массивные и дорогие аксессуары. Лучше надеть элегантное, в меру открытое платье, а подчеркнуть привлекательность не вырезами и разрезами, а более тонкими приемами. Например, сделать акцент на запястьях с помощью украшений или необычного кроя рукавов.

Очки не носят на голове

Привычка носить очки на голове — нарушение этикета. Историк моды Александр Васильев назвал это реинкарнацией кокошника. Чтобы не прослыть невежей, желательно иметь в сумочке чехол или футляр, куда можно убрать очки.