9 секретов, которые помогли мне сделать крутой ремонт без кредитов и потраченных нервов

Меня зовут Наталия, и год назад я закончила ремонт в своей квартире. Как и любой хозяйке, мне хотелось без ущерба для душевного спокойствия и кошелька превратить дом в место, куда действительно хочется возвращаться. Раньше мне казалось, что на пути к уютному гнездышку всегда стоят весомые расходы и куча потраченных нервных клеток. Но, как выяснилось в процессе, финансовый урон можно существенно сократить.

Специально для AdMe.ru я поделюсь секретами крутого ремонта, которые помогли мне разобраться в уловках торговых сетей, круто сэкономить и получить квартиру своей мечты.

Как купить мебель дешевле

Этот секрет рассказала мне подруга-продавец. Если вы нашли понравившуюся мебель, не спешите покупать ее. Чтобы снизить цену, узнайте, кто является производителем продукции. Это можно сделать, изучив этикетку или спросив у консультанта. Как правило, у каждой фабрики есть сайт (правда, не такой яркий и красочный, как у сетевых магазинов), и почти все они торгуют в том числе и в розницу. Порой производители не указывают цены на сайте, но ее всегда можно узнать, связавшись с ними по телефону. Приобретая продукцию напрямую, даже с учетом доставки вы заплатите меньшую цену. Но, разумеется, лучше выбирать тех производителей, которые находятся к вам как можно ближе: так транспортировка обойдется дешевле.

Как сэкономить на покупке кухни

Очень часто красивые кухонные гарнитуры стоят неоправданно дорого, а их бюджетные аналоги совсем не радуют глаз. Чтобы преодолеть эту неприятность, мне понадобилось немного смекалки и помощь мужской половины семьи. Оказалось, можно ощутимо сэкономить, если закупать разные элементы кухни в разных магазинах и самостоятельно заниматься ее сборкой. Так, в одной точке по продаже кухонной мебели мы приобрели ящики и фасады, в другой — столешницу и фартук, далее купили раковину и смеситель. Даже не верится, что эта красота обошлась мне в копейки по меркам средних ценников на кухни — 35 000 рублей (без техники), а результат превзошел все ожидания. Только в связи с небольшой площадью кухни мой гарнитур получился гораздо компактнее. В сетевых магазинах похожие решения мне предлагали за минимум 60 000 рублей.

Что делать, если вещь понравилась, а ее цена — нет

Пока я изучала ассортимент торговых сетей, пришла к выводу, что не стоит сразу покупать приглянувшуюся вещь. Как и в бутиках одежды, в этих магазинах есть выгодные акции. Разница состоит в том, что цены снижают не только на товары, которые вышли из моды, но и на вполне себе актуальные предметы интерьера и декора. Например, в точках по продаже мебели скидки на те или иные позиции обычно меняются раз в месяц. А если вам нужен, допустим, ламинат или плитка определенного цвета, можно попробовать выждать время. Вполне вероятно, что уже в следующем месяце нужный оттенок можно будет приобрести по более приятной цене. Именно так я приобрела кресло за 6 000 рублей, которое раньше чуть не купила на 3 000 рублей дороже.

Как бюджетный интерьер может выглядеть дорого

В бюджетном дизайне интерьера хорошо работают классические и простые решения. Дело в том, что мебель более замысловатых форм и конструкций больше выдает свою дешевизну, если она стоит недорого. В свою очередь минималистичный столик или обычная белая скатерть вряд ли будут настолько навязчиво демонстрировать свою стоимость. Поэтому тем, кто не готов на весомые траты, но мечтает о стильном интерьере, стоит присмотреться к более лаконичным решениям.

Почему так важны изюминки

Не стоит бояться добавлять знаковые акценты в интерьер — они способны внести краски даже в самый простой дизайн. Это может быть подставка с любимыми цветами, свечи, стильные светильники или огромная ракушка, привезенная из незабываемого отпуска. По мере того, как я увеличивала количество таких изюминок, квартира становилась все более уютной.

Каким образом можно сэкономить на доставке

Автомобиль помог мне здорово сэкономить на доставке. Оказалось, даже моя небольшая машина способна вместить ощутимое количество стройматериалов и мебели. Таким образом, доставку я заказывала только на самые крупные покупки — кровать, диван, холодильник. Все остальное забирала на личном транспорте со складов магазинов. Обычно продавцы настоятельно советуют оплатить доставку и сборку, однако большинство товаров для дома транспортируется в сложенном состоянии и тщательно упаковано в относительно небольшие коробки, которые с легкостью помещаются в легковой автомобиль.

Почему важно обращать внимание на материал

Крутой дизайн — это хорошо, а крутой дизайн, совмещенный с отличным качеством, — еще лучше. При подборе мебели и других элементов интерьера важно обращать внимание на материал, из которого они изготовлены. Например, изделия из дерева или кожи лучше сохраняют свой вид спустя годы и более практичны. Кроме того, иногда вместо того, чтобы покупать новую вещь, лучше отреставрировать старую: таким принципом руководствуются не только обыватели, но и опытные дизайнеры.

Как получить ту же услугу дешевле

Сборка мебели, установка дверей, монтаж сантехники — эти услуги обойдутся в круглую сумму, если заказывать их в магазинах в момент покупки самого товара. Однако можно найти аналогичного работника на одном из специализированных сайтов и получить все то же самое, но за более низкую цену. Зачастую один и тот же человек может оказывать услуги как через сотрудничество с торговой сетью, так и напрямую.

Почему не стоит списывать со счетов бюджетные аналоги

Недорогой аналог можно подобрать почти к любой вещи. Например, я мечтала о лампе со стеклянным основанием, однако подобные светильники стоили довольно дорого. В какой-то момент я уже хотела сдаться и купить прибор другого дизайна, но в итоге все же нашла похожую модель за приемлемую цену. В конце концов я пришла к выводу, что не стоит отказываться от вещи, если она очень пришлась по душе. Почти всегда можно найти неплохие аналоги, которые, возможно, будут выглядеть чуть скромнее, но при этом не менее интересно.

Разумеется, каждый решает сам, потратить ли на ремонт целое состояние или ограничиться скромной суммой. Однако всегда вдвойне приятно, когда получается не только обзавестись жильем мечты, но и сберечь львиную долю бюджета.