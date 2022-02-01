10 фактов о разных языках мира, которые откроют нам волшебный мир лингвистики, словно Нарнию

В мире существует почти 8 тыс. языков. Однако часто мы не задумываемся о том, насколько уникальны те из них, которыми владеет немалая часть населения планеты. Например, одно из длиннейших слов состоит из 63 букв и образовалось в одном из наиболее распространенных языков мира — немецком. А о редких языках, на которых говорят малочисленные группы людей, вообще мало кто знает. Но ведь у них тоже есть свои особенности.

Мы в AdMe.ru решили окунуться в мир лингвистики и узнали много любопытных фактов о языках, которые нас окружают.

«Окей» могли впервые сказать индейцы

Существует много версий о происхождении слова «окей» и аббревиатуры «ОК». Однако лингвисты сходятся во мнении, что единого источника нет, так как разные формы слова появлялись в разных языках независимо друг от друга. Так, в немецком языке это инициалы фразы ohne Korrektur («без корректуры»), в греческом — Όλα Καλά (Ola Kala — «все хорошо»), во французском — O qu’oui («да»), в латыни — Omnis Korrecta («все правильно»). Одна из наиболее распространенных версий происхождения «ОК» — язык индейского племени чокто, коренного народа Америки. Впервые такая идея появилась в 1825 году. Язык торговли на юго-востоке США был основан на языке чокто. В том числе очень часто употреблялись в речи частицы «оке» или «хокэ».

В языке бразильского племени пирахан нет цветов и сложных предложений

Пирахан — небольшой народ охотников-собирателей, живущий в Бразилии, в лесах Амазонии. Их язык уникален в своем роде. Так, для наименования цветов в языке пирахан есть несколько слов. Но, согласно работе американского лингвиста Д эниела Эверетта, они не называют конкретный цвет, как в других языках, а как будто описывают то, что человек видит. Например, белый цвет здесь обозначают словом, которое можно перевести как «это видно», красный — «как кровь», а зеленый и синий — «пока являющийся незрелым». Также существует мнение, что в языке пирахан нет рекурсии, то есть возможности добавлять в уже существующее предложение новую информацию. К примеру, фразу «дом брата Джона» пираха разделят на 2 коротких предложения, каждое из которых заключает в себе одну законченную мысль: «У Джона есть брат. У этого брата есть дом». Поэтому в языке пирахан нет придаточных конструкций и, как следствие, сложных предложений.

Некоторые аборигены Австралии определяют направление лишь с помощью сторон света

Гуугу йимитирр — это древний язык, на котором говорят австралийские аборигены, живущие на крайнем севере Квинсленда, штата Австралии. Это наречие отличается красивым напевным звучанием. Именно в нем возникло слово «кенгуру». Но, пожалуй, наиболее интересен этот язык обозначением направлений. В гуугу йимитирр нет слов «вперед», «назад», «налево», «направо». Вместо этого аборигены используют географические определения «север», «юг», «запад», «восток». Поэтому они называют руки не левой и правой, а западной и восточной. Также они не могут сказать «Положи этот предмет туда». Им нужно конкретное направление: «Положи этот предмет на 5 шагов южнее». Этот народ живет вполне цивилизованно: одевается в современную одежду, получает образование и так далее. Здесь выступают за сохранение родного языка. Поэтому гуугу йимитирр преподают детям в школах.

Испанцы и итальянцы говорят не на испанском и итальянском

В Испании существует огромное количество вариаций языка, и в разных регионах говорят на разных диалектах. Тот язык, который является официальным, произошел из Королевства Кастилия и называется кастильским. Однако сейчас в испаноязычном мире используются оба названия: испанский и кастильский. Похожая ситуация сложилась и в Италии. Мало того, что существуют различные диалекты итальянского, так еще и в отдельных регионах равноправными признаны немецкий, словенский и французский. Официальным языком страны является итальянский. Но его основа — флорентийский диалект, на котором писали свои произведения Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Никколо Макиавелли и другие.

В США нет официального языка

Хотя английский язык — наиболее распространенный в Соединенных Штатах (на нем говорят почти 80 % населения), он не является официальным языком страны. В США такового вообще нет. Все потому, что в этой стране в обиходе около 430 языков.

Японский — наиболее быстрый язык, а немецкий — наиболее медленный

Скорость речи измеряется количеством произносимых слогов в секунду. Наибольшую скорость выявили в японском языке. Японцы говорят 7,84 слога в секунду. Напротив, наименее торопливым оказался немецкий. Здесь произносится лишь 5,97 слога в секунду. Правда, в северных регионах Китая есть диалект (он называется мандарин), в котором скорость речи чуть медленнее — 5,18 слога в секунду.

Англичане говорили на французском больше 200 лет

В 1066 году королем Англии стал Вильгельм I Завоеватель (на фото). Он был родом из Франции и привел к трону Нормандскую династию почти на 100 лет. Естественно, что у власти оказалось много людей, которые говорили на французском языке. В последующих королевских династиях, пришедших на смену Нормандской, еще были французские корни. Поэтому английская знать несколько столетий говорила на этом романтичном языке. Неудивительно, что примерно 45% слов в английском произошли из французского.

Немецкие существительные создаются из нескольких слов

Немецкий язык многие считают сложным. Среди прочего, новичков пугают длинные, а порой просто огромные по размеру немецкие существительные, которые к тому же трудно прочитать. Это все потому, что немцы любят сложные составные существительные, которые можно разбить на более мелкие и простые слова. Таким образом, внутри слова уже заложено его толкование. Например, Schwimmbad («бассейн») складывается из schwimmen («плавать») и Bad («ванна»). А порой немцы одним словом называют то, что мы обозначаем несколькими. К примеру, центр города у них — Stadtzentrum.

В немецком языке есть одно из длиннейших в мире слов

В продолжение предыдущего пункта, немцы могут гордиться тем, что в их языке есть одно из длиннейших в мире слов. Это существительное Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. В нем 63 буквы, и оно обозначает «закон о делегировании обязанностей по надзору за маркировкой крупного рогатого скота и говядины». Правда, сейчас это слово считается устаревшим — как раз из-за своей громоздкости.

В арабском языке есть 14 слов для обозначения любви

Хотя самым романтичным языком считается французский, арабы придумали целых 13 слов, описывающих разные этапы любви. hawa — первоначальное влечение;

alaqah — привязанность;

kalaf — состояние, когда любовь оказывает физическое воздействие на человека;

ishq — желание;

sha’af, law’ah или li’aj — страсть, переходящая в муки любви;

shaghaf — этап, когда начинает проявляться настоящая любовь;

jawaa — внутренняя скорбь, происходит от слова «чахотка»;

taym — стадия, когда сердце порабощается возлюбленным;

tabl — любовь как болезнь, враг сердца;

tadleeh — разрушение сердца, потеря разума, состояние хаоса;

huyum — полная потеря рассудка.

Интересно также, что слово hubb — наиболее распространенное обозначение любви в арабском языке — имеет тот же корень, что и слово «семя». То есть любовь для арабов — это то, из чего может вырасти что-то прекрасное.