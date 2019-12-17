Я проверила на себе 9 странных способов похудения, которые, по мнению диетологов, помогают сбросить вес и не мучить себя диетами

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85 % желающих похудеть — женщины, и в среднем в год они предпринимают 4 попытки сесть на диету. Но так или иначе нарушают ее. Есть отличная новость: помимо контроля за рационом и регулярных тренировок диетологи часто рекомендуют ввести в свою повседневную жизнь хитрости, которые помогают сбросить вес и съедать с каждым приемом пищи меньше. Большинство из них не требует усилий и действует на подсознание человека. Для любителей тренировок бонус в конце статьи все же имеется.

Для AdMe.ru я испытаю на себе приемы диетологов и поделюсь своими ощущениями. Но предупреждаю, что я буду говорить о реакции своего организма. При борьбе с лишним весом все средства хороши. Если согласны, то поехали.

1. Выпивать натощак стакан горячей воды

Способ: Стакан горячей воды, выпитой натощак после пробуждения, заставляет желудок лучше работать. Остатки непереваренной пищи после вечерней трапезы счищаются со стенок желудка и стимулируют кишечник. Кроме того, горячая вода способна обуздать аппетит, если выпить ее за 30 минут до завтрака. Результат: Не работает. Мне кажется, что это скорее действенный способ разбудить свой организм — что-то вроде умывания изнутри. Через полчаса после процедуры захотелось позавтракать, и съела я не меньше обычного.

2. Выбирать на завтрак твердую пищу

Способ: Существует теория, что насыщающая способность белка повышается, когда его употребляют в твердой форме. Другими словами, съев, например, творог вместо йогурта, голод вы почувствуете позже. Результат: Работает. После йогурта голод вернулся через полтора часа, и пришлось снова перекусывать. А эффект от творога держался дольше — я спокойно дождалась обеда.

3. На завтрак — яйца, на обед — острое

Способ: Яйца на завтрак помогут забыть о голоде до середины дня. А острый перец, добавленный в обеденные блюда, ускорит сжигание калорий — он активизирует метаболизм, улучшает пищеварение, организм начинает сжигать жир на 16 % быстрее. Результат: Работает не полностью. После яичницы на завтрак мне долго не хотелось есть. А вот перец в обеденных блюдах, видимо, действительно улучшает пищеварение — через час мне хотелось перекусить еще чем-нибудь.

4. Есть всю еду палочками

Способ: Используя палочки, вы будете съедать привычную порцию медленнее, чем обычно. Это позволит быстрее насытиться и вовремя остановиться. Результат: Не работает. Попробовала любую еду есть палочками — все равно съела все, что лежало на тарелке, и принялась за бутерброды. Может быть, потому что я отлично справляюсь с палочками.

5. Заменить на кухне лампочку и включить музыку

Способ: Мягкий теплый свет и спокойная музыка снижают уровень стресса, и у человека исчезает необходимость заедать депрессивное или нервное состояние. Ученые доказали, что этот способ уменьшает количество употребленной еды на 18 %, а это примерно 175 калорий за один прием пищи. Результат: Работает. В такой атмосфере у меня появилось ощущение умиротворения, и я перестала спешить. Автоматически я стала есть медленнее, и насыщение пришло быстрее.

6. Записывать или фотографировать всю еду

Способ: Нужно записывать или фотографировать то, что собираетесь съесть, — от котлет до маленькой карамельки. Но делать это надо в режиме реального времени, а не постфактум. Можно еще взять за правило выкладывать эти фото или список в социальные сети. Сначала вы наверняка будете играть на публику и стараться питаться более правильной едой, а позже это войдет в привычку. Результат: Отлично работает. Я попробовала оба способа, и каждый раз с успехом отказывалась от сладкого, чтобы не добавлять это в свой список или на фото. Этот метод включает здоровую критику и так или иначе наводит на мысли: а стоит ли мне это есть? А еще это помогает вечером хладнокровно оценить масштабы бедствия, ведь многие люди склонны недооценивать размеры порции и количество принимаемой пищи. И я тоже.

7. Нюхать мяту

Способ: Мята блокирует чувство голода — листы можно нюхать, жевать, добавлять в воду, которую пьете в течение дня. Тесты подтверждают, что ароматерапия работает, — люди, которые вдыхали ароматы перечной мяты, яблок, бананов, грейпфрута перед едой, съедали меньше. Считается, что эти запахи влияют на подсознание, позволяют контролировать аппетит и создают ощущение радости и спокойствия. Результат: Работает. От насыщенного свежего запаха аппетит действительно пропадает. Я использовала этот способ во время работы за компьютером — вместо печенья клала рядом веточку мяты. И чудесным образом забывала о сладостях.

8. Вилочная диета

Способ: Особенность в том, чтобы всю еду употреблять только вилкой. Брать еду руками, пользоваться ножом нельзя. Таким образом удается не наесться на ночь чипсов, соленых орешков, сливочного масла и булок. Результат: Не работает. Я мастерски накалывала шоколад на вилку. Думаю, что это не диета, а возможность переосмыслить свой подход к питанию, научиться вдумчиво выбирать продукты и есть не торопясь.

9. Контраст скатерти и тарелки

Способ: Если цвет тарелки будет контрастировать с оттенком скатерти, то человек за трапезой съест меньше. В данном случае сработает малоизвестная иллюзия Дельбёфа. Визуально вам будет казаться, что в белой тарелке на белой скатерти еды меньше, из-за того что границы тарелки сливаются с фоном. Поэтому старайтесь, чтобы скатерть контрастировала с цветом посуды. Результат: Работает. Сытость я почувствовала раньше, чем доела свою порцию, а калорий получила меньше.

Бонус: носить кирпич или гантель в сумке

Наш мозг контролирует массу тела и запоминает идеальный для организма вес. Какими бы способами вы ни пытались сбросить лишнее, ваш организм уже определился с идеальным для него количеством килограммов и будет пытаться вернуться к ним, если вы начинаете сбрасывать вес. Есть способ обмануть мозг: намеренно утяжелить свою повседневную сумку. И хотя этот метод требует проверки временем, можно сказать с полной уверенностью, что вреда он не причинит.

А вы готовы проверить на себе какой-нибудь из способов? Или у вас есть свои хитрости, которыми вы пользуетесь?