10 красавиц прошлого, которые следили за собой похлеще, чем современные звезды

Это сейчас достижения косметической индустрии достигли таких высот, что королевские персоны не мучаются и приобретают готовые средства. У герцогини Кембриджской даже есть целый ряд любимых продуктов. Но в далеком прошлом знатные особы не могли позволить себе такую роскошь, и им приходилось выдумывать свои рецепты красоты.

Мы в AdMe.ru изучили, как ухаживали за собой благородные дамы ушедших эпох, и теперь делимся наиболее полезными и, наоборот, самыми диковинными их секретами.

Клеопатра

По некоторым версиям, египетская царица ежедневно делала массаж кожи лица с помощью геля из алоэ вера. Считается, что этот гель придавал ее коже особый цвет. Клеопатра могла использовать алоэ вера не только для ухода за кожей, но и в качестве глазных капель.

Также есть предположения, что от неприятного запаха тела царица избавлялась с помощью гранул рожкового дерева и эфирных масел. В качестве душистого аромата, который так притягивал к ней мужчин, использовала розу, кардамон и корицу. А в помаду для губ добавляла пюре из жуков и муравьев.

Нефертити

Секреты красоты египетской царицы были в полном смысле слова опасными для жизни. Так, Нефертити сбривала все волосы на теле, включая голову, на которую надевала парик. А губная помада Нефертити содержала в себе тяжелый металл бром.

Лукреция Борджиа

Несмотря на свое испанское происхождение, герцогиня имела необычный золотистый оттенок волос. Считается, что Лукреция добивалась такого цвета особым способом: готовила смесь из щелока — настоя древесной золы — и лимонного сока и мыла ею голову.

Длина волос красавицы Борджиа была ниже колена, поэтому на процедуры по уходу за ними уходило много времени. Так, есть свидетельства, что Лукреции приходилось даже откладывать поездки на несколько дней, чтобы помыть голову.

Елизавета Петровна

Перед сном русская императрица приглашала в свои покои штатную чесальщицу пяток. Помимо своей основной обязанности, она также делала Елизавете точечный массаж ступней. Это в том числе помогало царице при бессоннице.

Катерина Сфорца

Одна из самых больших заслуг графини из династии Сфорца, жившей в Италии в эпоху Ренессанса, — сборник «Gli Experimenti» . В нем собрано около 500 медицинских, алхимических и косметических рецептов.

. В нем собрано около 500 медицинских, алхимических и косметических рецептов. Чтобы осветлить кожу рук и лица, Катерина рекомендовала умываться отваром листьев и корней крапивы. От пятен на лице, как она считала, поможет избавиться отвар корней ириса, а его сок придаст лицу красивый цвет.

Лечиться от выпадения волос Катерина предлагала шампунем из голубиного помета. Приобрести золотистый блонд — с помощью раствора из воды и измельченных корней плюща. А в средство для удаления волос на теле она добавляла опасный для здоровья мышьяк.

Приобрести золотистый блонд — с помощью раствора из воды и измельченных корней плюща. А в средство для удаления волос на теле она добавляла опасный для здоровья мышьяк. Росту волос, по мнению Катерины, способствовал отвар из алтея лекарственного (по-английски звучит как «marshmallow») и корней и листьев петрушки, приготовленный в воде и уксусе и процеженный через войлочную ткань. Но графиня описала и более оригинальный метод : порошок из ящерицы, пиявок и меда .

. Для укрепления зубов Катерина советовала смазывать десны смесью из ромашковой воды и меда из роз. А избавиться от веснушек помогал такой рецепт: смешать 2 куриных яйца с уксусом, дать смеси отстояться 9 суток, подержать на медленном огне, чтобы очистить смесь, и добавить туда сок арбуза прямо перед тем, как умыться.

Диана де Пуатье

Секрет вечной молодости возлюбленной французского короля Генриха II заключался в натуральных продуктах. Она не пользовалась косметикой, которая в те времена была опасной, так как делалась из ядовитых химических веществ. Диана лишь покрывала лицо пудрой из мускуса и розовой воды.

Чтобы сохранить цвет лица, Диана умывалась дождевой водой. Также в любую погоду и в любое время года она вставала на рассвете и купалась в холодной воде, дождевой или колодезной.

У Дианы было собственное средство для борьбы с морщинами — маска из сока дыни, измельченного молодого ячменя и яичного желтка, смешанного с амброй. Также, чтобы избежать морщинок на лице, она спала на глубоких подушках.

Всю жизнь Диана пила напиток из золота. В эпоху Возрождения он считался своеобразным эликсиром молодости и даже помощником от многих болезней. Но эксперты обнаружили: в организме Дианы было столько металла, что ее кости и волосы стали хрупкими, а кожа побелела.

Екатерина II

Русская императрица протирала лицо замороженным отваром петрушки. Также она умывалась медом, после чего мазала лицо гусиным жиром или свиным салом . На лоб и щеки Екатерина накладывала капустные листья. Популярную и поныне маску из земляники императрица смывала свежими сливками. Зубы она чистила сухим чабрецом и отбеливала древесным углем.

. На лоб и щеки Екатерина накладывала капустные листья. Популярную и поныне маску из земляники императрица смывала свежими сливками. Зубы она чистила сухим чабрецом и отбеливала древесным углем. У Екатерины были шикарные, пышные волосы. Такого эффекта она достигала, расчесывая их гребешком, смоченным в отваре череды и чистотела. Макияж Екатерины состоял в основном из пудры, изготовленной из муки, и губной помады, сделанной из свекольного сока и глицерина.

Агнесса Сорель

Фаворитка французского короля Карла VII прибегала к нестандартным даже по тем временам методам. Так, с морщинами она боролась при помощи слюны улитки, белую основу для макияжа делала из измельченных костей каракатицы, а помаду — из лепестков мака.

Агнесса выщипывала брови и собирала волосы на макушке, чтобы подчеркнуть свой высокий куполообразный лоб. Она также носила платья с экстремально глубоким вырезом и шлейфом длиной до 8 метров, на который она наносила духи.

Елизавета Баварская

Австрийская императрица использовала крем из пчелиного воска, миндального масла, глицерина и спермацета — вещества, получаемого из животного жира кашалота или других китообразных. Это средство помогало Елизавете увлажнять кожу.

— вещества, получаемого из животного жира кашалота или других китообразных. Это средство помогало Елизавете увлажнять кожу. Императрица никогда не весила больше 50 килограммов. Она строго следила за фигурой и для этого даже ложилась спать, оборачивая живот холодным влажным полотенцем, чтобы мышцы живота всегда оставались упругими.

Елизавета соблюдала строгую диету. Часто она ела лишь несколько ломтиков апельсина или своего любимого фиалкового мороженого и пила немного молока, свежевыжатого мясного сока или смеси яичных белков с солью. Кроме того, она часто покупала слабительные. Правда, такой образ жизни довел Елизавету до истощения.

Мария Федоровна

По легенде, супруга императора Александра III, чтобы выглядеть молодо, решилась на процедуру, похожую на современный пилинг. Специально для этого она поехала в Париж. Ей сняли верхний слой кожи и покрыли лицо прозрачным лаком. После этого с помощью расширения волосяного канала Марии удлинили ресницы.