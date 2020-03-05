Я не верю тем, кто путешествует за копейки, потому что испытал это на собственной шкуре

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В первый раз отправляться в поездку за границу страшновато. Чужой язык, другая культура, непривычная еда, просто неопределенность — все это может вызывать определенный дискомфорт. К тому же непонятно, в какую сумму это выльется. К счастью, в интернете можно найти блоги туристов, которые рассказывают, как путешествовать максимально бюджетно, при этом ни в чем себе не отказывая. Но не всегда этим советам стоит слепо верить.

Меня зовут Александр, и я хочу рассказать читателям AdMe.ru о своем опыте максимально бюджетного заграничного путешествия и о том, нужно ли так делать. Спойлер: нет.

Как блоги вдохновили меня на путешествие без денег

Дожив до 30 лет, я ни разу не был за границей, хотя книги о путешествиях занимали несколько полок в моем шкафу. Честно говоря, мне было попросту страшно, к тому же я был уверен, что мои доходы не настолько велики, чтобы можно было себе позволить заграничные поездки. Но в интернете мне стали все чаще попадаться статьи, в которых блогеры охотно делились секретами и фишками, позволявшими с шиком отдыхать за границей и при этом тратить сущие копейки. В особенности среди интернет-авторов был популярен Таиланд. Некоторые из них жили там по нескольку лет и совершенно, судя по всему, не испытывали проблем и не тосковали по родным березкам. Тайский бат был равен российскому рублю, цены в магазинах и кафе были такими же или даже ниже, чем дома, жилье на долгий срок тоже стоило дешевле, чем в российской провинции.

Как раз тогда я начал встречаться с девушкой, которая не меньше моего хотела побывать за границей. Мы в течение пары месяцев сделали загранпаспорта, нашли удаленную работу и купили билеты. Накоплений у нас практически не было, но, судя по тому, что мы прочитали, на первое время должно было хватить, а дальше мы рассчитывали на доход от копирайтинга, тем более что зарплату нам платили каждую неделю.

Встреча с реальностью и первые впечатления

Сначала мы буквально чувствовали себя членами королевской семьи на отдыхе. Конечно, на что-то типа килограммовых лобстеров и 5-звездочных отелей мы не замахивались, но на то, чтобы сходить в аквапарк, поесть суши, прокатиться на такси и поселиться в квартире-студии нам вполне хватало. И, несмотря на то что цены оказались не такими уж копеечными, жизнь выглядела прекрасной. А потом деньги кончились. У нас было около $ 500. Блогеры уверяли, что этого хватит на месяц скромной жизни. Мы экономили как могли, но потратили все за неделю.

Первые несколько дней в Тае работать не получалось, потому что мы развлекались, обустраивались и акклиматизировались, а потом внезапно заболели лихорадкой Денге, что вывело нас из игры еще на неделю. Кроме того, мы все никак не могли до конца понять, насколько отличается понятие «нет денег» дома от того же положения в другой стране. Наша медицинская страховка, например, касалась только экстренных случаев, поэтому зубную боль приходилось лечить таблетками, вместо того чтобы идти к врачу. Еще мы начали осознавать, что, возможно, кое о чем в интернете не упоминали. Например, ближайший (и единственный) магазин, в котором принимали пластиковые карты, находился в 3 км от нашего жилья. А в банкоматах была комиссия за снятие наличных, к которой прибавлялась собственная комиссия банка. В сумме это составляло порядка 1 тыс. рублей — вроде немного, но снимать приходилось по чуть-чуть каждую неделю, и что-то накопить мы просто не успевали.

Бананы, лапша и безнадежность

Отдых превратился в выживание: каждый месяц требовалось платить за квартиру и продлевать визу, про рестораны и развлечения пришлось забыть. Мы ходили пешком по жаре несколько километров, чтобы сэкономить 200 рублей, а питались тем, что подешевле: вареной кукурузой, куриными потрохами, лапшой быстрого приготовления. В Тае распространен формат кафе со шведским столом, где за 200–300 рублей с человека можно готовить еду самостоятельно на маленькой жаровне почти в неограниченном объеме. Раз в 2 недели мы позволяли себе посещение такого места, стараясь наесться впрок.

На первых порах мы искренне надеялись, что вот-вот все наладится и стабилизируется. Увы, с каждым днем ситуация становилась только хуже: заработанных за неделю денег хватало примерно на 5 дней, а любая неожиданность оказывалась критичной. Как-то раз упавшее дерево оборвало линию связи и мы неделю сидели без интернета. Был период, когда от жары наши ноутбуки выключались сами собой. Нервный банк регулярно блокировал наши карты. Порой зарплата задерживалась на неделю или 2. Это все меньше и меньше походило на комфортную зимовку, которую мы себе представляли. Постоянный страх, что случится еще что-нибудь, злость на себя, блогеров и окружающую реальность, а также стыд перед друзьями и родственниками, у которых мы все время просили ссуды, — наши самые яркие эмоции от пребывания в «королевстве улыбок». Стало понятно, что на одну зарплату в Таиланде не прожить.

Разрешите ваш паспорт?

В очередной период особо острого безденежья хозяева квартиры, в которой мы жили, даже забрали у нас паспорта на всякий случай. Впрочем, эти же сердобольные люди подкармливали нас дикими бананами по 5 рублей за пучок. Бананы были с косточками, но ужасно вкусными. Еще был бесплатный зеленый чай, который мы пили с сахаром, чтобы получить хоть какие-то калории.

Пока мы зимовали, в Тае произошла небольшая революция и новое правительство решило ужесточить визовую политику. Если раньше достаточно было раз в месяц переходить ближайшую границу туда-обратно, чтобы получить новый 30-дневный штамп (о чем, кстати, с особым восторгом писали блогеры-зимовщики), то теперь нужно было делать туристическую визу, а для этого — посещать посольство Таиланда в столице Лаоса. Такое путешествие обходилось сильно дороже и занимало больше времени, но деваться было некуда.

На границе с Лаосом сели мы и заплакали

Есть такая книжка «На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала». Похожим образом можно назвать один из особо болезненных эпизодов нашего приключения, только вместо Рио-Пьедра будет Меконг — большая река, по которой проходит граница между Лаосом и Таиландом. Пока мы ездили за визой, мы ухитрились просрочить штамп о пребывании в Лаосе, и на границе надо было заплатить небольшой штраф — рублей по 100 на человека. У нас их не было. Мы все потратили на поездку за визой и не могли вернуться в Тай из-за ошибки в расчетах и каких-то $ 10. Пожалуй, именно в этот момент мы осознали, до чего докатились... Потом, конечно, удалось выпросить немного денег у родителей и пересечь границу, но это мерзкое ощущение нищеты и беспомощности я помню до сих пор.

Через полгода мы остались без паспортов, работы и денег. Это было совершенно не похоже на то, что описывали путешественники в интернете. Клянчить деньги у друзей и родственников было уже более чем неловко. Чтобы вернуться домой, нам пришлось устроиться в контору, где работал один мой знакомый. Им срочно требовались сотрудники на вахту. Нам согласились оплатить обратные билеты и даже дать каких-то денег в обмен на месяц работы в старательской артели. Так закончилось наше путешествие.

Запоздалая попытка подстелить соломку

Я не могу сказать, что в нашем неудачном путешествии виноват кто-то, кроме нас самих. Как бы ни были искренни авторы блогов, кое о чем они, конечно, молчат. Например, мы повстречались с парнем, который попрошайничал и жил в палатке, а в блоге писал, как круто бросить работу в офисе и путешествовать. Его виза была просрочена на год, зарабатывал он игрой на гитаре на улице, питался бесплатно в буддийских храмах. Было понятно, что он живет даже хуже, чем мы. По крайней мере, нам не приходилось ночевать в палатке на территории храма, просить подаяние у тайцев, а еще мы могли принимать душ каждый день. Были и другие примеры: девушка, одолжившая у нас тарелку с креветками для фотографии; парочка, которая делала селфи в бассейне соседней гостиницы, хотя они жили в хостеле; автостопщик, почему-то не писавший в блоге, что питается не каждый день, да и то за счет тех, кто его подвозит. Впрочем, мы тоже не сообщали подписчикам, насколько у нас все на самом деле плохо, предпочитая рассказывать о теплом море, вкусной еде, низких ценах и прекрасных людях. Не исключено, что для некоторых даже такой формат путешествия лучше, чем никакой, но и в этом случае иметь какую-то страховку от непредвиденных ситуаций необходимо, что бы там блогеры ни обещали. А для себя я понял, что экономварианты — это не мое и лучше я буду путешествовать реже, но при этом мне не придется распределять гроздь бананов на 3 дня до зарплаты.