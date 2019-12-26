Я устроилась на работу в китайский детский сад и поняла, что он отличается от европейского как небо от земли

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Привет! Меня зовут Анна, я уже 2 года живу в китайской провинции Шаньси и преподаю английский язык в детском саду. Каждый день мне и 2 моим сыновьям, которые тоже ходят в этот садик, приходится сталкиваться с непривычными правилами и традициями.

Я расскажу читателям AdMe.ru, как живется дошколятам в Китае. Иногда им приходится ох как непросто, ведь здесь царит железная дисциплина и иногда приходится прятаться под кровать. А из бонуса к статье вы узнаете, почему моего младшего ребенка ругают из-за слова «пока».

Многие садики работают по системе «все включено»

Каждый родитель стремится сделать максимальный вклад в развитие своего чада. Поэтому частный детский сад — норма для жителей Поднебесной со средним достатком. Это недешевое удовольствие: один год обучения в таком учреждении обойдется примерно в € 1,5–4 тыс. в провинции и € 4–6 тыс. в крупных городах.

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За эти деньги дитя попадает в зону «все включено»: 5-разовое питание, доставка на школьном автобусе, форменная одежда, обувь, рюкзак, комплект постельного белья и стопка разноцветных пособий высотой с ребенка. Зайти в детский сад можно только по пластиковой карте и в строго определенные часы. После занятий дети за дополнительную плату могут остаться на лего-конструирование, катакие на беговелах, роликах, баскетбол или научные опыты. Чтобы их ребенок попал в хороший детский сад, родители готовы на любые жертвы. Известны случаи, когда в больших городах Китая жители некоторых районов занимали очередь на регистрацию за несколько дней до ее начала. Просто ставили у здания садика палатки и дежурили в них, пока не начиналась запись в группы.

Кстати, «крутизна» дошкольного учреждения не зависит от его размеров или местоположения. Частный детсад может быть совсем небольшим, а его игровая площадка может находиться чуть ли не на крыше арендуемого здания. К примеру, в нашем садике 60 учеников, по 20 человек в группе. В каждой группе — по 2–3 постоянных воспитателя и нянечка. Воспитатели — это в основном девушки до 30 лет. У нянечек ограничение по возрасту — 45 лет. Объясняется это тем, что работа тяжелая. К детям нельзя выходить «при параде» — в платье и с прической. Здесь воспитатели больше похожи на старших сестер: у всех одинаковые фирменные толстовки или футболки, черные штаны и кроссовки. Волосы обязательно убраны, за маникюр могут оштрафовать.

В первой половине дня дети занимаются китайским, английским, математикой, музыкой, учатся читать иероглифы и рассказывать стихи. Учителя общаются с воспитанниками на 2 языках — китайском и английском. Каждый месяц дети сдают аттестацию, и если ребенок плохо усвоил предмет, то педагога штрафуют. Раз в месяц дети участвуют в мастер-классах — от приготовления национальных блюд до занятий по гончарному мастерству. Каждый сезон проходит обязательное мероприятие с родителями: поход в банк, на почту, на ферму, в стоматологию, восхождение на гору, веселые старты в парке или пенное шоу прямо во дворе садика.

До сих пор помню, как в моем детстве в один из жарких летних дней воспитательница поливала нас водой из садового шланга. А у китайских детей в садике есть водяные пистолеты и пенные пушки. Некоторые родители приходят на праздник с зонтиками и укрываются от брызг под ними. Есть и любители активных развлечений: однажды папаши где-то раздобыли тазы с ковшиками и устроили настоящую водную битву. Учителя только успевали убирать детей с их пути.

Дети могут провести весь день в уличной одежде и обуви

В китайском садике дети не переобуваются ни зимой ни летом. Зимой малышей приводят в легких кроссовках, поэтому им хотя бы не жарко в помещении. Вот только воздух в группе быстро становится тяжелым и пыльным. Случается, что дети даже не снимают куртки и пальто. Причина проста: во многих детских садах в южной части Китая нет отопления (мы живем на севере страны, поэтому в наших группах все-таки тепло). А еще здесь не носят шапки (даже при минусовой температуре). У всех детей будут красные уши, но никто даже капюшон не накинет. Мои сыновья — единственные, кто надевает шапки и кепки. Недавно я прочитала объявление для родителей и поняла, почему дети в Китае почти не носят шапки. «Температура воздуха снизилась. Обращайте внимание на сохранение организма детей в тепле. Соблюдайте принцип „3 тепла и 2 холода“. Держим в тепле спину, живот, ступни. Не переохлаждая детские спины, мы защищаем их от простуды. Через голову ребенка выходит 1/3 всего тепла. При ее перегреве снижается теплоотдача. Может появиться головокружение, спутанность мыслей вплоть до потери сознания, поэтому голову нужно обязательно держать прохладной. Потрогайте ключицу. Если она теплая, значит, ребенок одет так, как нужно».

Понятие «детское питание» здесь отсутствует

В садике воспитанникам дают обычные китайские блюда, только с минимумом специй. Компот детям тоже не полагается. Обычный обед — это суп, тарелка риса или лапши, иногда булочка. Все. Сначала нужно съесть основное блюдо, а потом «запить» его супом. Воду малышам дают только перед походом в столовую. Зато многие из детсадовцев уже с 2 лет едят острые блюда, а каждые 2 недели в меню появляются креветки. Перед каждым приемом пищи дети складывают руки на перед грудью и хором благодарят за еду. Большое внимание в садиках уделяют национальным традициям: в праздник зимнего солнцестояния все лепят, а потом едят пельмени. А в праздник начала осени воспитатели нарезают детям арбуз. Причем делают это так, чтобы дольки были круглыми, как солнышко.

21 марта, с наступлением сезона весеннего равноденствия, все пытаются найти внутреннее равновесие. Главное развлечение в этот день — попытки установить сырые яйца вертикально, чтобы они балансировали и не падали. Для этого требуется особое терпение и сосредоточенность.

Детям не ставят манту, зато светят в рот фонариком

Родители могут привести ребенка в сад и с соплями, и с высокой температурой: всем же надо на работу. В итоге в дошкольных заведениях прилагают огромные усилия, чтобы предотвратить распространение микробов и не допускать в садик больных детей. В большинстве детских садов прямо на входе дежурит медработник: малыши подходят к нему и привычно открывают рот — горло каждого проверяется с фонариком на наличие покраснений. Кроме того, медики боятся кишечных инфекций и развешивают по садику плакаты, рассказывающие о том, как правильно мыть руки и следить за чистотой своего тела. А еще здесь не ставят такие привычные нам «пуговки». Недавно я переводила прививочные карты своих детей с русского на китайский и решила уточнить, как правильно записать фразу «реакция Манту». В садике не сразу поняли, что я имею в виду. Тогда я показала фото этой процедуры. Заведующая в недоумении начала искать ответ в интернете. В итоге перевели как «кожная проба». Оказывается, китайским детям не ставят Манту — прививка от туберкулеза есть, а вот пробы Манту нет.

Кровати используются и для сна, и для учений по безопасности

Дети играют, едят и спят в одной и той же комнате, по краям которой вплотную стоят маленькие кроватки. Сончас длится около полутора часов. Одни малыши действительно спят, а другие тихонечко лежат и даже не пытаются издавать лишние звуки. Дисциплина тут железная, поэтому о бое подушками или прыжках на кровати не может быть и речи. В некоторых детских садах в конце недели все постельные принадлежности — от матрасика до подушки — родители забирают домой на стирку. У кроватей есть и еще одно любопытное назначение: их могут использовать во время уроков по технике безопасности.

Землетрясения в Китае не редкость. Поэтому в садиках и школах в обязательном порядке проводятся уроки, на которых детям рассказывают, как нужно себя вести, если начались подземные толчки. Если есть угроза обрушения здания, нужно быстро выбежать на улицу, прикрывая голову руками, а если трясет не сильно, можно укрыться под столом или кроватью. Детей учат и как уберечься при пожаре. Делают это, мягко говоря, реалистично. Поджигают дымовую шашку: все в дыму, дети бегут с мокрыми полотенцами на лице, некоторые даже плачут от страха. Потом все дружно слушают лекцию пожарного и учителя. Учения завершаются тем, что малыши берут порошковый огнетушитель и по очереди гасят пламя в бочке.

День защиты детей отмечают в роскошных отелях

В детских садах Китая Международный день защиты детей празднуют так же грандиозно, как и Новый год. Малыши от 2 до 6 лет в шикарных костюмах блистают на сцене в зале дорогого отеля. Для выступления детям делают яркий макияж и лепят на лицо стразы. По мнению родителей, это выглядит очень мило и красиво. Девочкам клеят накладные ресницы, наносят сверкающие тени, тушь, румяна и пудру. Мальчишки разве что в длине ресниц отстают, а в остальном у них все то же самое. Надо сказать, не все родители красят мальчиков (примерно 50 %), а вот девочек — все 100 %. Причем даже 2—3-леток.

На утреннюю зарядку собирается весь садик

В китайских детских садах не повторяют за воспитателем скучные упражнения под «раз-два-три». Утренняя зарядка проходит у всего садика сразу. Ровно в 10:00 включается музыка, и в течение 20 минут дети и воспитатели исполняют единый танец. Каждый день ставится одна и та же песня, а малыши повторяют идеально заученные движения. После зарядки все строятся не парами, как в русских садиках, а в колонны по одному, цепляются за нижний край одежды впередистоящего и таким вот странным образом возвращаются в группы. Старшие группы тренируются ходить друг за другом, не цепляясь за одежду, но рядом друг с другом так и не встают. А уж поставить детей в пары «мальчик — девочка» вообще неприемлемо.

От детей требуется беспрекословное послушание

Дошкольное образование здесь называют «прививкой» против детского эгоизма. В Китае считают, что ребенок обязательно должен научиться регулировать свои желания и подчинять их ритму группы. Свое порой суровое обращение с детьми воспитатели объясняют тем, что в школе будет еще жестче. От дошкольников требуется тишина во время уроков, соблюдение норм вежливости и приличия. Вроде бы ничего сверхъестественного, но за нарушение правил следует наказание. У каждого воспитателя свои «приемчики». Одни вопят словно не своим голосом, другие хлопают по спине и грубо толкают или дергают за руки. В прошлом году моего 5-летнего сына Артема стукнули палкой по пальчикам, потому что он некрасиво писал на занятии. В целом грубое обращение с детьми не приветствуется ни начальством, ни родителями. Вот только недавно на собрании в старшей группе мамы и папы единогласно решили, что более строгое отношение к детям пойдет им на пользу. Главное — это хорошее поведение и успеваемость, ведь скоро идти в школу. При такой суровой дисциплине в детях нередко гаснет творческое начало. Когда я на своих занятиях предлагаю им сделать какой-либо выбор, а не выполнить задание по шаблону, они впадают в ступор. Зато когда малыши понимают правила, то работают просто с наслаждением. Видно, что они не привыкли проявлять индивидуальность.

С родителями тоже никто не церемонится

Китайскую систему дошкольного воспитания часто критикуют за суровость и сверхзарегулированность. Но родители считают, что работники детского сада — образованные профессионалы, у которых нет эмоциональной зависимости от детей, поэтому они способны воспитывать лучше, чем отец с матерью. Самое интересное, что довольно жесткое отношение к детям распространяется и на родителей. Обычным делом считается смотреть выступление своего ребенка на утреннике через прутья забора. При этом все дети будут сидеть на удобных стульчиках. Недавно мы с детским садом ходили в парк на спортивные семейные игры, и меня поразило бесцеремонное отношение к родителям. Их заставляли участвовать и четко выполнять команды. Тех, кто ошибался или не слушал указания воспитателя, били надувной палкой по пятой точке. Проигравшую команду заставили сделать 20 отжиманий с детьми на спине. Причем сказали, что, если кто-то из родителей откажется выполнять, отжиматься будут учителя. У родителей не осталось выбора, ведь, отказавшись, он подставил бы учителя и «потерял лицо», а это самое страшное для китайца.

Бонус: история про русского ребенка в китайском садике

Моему сыну Артему чуть не сделали выговор за плохое слово. Подходит ко мне учительница и осторожно так начинает: «Я утром слышала, как Тема, когда прощался с папой, сказал ему „бака“ и папа ответил ему так же. Что это значит?» Здесь стоит упомянуть, что китайцы не различают «б» и «п», как, собственно, и остальные звонкие и глухие русские звуки. Например, для них слова «картина», «гардина» и «корзина» звучат одинаково. «Бака» (baka) по-японски означает «дурак». Китайцы часто слышат это слово в аниме. Даже теперь, когда я объяснила учителям, что это не японское baka, а русское «пока», они продолжают многозначительно переглядываться, когда мы друг с другом прощаемся. Эх, знали бы они, какой для нас смешной китайский.

Ну и как вам система китайского дошкольного воспитания? Что показалось особенно интересным и необычным?