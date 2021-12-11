10 культовых сказок, сюжеты которых скрывают далеко не детские подробности

В детстве сказки были проводником в мир чудес, поэтому в нежном возрасте никто не задумывается над истинным значением любимых всеми историй. А на самом деле волшебные сюжеты могут рассказать, как жили древние люди, и даже пролить свет на человеческую психологию.

Мы в AdMe.ru изучили исследования филологов и психологов, которые позволят вам взглянуть на знакомые истории свежим взглядом.

Сюжет «Рапунцель» показывает, как поступали с девушками во время критических дней

В сказке «Рапунцель» героиню, возможно, заперли в одиночестве в высокой башне из-за месячных. Раньше существовал занятный обычай: женщинам во время менструации запрещалось видеться с людьми, поэтому их уводили в лес. А Рапунцель как раз было 12 лет, когда ее спрятали от людских глаз, заточив в башне. Таким образом, все, что происходит с Рапунцель — это классическая история полового созревания.

История о Синей Бороде отсылает к суровой традиции

Некоторые исследователи видели в основе сказки «Синяя Борода» древний обряд посвящения подростков во взрослую жизнь. Дело в том, что в первобытные времена половозрелые юноши не жили со своими родителями. До женитьбы они обитали в «мужских домах», где постигали азы взрослой жизни: учились ритуальным танцам, охоте и прочим премудростям. Женщинам входить в «мужские дома» было строго-настрого запрещено. Если же девушки нарушали запрет, то их ждало суровое наказание. Отсюда в «Синей Бороде» и подобных сказках мотив запретного чулана, который ни в коем случае нельзя отворять.

Сказка «Гензель и Гретель» проливает свет на тяжелые времена Средневековья

Фольклорист Джек Зайпс утверждает, что сюжет сказки отсылает к реальной проблеме, которая существовала в средневековой Европе. Из-за отсутствия контроля над рождаемостью и постоянной нехватки еды нежеланных детей часто оставляли на произвол судьбы возле церквей или в лесу.

Говорящая щука на самом деле тотем Емели

Когда Емеля ловит щуку, он отпускает ее не только потому, что она пообещала ему волшебную помощь. На самом деле в этом поступке отражено представление о том, как нужно обращаться с тотемными предками. Раньше люди верили в особых животных-прародителей, которые помогают потомкам и наставляют их. Разумеется, таких существ ни в коем случае нельзя было есть. Соблюдение этого табу мы и видим в сказке «По щучьему велению» и в других подобных сюжетах.

Путь «Пиноккио» — это одновременно история Одиссея и итальянских крестьян

Что общего у деревянного мальчика и героя греческих мифов Одиссея? По мнению некоторых литературоведов, Пиноккио — самый настоящий эпический герой. Как и Одиссей, он спускается в подземное царство и, претерпев метаморфозы, возрождается. А другие исследователи заметили, что строение сюжета о Пиноккио повторяет структуру народных итальянских сказок о крестьянах, которые отважились выйти за пределы своего мира, но абсолютно не готовы к новому, поэтому попадают в нелепые ситуации.

«Колобок» повествует о взрослении и важности формирования самостоятельной личности

По мнению психологов, в сказке о хлебе шарообразной формы на самом деле идет речь о болезненной сепарации. Это процесс, в ходе которого ребенок отделяется от родителей на психологическом и социальном уровне и становится самостоятельной, полноценной личностью. Бабка и дед олицетворяют мать и отца, а Колобок — это их ребенок, который по ходу сюжета взрослеет. Одна специалистка пришла к такому выводу: сказка эта — о мужчине с жалкой судьбой, который пострадал по вине родителей. Дед и бабка не помогли Колобку пройти возрастные кризисы, и он вырос эмоционально брошенной личностью. Из-за этого у героя не сложилась жизнь, ведь он постоянно убегал от проблем и так и не научился выстраивать отношения с окружающими.

Хрустальные туфельки Золушки — символ индивидуального жизненного пути

Задумывались ли вы, почему во всем королевстве только одной Золушке подходят хрустальные туфельки? Психологи объясняют этот момент следующим образом. Когда героиня получает новый социальный статус, она меняет свои старые деревянные башмаки на изящные туфли. Следовательно, эта обувь — символ пройденного пути и серьезной работы над собой. А поскольку полученный опыт невозможно отнять физически, то и туфельки идеально сидят только на ножках Золушки.

«Румпельштильцхен» рассказывает о традиции делать подношения духам ради богатого урожая

В сказке о хитром карлике, бедном мельнике и его красавице-дочери есть одна любопытная деталь — возможность превращать солому в золото. Сама по себе солома ценности не несет: в пищу же ее не употребишь. А вот на золото можно купить еду. Отсюда, по мнению одного из исследователей, вытекает следующий вывод: «Румпельштильцхен» — это отсылка к жертвоприношению высшим силам в надежде получить хороший урожай. Но почему же королева в конце истории справляется с этим сверхъестественным существом? Все просто: так в сказке показывают, что на определенном этапе развития человечество переросло свою зависимость от духов.

Сказка «Красавица и Чудовище» учила невест не вешать нос

Сказка «Красавица и Чудовище» была чем-то вроде наставления для девушек, которых родители собирались спровадить из дома из-за нищеты. Писательница хотела подбодрить тех, кого впереди ждал брак по расчету. Главная героиня в данном случае служила образцом для подражания. Красавица жертвует собой ради спасения семьи, и ее поступок показывает читательницам, что подобное самопожертвование — очень благородное дело. По мнению исследователя Марии Татар, эта история показывает, что испытывают девушки, когда думают о замужестве: страх навсегда покинуть родной дом и потерять себя, а также боязнь партнера.

«Красная Шапочка» — история о природном цикле и становлении женщины

«Красная Шапочка» учит нас не только держаться подальше от незнакомцев. Фольклористы и культурные антропологи видят в хорошо знакомой детской сказке отсылки к природному циклу. Красный капюшон героини — это яркое солнце, которое поглощает ужасная ночь, то есть Волк. А освобождение девочки из чрева злодея — это символ долгожданного рассвета. Практикующий психотерапевт Юлия Пирумова считает, что почти каждая женщина проживает сюжет этой детской сказки, постепенно превращаясь из юной девушки в зрелую женщину: «Мы все рождаемся в какой-то семье, и у каждой из нас есть наследство, с которым родители нас провожают во взрослый путь. Мы уходим из родительского дома. Встречаем своего „волка“, кем бы он ни был: мужчиной, начальником, нелюбимой работой. И мы спасаемся, как и Красная Шапочка, выйдя из волчьего пуза».