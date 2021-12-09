10+ крутых английских слов, достойных аналогов которым нет в русском языке. А жаль

Как перевести на другой язык с русского слово «окрошка» или имя персонажа из сказки «Незнайка»? Никак, придется подробно объяснять, что это такое. Такие же непереводимые выражения есть и в английском языке.

Мы в AdMe.ru собрали английские слова и словосочетания, дословных аналогов которых нет в русском языке.

Thirsty

Как сказать одним словом, что вы хотите пить? «Я жаждущая (или жаждущий)?» Но в русском языке объяснить это состояние одним словом не получится. А в английском это возможно — thirsty. Поэтому если вы вдруг почувствовали жажду, то можно просто сказать: «I’m thirsty».

Baggravation

Каждый, кто летал на самолете и сдавал вещи в багаж, по прилете становился около багажной карусели в ожидании его доставки. Так вот, в английском языке есть слово baggravation, означающее раздражение и беспокойство, которые испытывает человек, видя, что другие пассажиры уже получили свой багаж, а его собственный никак не появится на ленте. Это слово происходит от слияния слов bag — «сумка» — и aggravation — «гнев, раздражение».

Earworm

Вам знакомо состояние, когда музыка, которую вы где-то услышали, так и крутится весь день у вас в голове? Такую приставучую мелодию на английском языке называют одним простым словом — earworm, что дословно можно перевести как «ушной червь». Например, можно сказать: «That song is such an earworm», что будет означать «Эта песня такая приставучая». На русском языке мы бы сказали совсем по-другому: «пластинка заела».

Serendipity

Согласно Кембриджскому словарю serendipity — это способность случайно находить интересные и ценные вещи. А еще это слово означает умение без особенных усилий, интуитивно делать правильный выбор, находить верное решение или приходить к важным выводам. Кстати, ромком 2001 года с Кейт Бекинсейл и Джоном Кьюсаком на английском так и называется: Serendipity. Весь сюжет фильма можно описать одним этим словом, ведь главная героиня верила в то, что у нее есть интуиция, которая поможет сделать правильный выбор. Главные герои будут вместе, если это им действительно суждено.

Siblings

В русском языке нет слова, которое означало бы и братьев, и сестер одновременно. В английском же это слово siblings. Хотя, с другой стороны, это не всегда удобно. Например, фразу «He is one of five siblings» можно перевести двояко: то ли он один из 5 братьев и сестер, то ли он один из 5 братьев. В отличие от русскоязычной фразы, в данном случае придется этот момент уточнять дополнительно.

In-laws

Теща, свекровь, шурин, деверь, свояченица, золовка — богат русский язык, особенно если дело касается перечисления родственников. Но как одним словом назвать родственников со стороны жены или мужа? В английском языке очень просто: in-laws. А если в разговоре требуется упомянуть конкретного человека из родни мужа или жены, то к привычным словам, означающим маму, папу, брата или сестру, добавляют -in-law. Например, теща или свекровь — это mother-in-law, золовка или свояченица — sister-in-law и т. д.



Fortnight

Вдобавок ко всем привычным обозначениям времени в английском языке существуют и другие. Есть неделя, есть месяц, а вот 2 недели тоже можно назвать одним словом — fortnight. Кстати, в русском языке тоже есть слово, обозначающее отрезок времени, которого нет в английском, и это слово «сутки», что можно перевести только как «24 часа» — 24 hours.

iFinger

Это относительно недавно появившийся термин, который в основном стали использовать те, кто не расстается со смартфонами и гаджетами даже во время еды. Словом iFinger называют палец, который мы специально оставляем чистым, когда едим, чтобы пользоваться смартфоном.

To computer-face

Вам знакома ситуация, когда рабочий день еще не кончился, а так хочется повалять дурака, расслабиться или просто почитать в интернете новости? Но внезапно мимо вашего стола проходит начальник, и вы делаете вид, что заняты работой. Так вот, в английском существует глагол to computer-face, который дословно переводится как «компьютеризировать лицо», а на самом деле означает «смотреть на монитор компьютера, делая вид, что очень погружен в работу».

Wallflower

Этим словом называют тихого и робкого человека, который стесняется оказаться в центре внимания. Так что если на шумной вечеринке все подруги пошли танцевать в центр танцпола, а вы остались сидеть за столом, тихонько оттуда наблюдая за всем происходящим, то носители английского сказали бы, что вы wallflower.

To lip-sync

Что, «синхронизировать губы»? Нет, конечно. Глагол to lip-sync означает «шевелить губами, повторяя слова песни и напевая ее про себя, чтобы другие не слышали». Например, вы едете в маршрутке или находитесь в любом другом общественном месте, и тут по радио или в наушниках звучит ваша любимая песня. Вы не можете ее громко спеть, хотя и очень хочется, и вы начинаете шевелить губами и подпевать про себя.

Stage-phoning

Stage-phoning — это своего образа постановочный, или «сценический звонок». Так говорят, когда кто-то притворяется, что разговаривает по телефону, чтобы произвести впечатление на окружающих, хотя на самом деле никакого звонка нет. Часто к этой хитрости прибегают молодые люди, когда хотят произвести впечатление на красивую девушку, проходящую мимо. Имитируя телефонный разговор, они могут упомянуть о дорогой машине, огромном доме или о том, что только что расстались с девушкой и ищут серьезных отношений.

Closet music

Если перевести дословно, то это «чуланная музыка», или «музыка, которую слушают в шкафу». Но на самом деле это словосочетание используют, когда имеют в виду музыку, которую слушают без свидетелей из-за боязни быть осмеянным. Например, брутальный мужчина стесняется признаться, что любит песни из диснеевских мультфильмов, и слушает их только в одиночестве.