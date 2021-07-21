10 популярных бьюти-процедур, о которых можно пожалеть из-за неприятных побочных эффектов

Сегодня существует огромное количество процедур, направленных на улучшение нашей внешности, — от изменения цвета волос до полного преображения лица и фигуры. Конечно, в такой ситуации велик соблазн воспользоваться разнообразными услугами и изменить свой образ. Однако, прежде чем решиться пойти к соответствующему специалисту, лучше сначала самостоятельно изучить вопрос как можно подробнее.

Мы в AdMe.ru решили выяснить неочевидные и не самые приятные побочные эффекты популярных бьюти-процедур.

Инъекции ботокса

Инъекции ботулотоксина стали обыденной вещью в наши дни. Это действенный и довольно простой способ избавиться от нежелательных морщин. И хотя косметологи отмечают, что ботокс безопасен для большинства людей, все же важно понимать, что и эта процедура может таить в себе нежелательные последствия. Так, через несколько дней после инъекций можно столкнуться со следующими типичными побочными эффектами: боль, синяки или отек в месте инъекции, головная боль. Также, если вы ставите ботокс в верхнюю часть лица, у вас могут на какое-то время подняться брови, и вы будете выглядеть как будто бы удивленной. Специалисты называют это «взглядом Спока или Джека Николсона». Это может возникнуть по ряду причин. Например, если инъекцию поставили только в межбровную зону, либо если врач уделил недостаточно внимания зоне лба. Конечно, недели через 2 этот эффект либо полностью исчезнет, либо ситуацию можно будет исправить еще одной небольшой дозой препарата, но все равно стоит об этом знать заранее.

Липосакция

Липосакция — это пластическая операция, которая удаляет лишний жир с тела. Многие люди надеются, что эта процедура поможет им похудеть и улучшить свои формы. Однако специалисты уверяют, что липосакция — это не метод похудения. Да, вы можете с ее помощью убрать излишки жира с определенных мест, но не более того. Кроме того, важно понимать, что это серьезная операция, связанная с серьезными рисками и возможными осложнениями. Да и восстановление также может быть долгим и болезненным. После липосакции часто возникают боль, отек, синяки, болезненные ощущения и онемение. А еще важно понимать, что липосакция навсегда удаляет жировые клетки с целевых участков тела. То есть если вы начнете набирать вес, то жир может начать откладываться в довольно неожиданных местах. Также новый жир может появиться глубоко под кожей, а это небезопасно, особенно если он разрастется вокруг печени или сердца.

Перманентный макияж глаз

Перманентный макияж верхнего века — это отличная альтернатива стрелкам, которые нужно рисовать самостоятельно. Кроме того, грамотный татуаж верхнего века способен немного изменить форму глаза и улучшить ресничную линию. Однако, прежде чем решиться на эту процедуру, стоит взвесить все за и против.

Во-первых, не стоит забывать про возрастной птоз верхнего века и что тату все равно будет постепенно терять цвет и форму. В итоге стрелка будет выглядеть немного расплывшейся и неаккуратной. Во-вторых, любой перманентный макияж сильно ограничит ваши возможности перед изменениями образа — у вас вряд ли получится сделать нежный мейкап, поэкспериментировать с цветной подводкой и в целом изменить форму глаза. В-третьих, как и любую другую татуировку, перманентный макияж нужно регулярно обновлять. При этом сохранение цвета зависит от индивидуального типа кожи, возраста и образа жизни. Так, частое пребывание на солнце способствует выцветанию краски. У меня была коллега с перманентной подводкой глаз. Как-то она сказала мне, что жалеет о процедуре. На ее лице была явная татуировка, причем поблекшая. Имейте в виду, что в татуировках нет настоящего черного цвета, только оттенки серого, а на более светлых тонах кожи «черные» чернила могут выглядеть даже синеватыми. © CassandraBlack / Reddit

Бразильская подтяжка ягодиц

Изменение формы ягодиц и увеличение их объема в последние годы становится все более популярной процедурой. Согласно одной из оценок, опубликованных Американским обществом пластических хирургов, с 2000 по 2015 год количество операций по увеличению ягодиц увеличилось на 252 %. Чаще всего хирурги используют импланты или собственную естественную жировую ткань пациента — в народе это называется «бразильская подтяжка ягодиц». Однако в погоде за красивыми формами не стоит забывать, что это серьезная и довольно болезненная операция. Вот лишь несколько минусов, которые стоит учитывать, прежде чем решаться на этот шаг. Во-первых, импланты могут сдвинуться после операции, или часть жира реабсорбируется, что приведет к асимметрии. Во-вторых, из-за послеоперационного отека для достижения полного эффекта вам может потребоваться от 3 до 6 месяцев. В-третьих, во время восстановительного периода придется спать лежа или на боку, сидеть только на специальной подушке, носить компрессионное белье и забыть про сильные физические нагрузки.

Цветные татуировки

В наши дни татуировки стали обыденностью, и каждый может украсить свое тело практически любым узором. Если раньше тату-мастера предлагали преимущественно черно-серые варианты, то сегодня все большей популярностью пользуются цветные татуировки — они более яркие, оригинальные и эффектные. Однако у них есть несколько нюансов. Во-первых, если вы хотите татуировку небольшого размера, то лучше выбрать черно-серый вариант, так как разные цвета могут визуально слиться друг с другом и мелкие детали просто не будут просматриваться. Во-вторых, выбирая цвет, помните, что тон вашей кожи повлияет на то, как картинка будет выглядеть в итоге и как долго она продержится. Цветные татуировки всегда будут выглядеть по-другому после заживления. Наконец, стоит учитывать, что некоторые цвета впоследствии будет трудно удалить. Помните, что черные татуировки свести проще всего, а вот с более светлыми оттенками, такими как желтый, голубой, фиолетовый и зеленый, могут возникнуть трудности. Сложнее всего будет избавиться от белого и бежевого пигмента.

Пирсинг хряща

Пирсинг — довольно популярный способ украсить свое тело. Однако стоит учитывать, что есть некоторые участки, которые специалисты не рекомендуют прокалывать. Так, одним из самых нежелательных считается пирсинг любого хряща, в частности, в верхней части уха. Такой прокол очень долго и плохо заживает из-за ограниченного кровоснабжения этой области. А если туда попадет инфекция, то есть риск получить абсцесс, который потребует дальнейшего хирургического вмешательства. Для сравнения: мочки ушей могут заживать в среднем от 3 до 6 месяцев, а время заживления хряща может доходить до года. И на протяжении всего этого времени крайне важно поддерживать гигиену уха.

Увеличение губ

Сегодня многие женщины решаются увеличить себе губы посредством филлеров или инъекций. Однако, как и в любом другом деле, здесь главное не переборщить и найти грамотного специалиста, который поможет выбрать оптимальный размер и форму будущих губ, а также подобрать нужную дозировку. Иначе результат может вас разочаровать. На прошлой неделе мне сделали инъекцию диспорта — 1/2 шприца. Боже мой, это ужасно. Верхняя губа теперь выглядит такой ненастоящей, и, когда я говорю, смеюсь или улыбаюсь, я просто не похожа на себя. Диспорт нельзя просто взять и убрать. Я почти готова бросить все и прятаться месяцами, пока не стану выглядеть лучше. Я не могу перестать плакать, потому что скоро меня ждут предсвадебные мероприятия, а моя настоящая свадьба в ноябре, и я боюсь, что этот ужас навсегда останется на фотографиях и видео. © PopcornxCat / Reddit

Антицеллюлитный массаж

Несмотря на то, что сегодня нам отовсюду твердят, что целлюлит — это нормально, многие женщины все еще считают его одним из главных своих врагов и борются с ним любыми способами. Одним из самых популярных методов, позволяющих уменьшить проявления целлюлита, является антицеллюлитный массаж. Это действительно довольно действенный способ сделать кожу более гладкой, но у него есть своя специфика. Когда вы идете на антицеллюлитный массаж, особенно баночный, стоит понимать, что у вас неизбежно будут синяки. Особенно после нескольких первых сеансов, когда массажист еще не разобрался, как работать именно с вашей с кожей. К тому же самой дерме нужно время, чтобы привыкнуть к довольно интенсивному воздействию. При этом бояться синяков, образовавшихся на теле, не стоит. Если процедуру проводит квалифицированный специалист, очень скоро ваша кожа привыкнет, и на ней не останется и намека на эти не самые эстетичные следы.

Цветное окрашивание волос

Окрашивание волос — отличный способ кардинально изменить свой образ. Тем более что сегодня можно экспериментировать с волосами как угодно: их можно покрасить в любые, самые невероятные оттенки. Все ограничивается лишь вашей фантазией и финансами. Однако, помимо очевидных плюсов, у цветного окрашивания есть несколько минусов, которые стоит учесть, прежде чем отправиться в салон. Во-первых, если у вас темные волосы, скорее всего, вам придется несколько раз пройти процесс обесцвечивания, чтобы новый яркий цвет лег ровно и был нужного вам оттенка. При этом даже самые инновационные технологии все равно повреждают волосы. Во-вторых, цветные пигменты довольно быстро вымываются и тускнеют, а чтобы этого избежать, вам придется мыть голову в прохладной воде и пользоваться специальными поддерживающими цвет средствами. В-третьих, стоит заранее продумать весь свой будущий образ, чтобы новый цвет волос гармонично в него вписался. Может случиться так, что большая часть вашего прежнего гардероба не будет сочетаться с новой прической.

Грудные импланты

Операция по увеличению груди является одной из самых популярных процедур в косметической хирургии. Однако, несмотря на то, что сегодня эта операция стала довольно доступной, важно учитывать, что у нее есть довольно большое количество серьезных осложнений. Кроме того, ошибочно полагать, что, сделав такую операцию, вы навсегда получите красивые формы. Хотя грудные импланты ставятся с пожизненной гарантией на имплантируемое устройство, на самом деле они не рассчитаны на всю жизнь и требуют замены. По оценкам некоторых специалистов, их стоит менять каждые 10 лет. Дело в том, что чем дольше импланты находятся в теле, тем выше вероятность возникновения локальных осложнений. Также причиной замены могут стать такие естественные процессы, как старение, беременность и колебания веса.