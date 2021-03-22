Мама 11-классника рассказала, как современная школа влияет на здоровье детей и их желание учиться

Мой сын — 11-классник и сейчас готовится сдавать ЕГЭ. Он учится в хорошем лицее, у него отличная классная руководительница и прекрасные отношения с одноклассниками, но если бы я могла повернуть время вспять, то всерьез задумалась бы о домашнем образовании.

Все эти годы я периодически отмечала для себя недостатки нашей системы образования и к 11-му классу с удивлением обнаружила, что неоспоримое достоинство у школы только одно, и о нем я расскажу в конце. А пока мне бы хотелось поделиться с читателями AdMe.ru причинами, по которым я считаю школу не лучшим местом для своего ребенка.

Огромное количество сложных теоретических знаний, которые никогда не пригодятся в жизни

Моя подруга живет в Азии, ее сын, ровесник моего, учится там в международной школе. Он понятия не имеет, как выглядит интеграл, и не знает, как записать структурную формулу органического соединения. Зато умеет планировать свой бюджет, знает симптомы распространенных заболеваний, разбирается в принципах правильного питания и выращивает листовой салат у себя в комнате. Всему этому его научили на уроках по основам здоровья и гигиены, садоводству, домашней экономике.

Одна из моих главных претензий к системе образования — огромное количество абстрактных знаний, которыми пичкают детей в школе, но при этом не объясняют, как эти знания помогут им в будущем и помогут ли вообще. Я бы предпочла, например, чтобы вместо никому не нужных морфологических и фонетических разборов в начальной школе и среднем звене моего сына научили тому, что ему действительно пригодится в жизни. Да хотя бы составлять список покупок и правильно питаться. Вряд ли можно однозначно ответить на вопрос, что важнее: пресловутые интегралы, бесконечные дискуссии об Анне Карениной, квантовая физика или умение заботиться о собственном здоровье, планировать расходы и выращивать еду. Однако я уверена, что у составителей школьной программы есть повод серьезно об этом задуматься.

Форма важнее содержания

Когда я училась в школе, меня всегда возмущало, что оценку снижали за наличие исправлений. Пишешь диктант без ошибок, вдруг рука соскользнула — и вместо «м» получается «л». Мелочь, но исправление — значит, пятерки не видать. Мой сын — левша. Писать аккуратно — это практически недоступный для него навык. В начальной школе и среднем звене, даже если ответы были даны правильно, он редко получал пятерки за письменные задания «из-за грязи в тетради». Однажды он получил четверку за контрольную по математике лишь потому, что его работа, по мнению учительницы, была неаккуратной. А соседке, которая у него списывала, поставили пять. И это серьезно пошатнуло его мотивацию.

Слишком много бессмысленной зубрежки

Почему-то правила нужно до сих пор учить наизусть и запрещено рассказывать своими словами. Но ведь именно так учитель может быть уверен, что ученик понял материал. Бессмысленная зубрежка давно уже не используется в прогрессивных школах, а у нас продолжают снижать оценки, если ребенок немного перепутал порядок слов. В программе любого предмета обязательно найдется что-нибудь для зазубривания. Учить наизусть стихи или неправильные глаголы — это еще можно понять. Но запоминать даты разных исторических событий или атомный вес химических элементов и потом писать по ним диктанты — процесс совершенно бессмысленный. Все это забывается сразу после диктанта. Не важнее ли вызвать (или не отбить) у ребенка интерес к предмету — так, чтобы он сам захотел почитать, разобраться, глубже вникнуть в тему?

Оценки не отражают знаний и создают неправильную мотивацию

Оценки — другая проблема современного образования. Существующую пятибалльную (а по сути — четырехбалльную) систему я считаю пережитком прошлого. Оценки часто бывают субъективны даже по точным предметам. Одному ученику за 2 ошибки ставят тройку, другому — четверку. Почему? Просто первый — бездельник, а второй — отличник. А чтение стихов наизусть у доски? Ведь актерские способности и хорошая дикция есть далеко не у каждого. И получается, что за одну и ту же работу один ученик может получить пятерку, другой — тройку. Оценка практически всегда связана с психологическим давлением. За плохие оценки ругают родители. Учителя и одноклассники по-разному относятся к отличникам и двоечникам. Таким образом, именно оценка, а не знание, становится целью для ученика и средством манипуляции для учителя.

Двойками и вовсе пользуются не для оценки знаний, а для поддержания дисциплины, как розгами в былые времена: «Кто посмеет пикнуть на контрольной — сразу получит два в журнал!». Забыл тетрадку, прогулял урок, плохо себя вел — какое отношение все это имеет к знаниям? Как будто бы никакого, но двойки за это ставят. Классе в 5-м мой сын потерял учебник по французскому, нам ничего не сказал, потому что как раз накануне посеял 2 комплекта физкультурной формы и телефон, боялся, что будем ругать. На уроки ходил только с тетрадью. Учительница сказала: «Придешь еще раз без учебника — получишь двойку». Но так как мы приучили ребенка не переживать из-за оценок, такая перспектива его не испугала, и он продолжал упорно молчать. В итоге схватил 2 или 3 двойки, меня вызвали в школу. Учебник мы, конечно, купили, а двойки пришлось исправлять.

Иностранные языки преподаются очень плохо

Когда сын учился в 9-м классе, я с удивлением узнала, что некоторые его одноклассники понятия не имеют о неправильных глаголах в английском языке, а домашнюю работу делают так: пишут текст на русском языке в Google.Translate, а потом списывают из окошка перевода, иногда полную белиберду, и получают за это хорошие оценки — четверки и пятерки. Об устном общении не идет и речи, старшеклассники даже читают на английском языке с трудом. Те, кто хочет овладеть языком, записываются на курсы или ходят к репетиторам. Почему-то в школе иностранный язык превратили во второстепенный предмет вроде музыки или технологии, хотя, казалось бы, куда сейчас без него. И это не только в нашем лицее. Более-менее сносно английский преподают только в школах с углубленным изучением языков. Предполагается, что к 11-му классу ученики должны владеть английским языком на уверенном уровне B1 (хотя, положа руку на сердце, за 11 лет можно было бы дойти до B2). На деле большинство не дотягивает даже до A2. Ситуация с изучением этого предмета столь катастрофическая, что уровень владения английским языком россиян за последние годы упал, и мы перешли в группу стран, где плохо говорят по-английски. Другие языки — французский, немецкий — вообще практически нигде не изучаются, потому что на них нет спроса, да и специалистов днем с огнем не сыщешь.

Родители слишком вовлечены в школьную жизнь детей

Когда я пошла в 1-й класс, моя мама приходила в школу только на родительские собрания. Когда в ту же школу поступил мой сын, первые несколько лет мы с мужем бывали там по нескольку раз в месяц: то ярмарка, то поход, то день именинника, то конкурс рисунков, то «Мама, папа, я — спортивная семья». Я не знаю, как энное количество лет назад мы делали примерно то же самое без участия родителей. Сейчас они так вовлечены в учебный процесс и разнообразную внеклассную деятельность, что, не будь их, вся система просто рухнет. Мне кажется нездоровой ситуация, когда мамы в первом часу ночи обсуждают задачки по математике для 3-го класса или бегут в школу по первому зову, потому что любимое чадо забыло цветную бумагу на урок технологии. И вообще, родители всегда наготове: класс украсить, срочно напечь пирожных для ярмарки, соорудить костюм Ихтиандра за вечер. Учителями это горячо приветствуется, и их можно понять: времени на организацию всех этих мероприятий у них нет, а если не вовлекать родителей, делать все силами детей, то праздники получатся совсем не те.

Школа поощряет «гонку вооружений»

В 90-е было как: костюмы мастерили из подручных средств, сценарий писали сами ученики (иногда с помощью учителя), репетировали в актовом зале после уроков, потом выступали. Теперь школьная самодеятельность в больших городах вышла на новый уровень, и это настоящее безумие. В нашей школе объявили ежегодный конкурс талантов. Одна мамочка по блату выбивает костюмы в театре, мы скидываемся на услуги сценариста и хореографа, нанимаем оператора и фотографа. В соседней школе родительский комитет 4-го класса пошел еще дальше. Они решили поставить мюзикл, наняли театрального режиссера, пошили профессиональные костюмы, а репетировать ездили в городскую филармонию, потому что школьный актовый зал оказался слишком мал для такого размаха. По-моему, участие детей таким образом минимизируется и обесценивается. Мне бы хотелось, чтобы школьная самодеятельность так и оставалась само-деятельностью, а не деятельностью мам, пап и кучи нанятого персонала. В стремлении к эффектному шоу как-то забылось, для чего все это было нужно.

Линейка

Первосентябрьские линейки в наших школах давно уже делаются не для детей и их родителей. Я помню линейку, когда мой сын пошел во 2-й класс: в тот день неожиданно похолодало, но мы, дети и родители, около 2 часов были вынуждены слушать поздравительные речи. Дети устали и замерзли. Вопрос: для кого этот «праздник» и зачем? Если разобраться, детям линейка в таком формате уж точно не нужна. Равно как не нужны учителям те десятки букетов, которые мы втридорога покупаем накануне. Однако любые мои попытки даже обсудить эту тему на собраниях воспринимались в штыки: «Такая традиция, так положено».

Школьная форма

Как бы мы, взрослые, отнеслись к требованию работодателя ходить всем в одинаковой одежде без каких-либо практических причин, а просто потому, что ему, работодателю, нравится, когда все выглядят одинаково? Наверняка взбунтовались бы. Но заставлять детей ходить в школу в форме почему-то считается нормальным. Причем, как выяснилось в ходе различных исследований, школьная форма не нивелирует социальные различия между учениками и не способствует снижению преступности среди школьников. Ни нам с мужем, ни сыну, ни его одноклассникам не нравится школьная форма установленного образца. Кроме того, что она не соответствует нашим представлениям о прекрасном, качество формы оставляет желать лучшего: через полгода носки брюки протираются, на жилетке появляются катышки, а ребенку в этой одежде просто некомфортно.

ЕГЭ

Глядя на своего сына-одиннадцатиклассника, а также на детей знакомых, которые недавно поступили в вузы, я прихожу к выводу, что школа в 11-м классе только мешает, потому что весь последний год посвящен исключительно подготовке ЕГЭ по 3–4 выбранным предметам. А готовятся дети с кем? Правильно, с репетиторами. Другая беда заключается в следующем: если мой ребенок решил сдавать русский язык, физику и математику, других предметов для него не существует. Так как у нас лицей с математическим уклоном, по биологии, географии, истории, литературе, иностранному языку оценки детям просто рисуют, ведь их практически никто не сдает, значит, и ответственности у педагога никакой. Пришел на урок и принес конспект в тетради — держи четверку или даже пятерку.

В то же время знания, которые дети получают у репетиторов, заточены исключительно на сдачу ЕГЭ. Если какая-то интересная задача, теория, лингвистическое явление лежит за пределами тестов, его никто не будет рассматривать, потому что на это нет времени. Кроме того, формат ЕГЭ не предполагает никакого креатива. Даже эссе по русскому языку должно быть максимально обезличенным. На собрании нам сказали: «Объясните своим детям, что их мнение никого не интересует. Они всегда, всегда должны соглашаться с позицией автора». Я спросила, что плохого, если ребенок не согласен и аргументированно выражает свое мнение. Учительница русского языка сказала: «А вот не соглашаться не рекомендую никому. Могут посчитать, что ребенок неверно понял текст, и снизить балл».

10 минут на обед

В начальной школе сын приходил домой голодным, несмотря на то что обед у них был перед предпоследним уроком. Ребенком он был довольно медлительным и в 10 минут уложиться никак не мог. Став старше, он, конечно, начал успевать, но представьте, с какой скоростью нужно заглатывать пищу, чтобы за 10 минут успеть добежать до столовой, все съесть, убрать за собой и рвануть на следующий урок? Это никак не вяжется с рекомендациями специалистов, хотя и 20 минут, как мне кажется, для приема пищи мало. Например, в Великобритании перемены на обед менее 55 минут — уже повод для беспокойства. Другой вопрос — качество питания. Рацион школьников в основном состоит из простых углеводов: на гарнир предлагаются макароны, картофельное пюре, рис. Клетчатки и сложных углеводов школьники потребляют очень мало. Так же мало опций у тех, кто придерживается особой диеты — вегетарианской или безглютеновой.

Отсутствие душа

Школа моего сына находится в получасе езды от дома. В четверг последним уроком у него физкультура. Недалеко от школы живет репетитор по математике, и всем было бы удобно, если бы сын сразу после уроков шел к репетитору. Но вместо этого ребенок едет домой — чтобы принять душ, потому что в школе душа нет. К сожалению, эта проблема не объяснима и никак не решаема. Я помню, как мы, девчонки, в старших классах были вынуждены после спаренного урока физкультуры идти на остальные уроки и ароматизировать там до конца дня. Класса с 10-го именно по этой причине я уроки физкультуры прогуливала — ну не могла я ходить и, простите, вонять весь день. С 90-х практически ничего не изменилось. Когда в середине нулевых около школ стали строить ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы), в них предусмотрели души, но всего несколько штук на раздевалку. При этом физкультура в ФОКе может проходить одновременно у 2–3 классов. Много ли учеников успеет принять душ за 10 минут? Вот и приходится детям надевать одежду на потное тело, а это чревато не только неприятным запахом, но и кожными заболеваниями, такими как дерматит или потница.