10 фактов о Фрэнсис Макдорманд, которая стала звездой в 40 лет, не скрывает морщины и получила 4 «Оскара»

Она выросла в приемной семье, начала серьезную кинокарьеру в возрасте, когда другие уже сходили с дистанции, надломила стереотипы о женской красоте и завоевала 4 «Оскара». Все это о поистине культовой актрисе Голливуда — Фрэнсис Макдорманд.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как ей удалось пробиться к олимпу славы и при этом сохранить искренность и натуральность, которую сегодня так ценит зритель.

Имя актрисы не Фрэнсис Макдорманд

Фрэнсис Макдорманд родилась в 1957 году в Гибсон-Сити, штат Иллинойс, и на самом деле ее имя при рождении было Синтия Смит. Она получила новое имя и новую жизнь, когда ее удочерили пастор Вернон и медсестра Норин Макдорманды. В общем в семье было 9 детей. «Они и бездомных кошек подбирали», — шутила Макдорманд в одном из интервью.

Она замужем 38-й год

Фрэнсис Макдорманд и Джоэл Коэн.

Собственную семью Фрэнсис Макдорманд создала с режиссером Джоэлом Коэном (это ему мы обязаны картинами «Старикам тут не место» и «Большой Лебовски»). Они познакомились на прослушивании в неонуарном триллере «Просто кровь» в 1984 году и скоро поженились. Позже они не раз сотрудничали во многих проектах.

Фрэнсис Макдорманд стала звездой в 40 лет

Прорывной ролью для Фрэнсис Макдорманд стала Мардж Гандерсон в блестящей трагедии «Фарго» (кстати, режиссерской работе ее мужа), за которую она была удостоена «Оскара». В то время актрисе было почти 40 лет. По собственному признанию, на образ характерного и самобытного персонажа Макдорманд вдохновила ее сестра Дороти, которая работала надзирателем в тюрьме строгого режима.

Она бросает вызов стереотипным ролям

Классические женские роли в портфолио Фрэнсис Макдорманд найдутся разве что в самом начале карьеры. «Я характерная актриса, прямолинейная и простая», — говорит она о себе. И действительно, все знаковые персонажи Макдорманд бросают вызов типизации и представлениям о нормальном. Будь то начальник полиции Мардж Гандерсон («Фарго»), несгибаемая мать-одиночка Милдред Хейс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») или современная кочевница Ферн («Земля кочевников»).

Актриса не любит внимание

Несмотря на всеобщее признание, Фрэнсис Макдорманд так и не прониклась статусом звезды. Она держит в секрете детали своей личной жизни, не дает автографы и с неохотой выходит на красные дорожки. «Я не люблю церемонии награждения, — призналась актриса однажды. — Дома мы называем это время года „съездом“. Очень жаль, что еще не придумали, как это прекратить».

Фрэнсис Макдорманд не скрывает морщины

В отличие от большинства голливудских коллег Фрэнсис Макдорманд далека от косметологии и пластической хирургии. «Я никоим образом не мутировала», — пошутила она в одном из интервью. Напротив, актриса уверена, что процесс старения заслуживает уважения.

И не пользуется косметикой

Больше всего на свете актриса хочет быть настоящей, как и ее персонажи. Вот почему Фрэнсис Макдорманд не увидеть с макияжем за пределами съемочной площадки. Она не заботится о том, чтобы закрасить седину или уложить волосы. А дома у нее нет даже зеркала в полный рост.

У нее 4 «Оскара»...

Фрэнсис Макдорманд уже четырежды получала самую значительную мировую кинонаграду — «Оскар». Помимо нее, в копилке актрисы еще десятки престижных премий, в том числе «Тони» за роль в спектакле «Хорошие люди» и «Эмми» за сериал «Что знает Оливия?» Получи Макдорманд «Грэмми», она могла бы стать одной из 16 лауреатов ЭГОТ (аббревиатура для премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони») наравне с Одри Хепберн и Хелен Хейс.

...одного из них она едва не лишилась

В 2018 году Фрэнсис Макдорманд стала первой актрисой, получившей награду за лучшую женскую роль дважды за один вечер: сначала на церемонии вручения «Оскар», а затем еще раз после того, как трофей был украден одержимым знаменитостями вором на афтепати премии. К счастью, пропажу быстро заметили. И актер Гэри Олдмен заново вручил позолоченную статуэтку законной владелице.

Фрэнсис Макдорманд борется за равенство в киноиндустрии

Актриса также известна в Голливуде своей активной позицией в вопросах гендерного равенства. «Кто-то сказал мне, что цель феминизма — это равная зарплата за равный труд. Это показалось мне хорошей идеей. Еще мне сказали, что я могу получить все что захочу — так и вышло, — однажды поведала Фрэнсис Макдорманд. — Но многие этого так и не получили, а это значит, что равной платы за равный труд все еще нет. И это меня не устраивает». А в 2018 году на церемонии «Оскар» она выступила с громкой речью, в которой обратилась к режиссерам и продюсерам с просьбой поддержать женщин киноиндустрии.