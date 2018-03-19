10 ошибок во внешнем облике, которые отталкивают окружающих

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«Умение одеваться держится на трех китах — простоте, хорошем вкусе и привычке следить за собой, — и это совсем не дорого», — сказал однажды Кристиан Диор. О третьем ките некоторые из нас иногда забывают, что сводит все усилия на нет. Многим знакома ситуация, когда всю красоту новых шикарных сапог напрочь убивает ценник, не снятый с подошвы.

AdMe.ru напомнит о 10, казалось бы, мелочах, которые мгновенно подмечают окружающие и по которым составляют о нас не самое лучшее мнение.

1. Выцветшая одежда

Платье черного цвета может превратить девушку самой заурядной внешности в королеву. Но если на ткани видны следы многочисленных стирок и цвет ее далек от идеального черного, увы, неприметная внешность станет еще и неряшливой. Неухоженным сделает образ выцветшая одежда не только черного, но и других насыщенных цветов. Что делать: Стирайте яркие и черные вещи в холодной воде, не используйте режим сушки в стиральной машине. Сохранить цвет помогут уксус, крепкий черный кофе или чай, добавленные во время полоскания. Быстрее всего вымывается краска с тканей, в составе которых есть ацетат или лен, медленнее — с тканей, которые содержат шерсть или нейлон.

2. Не идеально белые вещи

Белый цвет одежды, как и черный, способен на многое в хорошем смысле, но только если он идеально белый. А вот желтый или серый оттенок некогда белой вещи делают человека таким же невзрачным, как полевая мышь. Особенно жалко смотрятся пятна от пота на белых вещах. Что делать: Возьмите новую белую вещь и сравните с ней всю белую одежду, которая у вас есть. Легкие признаки пожелтения можно удалить, добавив при стирке перекись водорода, пищевую соду или лимонный сок. От одежды, в которую желтизна въелась намертво, лучше избавиться.

3. Небрежно закатанные рукава

Правильно подвернутые рукава на одежде сделают образ более динамичным и молодежным. А вот рукава, закатанные гармошкой, превратят вас в человека, который только что приехал из какого-то очень глухого места и впервые в жизни надел рубашку. Как делать правильно: Расстегните пуговицы на рукаве, расправьте и затем выверните манжету наизнанаку, сделав 1–2 оборота на всю ширину манжеты. Если ткань на манжетах с изнаночной стороны отличается по цвету от основной, можно сделать итальянский подворот рукава (смотрите это видео с 1,25 минуты).

4. Гаремные брюки

Брюки с заниженным шаговым швом (также называются «зуавы») не вызывают вопросов в том случае, если надеты на представителя хип-хоп-культуры, жителя Востока или сказочного персонажа. Во всех остальных случаях эта вещь выглядит как попытка казаться моложе или моднее. Неудачная попытка. Что делать: Если вы не в силах отказаться от таких брюк, то лучше носить их со спортивной обувью. В качестве верхнего элемента наряда будут уместны топ или футболка простого кроя, без объемных деталей типа воланов.

5. Перхоть на одежде

Следы перхоти на одежде выглядят совершенно неэстетично, и единственное, что хочется сделать тем, кто это увидел, тем более вблизи, — это отступить назад. Что делать: Перхоть — это признак того, что вы что-то делаете неправильно. Пересушиваете кожу головы, например, или не употребляете достаточного количества витаминов. Разобраться во всем поможет трихолог, а до тех пор старайтесь не носить темный верх.

6. Слишком много украшений

Перебор с украшениями, особенно в сочетании с ярким макияжем, способен превратить даже тщательно продуманный образ в нечто несуразное. Что делать: Великая Коко Шанель советовала перед выходом из дома снять тот аксессуар, который вы надели последним. Ведь именно он чаще всего оказывается лишним.

7. Неухоженная борода

Борода у мужчины, как и косметика у женщины, может подчеркнуть плюсы и даже замаскировать изъяны. Но только если растительность на лице аккуратная и ухоженная. А вот борода, которой не уделяют должного ухода, делает любого представителя сильного пола похожим на лицо без определенного места жительства. Что уж говорить об остатках пищи, которые иногда застревают в бороде. Что делать: Придать правильную форму бороде, которую стоит выбрать в соответствии с типом лица, и лучше в салоне. В дальнейшем поддерживать форму можно самостоятельно, используя триммер.

8. Съехавшие штаны

Кажется, фотографии лучше слов демонстрируют, почему не нужно так носить джинсы или брюки. Особенно безобразно смотрятся съехавшие штаны в сочетании с неправильной осанкой. Что делать: Покупать джинсы своего размера, при этом лучше избегать моделей с сильно заниженной талией. Чтобы контролировать положение позвоночника, время от времени представляйте, что кто-то вылил вам за шиворот холодной воды.

9. Несвежий макияж

Осыпавшаяся тушь, забившаяся в трещинки помада, плохо прорисованные брови — эти и другие последствия долгой «носки» макияжа едва ли могут сделать кого-то привлекательной. К тому же поплывший макияж сделает ваше лицо уставшим. Что делать: Если макияж заметно утратил свежесть, лучшее, что можно сделать, — это смыть его. В дальнейшем, чтобы косметика держалась дольше, особенно на глазах, используйте основу под макияж, а если ее нет, то закрепить тени, например, поможет обычный крем.

10. Незаметные мелочи

Дьявол, как мы знаем, кроется в деталях. Помада на зубах, маленькая дырочка на платье, застрявшая в зубах петрушка — подобные мелочи особенно хорошо и быстро разглядывают люди, с которыми мы только познакомились. Что делать: Избежать этих оплошностей поможет простое правило. Перед выходом из дома уделите несколько минут тому, чтобы критично рассмотреть себя в зеркале. То же самое следует сделать и после того, как вы выпили кофе или перекусили.

Чтобы понять ценность этих советов, достаточно вспомнить собственную реакцию, например, на перхоть на чужих плечах. А какие еще недочеты в облике окружающих вам переносить тяжелее всего?