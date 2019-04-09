10 модных советов от бизнес-тренеров, которые оказались наглой ложью

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Многочисленные бизнес-тренеры уверяют: создать свой бизнес и заработать первый миллион можно играючи. Даже вставать с дивана не нужно слишком часто: достаточно прослушать их курс — и вот мы уже без пяти минут богачи. К сожалению, после таких тренингов слушатели нередко остаются ни с чем. А порой — с долгами и потрепанными нервами.

AdMe.ru развенчивает популярные советы лайф- и бизнес-коучей и объясняет, почему им не стоит следовать.

1. Никогда не сдавайтесь и продолжайте идти!

Эта мотивирующая, но абстрактная фраза может сыграть злую шутку. Она не дает возможности остановиться, иногда даже сделать шаг назад, чтобы вдумчиво оценить ситуацию. Следуя ей, мы вынуждены участвовать в гонке вместо того, чтобы задать себе конкретные вопросы: «Действительно ли это тот шаг, который я хочу сделать? Он соответствует моим ценностям и убеждениям? Это сделает меня счастливым?» Многие решения хорошо выглядят в теории, но на практике терпят фиаско. Чтобы сделать нужный ход, иногда требуется время. А стремление двигаться вперед — далеко не единственный критерий правильного решения, их намного больше.

2. Думайте как миллионер

Какие-то ценные привычки у миллионеров можно позаимствовать: умение распределять свое время, иметь разные источники дохода и т. д. Но копировать стиль жизни вместе с ужинами в фешенебельных ресторанах, покупкой вещей класса люкс и отдыхом на дорогих курортах не стоит. Миллионер, обладая финансовой свободой, может позволить себе рискнуть и резко увеличить доход. Например, легко потратить $ 5–7 тыс. на покупку франшизы. Обычным людям придется долго копить либо влезать в долги и кредиты. Если дело не пойдет, для миллионера потеря такой суммы не будет ощутима. Для тех, чей доход существенно ниже, это станет серьезным финансовым и психологическим ударом.

3. Составьте бизнес-план на месяцы вперед и неотступно ему следуйте

Некоторые уверены: подробный бизнес-план, расписанный на несколько лет вперед, — гарантия успеха вашего дела. Умение следовать выбранной стратегии важно для бизнеса, но не менее значима способность адаптироваться. Вероятность того, что бизнес-план, составленный даже на месяцы вперед, будет реализован день в день, невелика. А вот иметь несколько вариантов плана с возможностью замены — неплохой ход. Поэтому эксперты советуют делать бизнес-план гибким и уметь импровизировать.

4. Ваша бизнес-идея должна быть абсолютно новой

Напоминает что-то из серии «быть не таким, как все». Что скрывается за этим советом, не очень понятно. Да и чтобы придумать нечто революционное, нужно быть гением (но гарантии успеха нет). Вместо этого преуспевающие бизнесмены советуют ответить на вопросы: «Какую проблему поможет решить мой бизнес? Какую боль он снимает? Какими навыками и ресурсами я обладаю, чтобы это сделать?» Ответы заметно сужают круг бизнес-идей до тех, что имеют шансы выстрелить.

5. Постоянно знакомьтесь с людьми

Некоторые бизнес-тренеры, призывающие жить как миллионер уже сейчас, рекомендуют постоянно заводить новые знакомства. Причем исключительно полезные. Это не лишено смысла: нетворкинг помогает развить бизнес или заключить выгодную сделку. Но насколько необходимо превращать жизнь в бесконечную гонку за связями с нужными людьми? Поступая так, мы незаметно потеряем нечто важное: настоящую дружбу, способность видеть и ценить хороших людей, умение получать удовольствие от общения. Потребительский подход к людям лишает человечности, а потому неприятен. Чтобы удостовериться в этом, попробуйте поставить себя на место такого «полезного знакомого».

6. Избавьтесь от мышления бедного человека

Шарлатаны от психологии часто говорят о мышлении бедного и богатого человека. Признаками обоих стилей мышления называют фразы и речевые обороты. «Начальник», «Не мы такие, жизнь такая», «Сколько зарабатываешь?» — эти словосочетания и вопросы предлагают убрать из лексикона. Именно они, по мнению горе-тренеров, делают нас зависимыми, безвольными, выдают интерес к деньгам других людей и формируют образ жизни бедняка. Называют и другие критерии мышления богатых и бедных: «Бедные люди покупают лотерейные билеты», «Богатые занимаются только любимым делом». Если внимательный слушатель спросит, что конкретно скрывается за размытыми фразами, тренер загадочно ответит: «Бедность и богатство — это внутренние категории». Никаких фактов или научных данных в подтверждение своей позиции он не приведет: его речь при этом больше напоминает словоблудие.

7. Замените установку «я должен» на «я хочу»

Формулировке «я должен» приписывают негативную коннотацию. Используя эту конструкцию, мы заранее настраиваем себя на неприятную работу. Зато «я хочу» изменит отношение к ситуации — и мы почувствуем себя если не божественным воплощением, то хозяином жизни. Напоминает аутотренинг. Такой метод имеет место в психотерапии, но относится к техникам релаксации. Фактически бизнес-тренеры подменяют понятия: аутотренинг помогает снять мышечное напряжение, расслабиться, в каких-то случаях — ускорить выздоровление. К увеличению дохода он не имеет отношения. Если мы заменим «должен» на «хочу», но не будем предпринимать другие шаги к построению бизнеса, вряд ли можно ожидать успеха.

8. Страдания — это хорошо

Стресс мобилизует ресурсы организма, в результате чего мы, по словам коучей, показываем более высокие результаты. Если рассуждать логически, то в определенных ситуациях давление обстоятельств действительно может пойти на пользу. Но длительный стресс наносит непоправимый вред психическому и физическому состоянию. Некоторые участки мозга во время стресса отключаются: способность принимать решения и видеть свои недочеты снижается. Тренер от этого только в плюсе: люди, испытывающие стресс и страдания, легче расстаются с деньгами за курсы счастливой жизни или успешного бизнеса.

9. Посмотрите в лицо своим страхам

Борьба со страхами иногда принимает экстремальные формы. Человеку, страдающему кинофобией, предлагают съездить в собачий парк, где животные будут проявлять агрессию по отношению к нему. А тому, кто боится высоты, посоветуют совершить прыжок с парашютом или отправиться на банджи-джампинг. Но у страхов есть и позитивная сторона. В одном из исследований предприниматели подтвердили: страх не только сдерживает, но и мотивирует их. Опасения помогают работать более усердно и лучше контролировать процесс, принять более взвешенное решение.

10. Поменяйте «пиксели реальности»

Бизнес- и лайфкоучи активно призывают адептов своих курсов «менять пиксели реальности», «выйти из зоны комфорта», «стать жителем Планеты успеха». Нередко эти речи приправлены непонятными терминами, за которыми трудно уловить суть. Тренеры отличаются деспотизмом, а их задания выглядят странными: одни запрещают разговаривать по телефону под предлогом разбить тот о стену, другие предлагают обнять несколько незнакомцев на улице. Как вариант — тренеры не сообщают на своих выступлениях ничего нового, как это было в случае с семинаром Тони Роббинса в Москве в прошлом году. Мотивационный спикер собрал почти полный «Олимпийский», мероприятие началось позже на несколько часов, а Тони говорил об очевидных вещах. Билеты стоили от 30 тыс. рублей.

Бонус: если бы на тренингах говорили правду

Последствия тренингов нередко плачевны: психические расстройства разной степени тяжести, судебные разбирательства и т. д. Будьте внимательны, отправляясь на какой-либо тематический семинар. И посмотрите это видео от YouTube-канала MЁD: в нем ребята решили пофантазировать, что было бы, если бы на тренингах говорили правду.

А вы когда-нибудь бывали на бизнес-тренингах? Какие советы вы там услышали и попытались ли применить их в жизни?