Я работаю учителем и объясню, откуда берутся «ученики-электровеники» и зачем родители делают уроки вместе с детьми

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Учитель начальных классов Анна Литягина трудится в школе целых 30 лет. Вполне естественно, что за это время у нее скопилось множество историй об учениках и педагогах. Поэтому она решила завести блог под псевдонимом Марьванна Указкина и поделиться секретами своей работы.

Мы в AdMe.ru не один раз перечитали эти заметки и поняли, зачем родители по ночам лепят пластилиновых ежиков и почему нас всегда заставляли отступать на 4 клеточки от домашней и классной работы.

Про первую парту и имена на бумажках

Бытует мнение, что если ученика не сажают вперед, то к нему непременно предвзято относятся. А еще бывает так: «Пересадите мою девочку от этого мальчика. Она жалуется: у него изо рта плохо пахнет». Поэтому на первом же собрании я устраняю все прения фразой: «Уважаемые родители! В каком ряду, за какой партой сидеть ученику, решаю я». При рассадке детей учитываются рост, зрение, слух, различные диагнозы, мешающие свободно учиться. Обращаю внимание и на социальные связи ребенка в классе. Можно ли этих двоих товарищей посадить рядом? Или придется их воспитывать-успокаивать весь урок? Процесс рассадки у меня обычно проходит так. На бумажках пишу имена детей и начинаю двигать их туда-сюда. По 30–40 минут порой сижу, башку ломаю. У этого село зрение — надо двигать вперед, те двое передрались, эта парочка — трещотки-болтушки. Мозг мой бедный кипит. Так что для кого-то сидеть за первой партой — недосягаемая мечта. Но не волнуйтесь, скоро проблема разрешится. Дети повзрослеют и будут сами убегать на «Камчатку».

Откуда берутся «задания для родителей»

В родительских чатах можно встретить сообщения типа: «Меня больше раздражают задания приклеить фотографии то своей семьи, то своих питомцев. Можно подумать, что ребенок будет лично все это фотографировать и распечатывать». Задания даются детям! Родители могут только им помочь по мере своих возможностей, по своему желанию и при наличии свободного времени. Но нет, родительская «любовь» заставляет мам и пап сидеть ночами, приклеивать листья к шишкам и лепить пластилиновых ежиков с иголками из хвои. «Ну как он сам сделает? Это же будет криво и косо. Вовин папа опять самый лучший белый гриб слепит, а у нашего Васи будет поганка кривая? Не допустим!» В общем, это мамы с папами соревнуются за пятерку, грибами пластилиновыми меряются. А Васе и напрягаться не надо, красота! В общем, это не про любовь вовсе, а про чьи-то амбиции.

Зачем надо рисовать мир глазами кузнечика

Интересно, сколько раз в день икается кузнечику, когда мамы с папами помогают ученику начальной школы нарисовать мир глазами насекомого. На самом деле это задание предназначено для развития воображения и фантазии. Мы его сделали в классе на уроке, и никто из детей не спросил: «А что рисовать?» Очень даже интересно получилось. Взрослые не помнят себя детьми и начинают судить с высоты своего опыта: «Как ребёнок выполнит задание, не зная, что у кузнечика 5 глаз и фасеточное зрение?» Удивительно, но для второклассника задание выполнимо и без этих фундаментальных знаний. Есть и другая любимая фраза родителей: «Заинтересуйте своим предметом!» Как раз такие задания и могут вызвать интерес. Не все же одной зубрежкой заниматься.

Опять СДВГ, будь он неладен

Детей с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности) видно издалека. Про них говорят: ленивые, распущенные, невоспитанные, в одно ухо влетело, в другое — вылетело. Обычно признаки СДВГ видны уже лет с 3. Ребенок не слышит обращенную к нему речь, легко отвлекается, постоянно забывает вещи и не замечает своих ошибок. А гиперактивность превращает его в настоящий «электровеник»: ребенок ерзает, может начать ходить во время урока, неспособен стоять в очереди, быстро говорит и прерывает других людей. Вот 2 фото работ мальчика с СДВГ. Домашняя и классная работы отличаются по качеству. В домашней работе все аккуратно, без ошибок. Потому что над душой мама сидела. В классной работе почерк пополз. Ошибки свои не заметил, не поправил. Оценил свою работу на «5+».

Я не стала оценивать работу. Было бы много красной ручки и лишняя двойка. У мальчика их и так хватает. Ребенок с СДВГ страдает от проявлений болезни. Он не нарочно хулиганит и плохо учится. Это делают биохимические процессы в его мозге. Если таким ребенком не заниматься, то у него есть огромный шанс вырасти с комплексом неудачника, который ничего не может довести до конца.

Школа строгого режима. Орфографического

Рассказываю, зачем нужен единый строгий режим оформления работ. Прежде всего он помогает быстрее разобраться в детских записях. Но выясняется, что он развел по разные стороны баррикад учителей и детей с родителями. Педагоги говорят: «Режим — залог успеха». Родители и дети скандируют: «Даешь свободу!» А ведь правы и те, и другие — вот в чем штука. С одной стороны, ребенок учится работать по правилам. Как бы нам ни хотелось свободы, жизнь все равно загоняет нас в те или иные рамки. Это и законы страны, и нормы этикета, и правила оформления документов. Другое дело, когда учитель фанатично требует соблюдения единого режима оформления. Дети жалуются на снижение отметки, когда задача решена не тем способом или когда вместо 2 клеток отступил 3. Когда зачеркнул и рядом решил правильно. Друзья мои, но ведь ребенок мыслит, ошибается, исправляет. Это нормально, рабочий процесс. Был у меня ученик. Хулиган, почерк кошмарный. Задачи решал своими методами — окольными, с переподвыподвертом каким-то. И что, мне ему двойку надо было ставить за полет мысли не в ту сторону? Во всем должны быть мера и здравый смысл.

Я учитель или наседка?

Мой класс напоминает пчелиный улей: «Марьванна, он мою поделку разломал!»; «Она мне в записке плохое слово написала!»; «За мной не пришли. Позвоните моей маме, а?» Дети-то у меня учатся маленькие, от мамкиной юбки не оторванные. Могу, конечно, сделать морду кирпичом и сказать: «Мое дело — вас математике с русским научить. А ваши сапоги я искать не обязана!» Но вот стоит передо мной рыдающий пацан: куртку потерял, с другом поссорился. И что делать? Предпочитаю все-таки помочь. Он ведь человек. Имеет право на помощь и понимание. Да и я сначала человек, а потом уже учитель. Но вот перешел ученик из 4-го класса в 5-й. Он же не стал сразу суперсамостоятельным. Ему время на адаптацию надо. Растеряется сначала, обстановка-то новая. Потому и прошу коллег из средней школы быть повнимательнее к пятиклашкам. Месяц-два классному руководителю придется побыть нянькой. А дальше все наладится.

«И без пятерки не возвращайся»

Бывает, детям дома внушают, что любовь надо заслужить. Пятерка — «хороший мальчик» или «умница дочка», двойка — «оболтус», «глаза бы мои тебя не видели». Но иногда взрослые слишком задирают планку. Однажды мой ученик Костик в голос ревел: «Марьванна, не ставьте четверку за контрольную!» Папа из ребенка пятерки выколачивал ремнем. Сам — бывший троечник. Другая картинка: девочка сказала папе, что на олимпиаде ответила только на половину вопросов. Тот остался недоволен. Но это же задания повышенной сложности, а не проверочная по изученному материалу. Пойди, папа, сам ответь на вопросы. И чего хорошего-то в вымученных пятерках? Зачем учатся дети? Чтобы мама с папой были довольны? Тогда здравствуй, синдром отличника на всю оставшуюся жизнь. И вечное недовольство собой: «я мог бы лучше», «я неудачник». Сами же делаем из детей невротиков.

Предательство или неквалифицированность?

Мальчишка-второклассник плохо учится и практически никогда не делает домашнюю работу. Помочь и проверить некому. Мама ищет лучшей жизни, папа пропадает на работе и «по делам». Другой случай. Способный четвероклашка перестал учиться. Родители разошлись, мама нашла ребенку нового папу. А у него лучший друг — ремень. Мальчишка убежал к бабушке, а та тоже молодая, у нее жизнь ключом бьет. В итоге ребенка держали на продленке. Всех этих пап и мам понять можно. Простить нельзя. В их жизни нет места для их детей. Взрослые заняты собой: своими делами, обидами, разборками с бывшими, поиском будущих. Почему страдает учеба? Да ребенку не до нее! Можно заниматься наукой, когда у тебя все в жизни хорошо и проблем нет. В описанных случаях каждый ребенок остался один, никому не нужный. Это предательство чистой воды. Его взрослые не выдерживают, а вы хотите, чтобы ребенок пятерки носил и улыбался беззаботно? У кого-то из коллег прочитала: «Все родители хотят для своих детей квалифицированных педагогов. А педагоги хотят для учеников квалифицированных родителей». Почему мы считаем, что ребенка вырастить — раз плюнуть? Почему мало кто задумывается, сможет ли он воспитать счастливого и здорового человека? Эх...

Давайте негромко...

Учителя - вполне милые дамы. Когда общаются друг с другом в учительской. Но некоторые из них в классе превращаются в неприятных, орущих и истерящих училок. Что за трансформация? Каюсь, грешна. В самом моем первом классе однажды, пытаясь успокоить детей, я орала до визга и стучала со всей силы указкой по столу. А результат? Пять минут относительной тишины. Сейчас я кричать на детей перестала. Скажу почему. Во-первых, уж очень это неприятно (даже противно) выглядит со стороны: интеллигентная дама орет, как какая-нибудь истеричка. Во-вторых, это делу не помогает. Дети привыкают, что все время крик, и просто не реагируют на него. Я обычно замолкаю и жду. Через минуту-две обязательно кто-нибудь из детей скажет: "Марьванна ждет, вы что, обалдели, что ли, совсем?" И работаем дальше спокойно. А уж если расшумелись, то, скорее всего, устали. Надо переключаться. Или физминутку провести, или музыку спокойную послушать, глаза закрыть, представить что-нибудь приятное. И все!

А не пойти бы вам... к репетитору!

В моем детстве учителя считали, что необходимость в репетиторе - это показатель непрофессионализма преподавателя. Ибо что бы там ни говорили, а школьная программа рассчитана на среднестатистического ребенка.



Мне кажется, нынешняя популярность репетиторов - это просто родительское желание помериться, кто круче. Могу понять старшеклассников, которые готовятся к поступлению в вуз. Но зачем в начальной-то школе? Мои ученики с репетиторами занимаются только в самых серьезных случаях. Слишком частые пропуски из-за болезней. Есть дети, пропускающие в целом по полгода учебы. Моих скудных часов-консультаций не хватает на заполнение пробелов.

Есть дети, пропускающие в целом по полгода учебы. Моих скудных часов-консультаций не хватает на заполнение пробелов. Диагноз СДВГ. Ребенок физически не может воспринимать материал, так как плохо владеет собой. Его самоконтроль на уроке - на нуле. Поэтому занятия один на один с репетитором - то, что доктор прописал.

Ребенок не читает 80 слов в минуту: отстой?

Самый волнительный момент для ребенка — скорость чтения. Часто вся проверка этим и ограничивается. Читаешь быстро — молодец, медленно — дурачок. Но когда у тебя над душой секундомер, вообще страшно читать. Знаете, когда усиленно думаешь, какую педаль в автомобиле нажимать: газ или сцепление, а может, вообще тормоз, то далеко не уедешь. Этап «до 40 слов в минуту» может длиться у разных детей по-разному. Кто-то проскакивает за 3–6 месяцев, кто-то пару лет сидит. Не паникуйте, родители. Это нормально и временно. Чтобы понимать смысл текста, нужно читать только целыми словами. Здесь скорость уже вырастает до 60–70 слов. По нормам это 2–3-й класс. Темп от 90 слов в минуту — высший пилотаж. Здесь прячутся углубленное понимание и полное осознание прочитанного. Я проверяю скорость чтения только для фиксации прогресса каждого ученика. Главное — чтобы ребенок постепенно двигался вперед. И радовался, что у него получается.

Зачем мы растим поколение мимоз

Как-то в школу пришла проверка. Две тети неприступного вида, сжав губки куриной гузкой, ходили с линейками, замеряя расстояние между партами, и проверяли графики проветривания. Зашли в мой кабинет: «А почему это у вас в классе веник находится? А еще и совок? Безобразие! Все должно быть закрыто под замок и недоступно для детей. Это же рассадники микробов». Одно из последних распоряжений: дети не должны убирать за собой посуду со стола. Получается, поел — не убирай тарелку. Не царское это дело. А мама одного ученика написала на меня жалобу: «Учитель сделала замечание моему сыну при всем классе. Это заставило его переживать». Вопрос: почему нежная психика мальчика не страдала, когда он плевал в одноклассника и лепил ему на спину записку «Пни меня»? Так кого же мы растим? Нежных мимоз, заваленных игрушками и развлечениями, но при этом ничего не умеющих, ни за что не отвечающих? Не обернется ли такое воспитание в итоге против самих воспитателей?

Родительское собрание или публичная порка?

Иногда слышу от коллег: «Вот на собрании я выскажу все, что думаю о них и их детях! Пусть им стыдно будет». Было дело, по молодости тоже пару раз практиковала всевысказывание. Потом поняла, что мамы и папы идут на собрание не затем, чтобы выслушивать, какие они никудышные родители и какие бестолковые у них дети. Родители хотят услышать объективную и полезную информацию о детях и положении дел в классе, в школе. А вот это «все выскажу» — показатель профессиональной беспомощности и некомпетентности. Есть проблемы — назначь встречу, поговори с конкретным родителем один на один. При всех можно только похвалить. Вы не думайте, на самом деле я и мымрой бываю. Просто понимаю, что родители — тоже люди.