10 известных женщин, которые просто сменили прическу, а их карьера внезапно пошла в гору

Непросто представить таких актрис, как Эмма Стоун или Эми Адамс, без их фирменных рыжих волос. А все потому, что прическа играет важную роль в формировании индивидуального стиля. А еще она может повлиять на карьеру и профессиональные достижения.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие известные актрисы и певицы резко изменили свою жизнь после удачного похода к парикмахеру.

Эмма Стоун

Эмма Стоун на самом деле натуральная блондинка. Она впервые покрасилась в рыжий, когда приступила к съемкам подростковой комедии «SuperПерцы». На этом решении настоял продюсер фильма Джадд Апатоу. Хорошо, что актриса не стала спорить и согласилась на перемены: до выхода этой комедии Стоун была неизвестной актрисой, а рыжие волосы привлекли к ней внимание. Именно в таком образе актриса стала настоящей звездой и получила «Оскар».

Оливия Уайлд

Американская актриса признается, что перемены во внешности сильно повлияли на траекторию ее карьеры. Первые пару лет Оливия Уайлд снималась с натуральным цветом волос. Когда она стала пробоваться на роли, покрасившись в брюнетку, все изменилось. «Когда я была блондинкой, все мои роли были из разряда „настоящая красотка“. А потом, когда я стала брюнеткой, то начала играть героинь в духе „официантка с золотым сердцем и тяжелой жизнью“ или „женщина-врач“. И я всегда задавалась вопросом: предложили бы мне эти роли, если бы я все еще была блондинкой? Думаю, вряд ли», — делится размышлениями актриса.

Гвен Стефани

По словам известной певицы, на ее жизнь сильно повлияло решение изменить цвет волос. Гвен Стефани не натуральная блондинка, в начале своей карьеры она была брюнеткой. В одном интервью Стефани сказала, что ее мама с 9-го класса разрешала ей делать легкое мелирование, но для девушки было важно перекрасить волосы полностью. «Я помню, как мы с моим парнем только что расстались и я подумала: „Мне все равно, сколько это стоит, я обесцвечиваю волосы!“ Вот тогда все действительно изменилось. Мы уже написали все песни Tragic Kingdom, и это был момент, когда началась следующая глава», — поделилась певица.

Рита Хейворт

Рита Хейворт — одна из самых известных голливудских актрис 40-х годов. Но ее творческий потенциал продюсеры и режиссеры заметили не сразу. Первые роли Хейворт были не слишком заметными. Начинающей актрисе — жгучей испанке с черными волосами — посоветовали сменить имидж, ведь только так она вырвется из амплуа экзотической средиземноморской красавицы. Рита перекрасилась в темно-рыжий и подкорректировала линию роста волос, чтобы ее лоб был шире. Именно этот гламурный образ помог актрисе добиться головокружительного успеха.

Лейтон Мистер

Создатель культового подросткового сериала «Сплетница» рассказал, что Лейтон Мистер пришла на пробы со светлыми волосами. Но среди актерского состава уже была блондинка Блейк Лайвли, поэтому Лейтон предложили перекраситься в брюнетку. Актриса не стала возражать и еще раз пришла на пробы. Это превращение помогло ей получить одну из главных женских ролей в сериале и прославиться.

Эми Адамс

Эми Адамс рассказала, что перекрасила свои русые волосы в рыжий цвет и резко повысила шансы на получение новых ролей, что помогло ей стать серьезной актрисой. По словам Адамс, когда она была блондинкой, люди воспринимали ее персонажей как «глупых кокеток». А как только Адамс стала рыжей, ее героини превратились в «веселых и необычных» женщин. «Было действительно увлекательно наблюдать за тем, как всего одна перемена во внешности меняет то, как люди тебя воспринимают, это стало для меня очень мощным инструментом в моей актерской игре», — пояснила актриса.

Дебби Харри

Дебби Харри — певица и автор песен, прославилась как вокалистка группы Blondie. До создания группы Харри работала секретарем, официанткой и танцовщицей. Затем девушка занялась музыкой, обесцветила волосы и создала свою собственную группу, которую назвала Blondie. Благодаря красоте, смелости, таланту и необычному образу — окрашенным в два цвета волосам — Дебби Харри быстро стала панк-иконой.

Синтия Никсон

Натуральная блондинка Синтия Никсон специально перекрасилась в рыжий, чтобы получить роль в популярном сериале «Секс в большом городе». Продюсеру не понравилось, что в основном актерском составе так много блондинок, поэтому Никсон предложили сменить имидж. Актриса ответила согласием и заняла свое место в проекте, который сделал ее звездой.

София Вергара

Звезда ситкома «Американская семейка» решила перекрасить волосы, чтобы не остаться за бортом. «Я натуральная блондинка. Но когда я начала сниматься и ходить на прослушивания, никто не знал, куда меня пристроить, потому что хоть я была чувственной и говорила с акцентом, но у меня были светлые волосы. Они почему-то думали, что все латиноамериканки должны выглядеть как Сальма Хайек. И только когда я покрасила волосы в темный цвет, они прозрели: „О, она знойная латиноамериканка“», — поделилась София Вергара.

Риз Уизерспун

Культовая блондинка Риз Уизерспун на самом деле обладательница темно-каштановых волос. В своих ранних фильмах начинающая актриса еще снималась с натуральным цветом, но в 1994 году решила «перейти на светлую сторону» и не прогадала. Именно в таком образе Уизерспун прославилась и стала всеобщей любимицей.