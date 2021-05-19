Я стал отцом и хочу поделиться 10 фактами, о которых обычно не говорят

Меня зовут Павел Домрачев. 2 месяца назад у нас родился первенец, и мы стали молодыми родителями со всеми вытекающими: радость от общения с крохотным пацаном, страх за его жизнь, ответственность за его состояние и, конечно, недосып. Главное, что меня шокировало — это множество фактов, о которых я не знал. О них не принято говорить (особенно среди мужчин), о них мало кто пишет в соцсетях, и только на специализированных женских форумах можно найти обсуждения этих ситуаций.

Хочу поделиться с читателями AdMe.ru тем, что я обнаружил после рождения ребенка. Забегая вперед скажу: я стоя аплодирую матерям-одиночкам, которые вырастили или растят детей без мужчин. Это адский, адский труд, по сравнению с которым большинство занятий просто цветочки. А ведь им еще нужно работать и содержать себя и ребенка.

1. Ребенок постоянно издает всевозможные звуки

Кряхтение, сопение, стенание, кряканье, бульканье и прочие странные звуки. Как кто-то пошутил в интернете: «Не младенец, а шарманка». И если сейчас меня это забавляет, то в начале пугало, особенно по ночам. Я вскакивал и смотрел, все ли с ним в порядке, не задохнулся ли он, не случилось ли чего. Оказывается, это нормально: так легкие и перистальтика ребенка развиваются уже вне утробы матери.

2. Его крик невыносимо слушать

Человеческий детеныш уникален тем, что еще минимум 9 месяцев после рождения нуждается в постоянной опеке. Он не выживет один, предоставленный сам себе. Именно поэтому его крик жалобен, громок и при этом невыносим, и родители просыпаются, бросают все дела и готовы сделать что угодно, чтобы он перестал кричать. Спать невозможно, ничего невозможно делать, хочется только быстрее ему помочь. Факт. Конечно, это изматывает.

3. Его нельзя оставить ни на секунду

Нельзя оставить ребенка одного: он ничего не умеет и, более того, вредит сам себе. Может уткнуться лицом в стенку кровати или ткань и перекрыть себе кислород. Может махать руками, не контролируя их, и разбудить или поцарапать себя, а потом начать плакать от этого. Может так махать и дрыгать ногами, что упадет с кровати. У него не развито зрение и слух, поэтому он не может понять, в опасности он или нет. Его нельзя оставлять, он должен быть под присмотром 24/7.

4. Он не может сам успокоиться

Это меня вообще в какой-то момент добило. В отличие от взрослых, у ребенка нет развитых механизмов торможения своих эмоций. Если он разнервничался, он будет делать это все больше, и больше, и больше. Он не успокоится сам по себе, ему нужно (иногда долго) помогать. Смотри пункт № 3.

5. Никто не знает, почему он кричит

Кричит ребенок регулярно по любому поводу. Да, есть более тихие дети, есть более громкие, но они все орут. Почему? По любой причине, так как сами ничего не умеют: в туалет хотят, гулять хотят, пеленки тугие, жарко, холодно, ветер дует, маму хочется, на грудь хочется и так далее и тому подобное. И никто точно не знает, почему он орет в данный момент. Это «черный ящик», на котором нет индикаторов. Да, можно установить какой-то режим, но, сколько мы ни пробовали, нас ждали все новые сюрпризы и ситуации. Нужно перепробовать все, а потом, если не помогает, начать по второму кругу. В интернете сотни советов и приспособлений для успокоения детей, начиная от дедовских сосок и заканчивая музыкальными мобилями, черно-белыми рисунками.

6. Ему нужны разные упражнения

К слову, о рисунках: ребенка нужно развивать уже с первого месяца. Класть на живот, развивать пальцы, делать массаж, ванны и так далее. Мало того что спишь чуть-чуть, так еще и в дневное время нужно по расписанию делать от 5 до 10 раз каждое упражнение, чтобы ребенок не отставал в развитии. И это только сейчас. А что будет потом?

7. Надеяться, что жена разберется сама, глупо

Некоторые думают (и я тоже думал), что если оставить ребенка с матерью, то природа возьмет свое: ребенок полежит с ней и успокоится. Шиш вам. Мама устает, нервничает, тоже хочет спать, ей тоже нужно мыться, гулять, отдыхать. Если не помогать жене, то она превращается в очень раздраженную, уставшую и грустную женщину, с которой будет много конфликтов. В итоге нам вместе приходится тратить много усилий на то, чтобы заниматься ребенком. И это при том, что я работаю из дома.

8. Никто не признается, но многие бесятся от криков

Я сейчас скажу то, о чем многие молчат: ребенок бесит! От него устаешь. На него злишься. И смелости об этом сказать нет. Я читал истории мам, которые в рыданиях признавались, что не знают уже, что делать, потому что безумно устают и скучают по старой жизни без ребенка. Но уже ничего не изменить. Некоторые орут в ответ, кто-то просто лежит и не реагирует на вопли мелкого. Это все тяжело. Людям вокруг важно поддерживать молодых родителей, а не учить их жизни.

9. Ответственность за него зашкаливает и изматывает

Постоянно возникают мысли: «А все ли я делаю правильно?», «О боже, он орет, я плохой родитель», «Он не болеет?», «А я ничего ему не сломаю?», «Может, он недоедает?», «Может, ему холодно?». Каждый поход в ванную для купания в первое время был пыткой. Я ужасно боялся, что что-нибудь сломаю сыну или уроню его. Сейчас уже легче, но все равно ответственность ложится тяжелым бременем.

10. «Но ребенок же это счастье!» — обман. По крайней мере, частично

Знакомые и родственники говорят: «Ребенок — это счастье, ангелочек», несмотря на все переживания, и не могут нарадоваться на нового члена семьи. А ты сидишь уставший и измотанный и думаешь: «О да, ангелочек, который только что 3 часа орал без перерыва и никак не хотел спать». Да, дети прекрасны, но сначала нужно пережить много месяцев, а то и лет тяжелой жизни, которая сильно отличается от той, что была раньше.

Мой вывод

Родительство — это тяжкий, порой адский труд, который сильно недооценен. Мало кто говорит о «темной» стороне этого долгого процесса. Все рисуют радужную картинку: ну подумаешь, мало спишь, пеленки меняешь, зато радости сколько! Но и переживаний тоже очень много. Поймите меня правильно: мы рады с женой, что у нас есть сын, и хотим воспитать его здоровым и счастливым, но никто не готовил нас к тому, что будет, и столкновение с реальностью — это непросто. P. S. Как уже сказал, матери-одиночки просто героини. Все мужчины, которые верят, что женщины специально разводятся, чтобы жить для себя и ребенка, тотально наивны и совершенно не понимают, что это значит — растить маленькое существо, которое ничего не умеет и чья жизнь зависит от тебя на 100 %.