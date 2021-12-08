10 доказательств того, что жизнь женщин в Древнем Риме и Древней Греции мало напоминала гламурное кино

Быть женщиной в античном Риме и Греции — вовсе не то, что быть женщиной сейчас. Вещи, которые мы воспринимаем как должное, тогда были недоступны. И речь не только о правах и свободах, но и о чем-то более прозаичном.

Мы в AdMe.ru окунулись в прошлое и узнали несколько неизбитых фактов, которые помогут понять, каково это — быть женщиной древнего мира.

Работать приходилось много

В целом жизни римских женщин при императоре Августине позавидовать было сложно. Если женщина принадлежала к низшим социальным слоям, она была гораздо менее ограничена в передвижениях, чем дама из высшего сословия. Однако им приходилось и больше работать: помогать на ферме. Если девушка, к примеру, жила в городе, она могла стать акушеркой, кормилицей, парикмахером, швеей, актрисой, официанткой, поваром или же развлекать римлян в качестве жонглера или танцовщицы. Девушки же из высшего сословия занимались управлением домашним хозяйством.

Во время месячных приходилось применять смекалку

Возможно, в древности у девушек менструации были не так часто, как у современных женщин: дело в диете. Однако римлянки и гречанки надеялись на обильные выделения, так как боялись, что могут пострадать, если жидкость останется внутри. Как правило, женщины во время месячных оставались дома и клали между ног хлопок, овечью шерсть, тряпки, которые затем стирались и использовались повторно. Также ученые считают, что женщины носили во время критических дней subligaculum — кожаные трусы.

Чтобы избавиться от мужа, нужно было уйти из дома на 3 дня

В те времена, согласно раннему римскому праву, существовало 3 типа брака. Конфарреация — брак между патрициями, высокопоставленными римлянами. 2-й — coemptio — брак-«покупка». И 3-й тип брака — «по привычке, давности»: женщина, прожившая безотлучно в доме своего фактического мужа 1 год, признавалась его законной женой. Поэтому в последнем типе брака женщина могла сбежать от мужа на 3 дня раз в год и это время не считаться его женой.

Чтобы поболтать, нужно было отправиться в баню

По сравнению с другими древними городами гигиена в Древнем Риме была на довольно высоком уровне. В городе была развитая система канализации, общественные туалеты и бани не давали римлянам и римлянкам «благоухать», но и пользу приносили сомнительную: общественные заведения были отличным местом, чтобы подхватить какую-то болезнь. Поэтому, отправляясь в баню, римлянке стоило быть настороже. Однако были и положительные стороны. Бани и ванны были своего рода местом встреч. Римлянки ходили туда, чтобы общаться со знакомыми, слушать стихи и встречаться с любовниками. Хотя совместное купание мужчин и женщин в Риме распространено не было, позже епископ Августин вообще запретил женщинам купаться обнаженными. Даже в бане римлянки ходили в специальных тогах.

Кормить грудью было не принято

Состоятельные римские женщины не кормили грудью собственных детей. Новорожденных передавали кормилице. Соранус, влиятельный врач того времени, предполагал, что мать слишком истощена родами, чтобы кормить ребенка. Также доктор-римлянин считал, что одно из преимуществ привлечения кормилицы-гречанки — это то, что вместе с молоком она может передать ребенку дар своего родного языка.

Замуж выходить приходилось очень рано

В среднем римлянки выходили замуж с 12 до 20 с небольшим лет, но знатные женщины шли под венец раньше. Согласно раннему римскому праву, самый старый из ныне живущих мужчин был главой семьи и имел абсолютную власть над своими детьми. Он имел право договориться о браке дочери или сына задолго до того, как тот достигнет нужного возраста. Однако дочь могла отказаться от брака, если ей удавалось доказать, что у потенциального мужа плохой характер.

Свободные нравы были не совсем свободными

В целом Древний Рим славился свободными нравами. И хотя браки, основанные на взаимной любви, несомненно, существовали, римские поэты чаще воспевали отношения между любовниками. Причем любовницу чаще заводили мужчины, тогда как для женщин измена считалась «неуместной». Государство вмешивалось в близкие отношения, только если союз ставил под угрозу чей-то статус-кво. Однако были в истории Рима и времена, когда за женскую измену следовало уголовное наказание.

Даже после замужества отец все равно был главным

В ранней Римской империи дочь оставалась под властью отца даже после того, как она выходила замуж, и муж не имел над ней никакой юридической власти. От дочери ожидали, что она будет верна отцу, даже если это означало, что нужно пойти против своего мужа. Также женщина, вступая в брак, сохраняла свою фамилию.

Приходилось применять нестандартные косметические ингредиенты

Конечно, даже в Древнем Риме женщины не забывали про уход за собой. В те времена ценилась бледная, чистая кожа. Один из популярных рецептов масок — с ланонином, веществом, которое получают из овечьей шерсти. Запах при этом стоял не самый приятный, на что мужчины частенько жаловались. Также римлянки использовали и другие странные ингредиенты: соки растений, экскременты животных, серу, уксус, молотые раковины устриц, лук с птичьим жиром, ослиное молоко. Для отбеливания кожи аристократки использовали крокодиловый навоз и пепел от улиток. Римляне даже изготавливали искусственные зубы из слоновой кости.

У женщин не было собственных имен

На протяжении большей части истории Древнего Рима у женщин не было собственных имен. Их называли в соответствии с принадлежностью к клану (Корнелия от рода Корнелиев), а если дочерей было несколько, к имени прибавлялась приставка «младшая» или «старшая». Также новорожденных девочек называли в соответствии с именем отца (Випасания — дочь Випасания). Позже девочке стали давать 2 имени, совмещая, к примеру, фамилию отца и название места, где она родилась. В поздней античности девушек часто называли в честь их матерей или других родственниц, которые, в свою очередь, часто назывались в честь святых.