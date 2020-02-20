Я победила в конкурсе красоты и готова раскрыть секреты, которые известны лишь организаторам и участникам таких шоу

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Меня зовут Оксана. Я родилась в Сыктывкаре и переехала в Санкт-Петербург, чтобы осуществить свою мечту — одержать победу в конкурсе красоты. Результат превзошел ожидания: я получила титул «Мисс совершенство» в конкурсе «Краса России» и заняла 1-е место во всероссийском конкурсе «Мисс „Русское радио“». Я до сих пор с трепетом вспоминаю эти моменты.

Для читателей AdMe.ru я расскажу, как мне удалось заполучить корону, выиграть автомобиль и отдохнуть в Черногории.

С самого детства я мечтала получить корону

И я четко шла к цели: училась в нескольких модельных школах, потом работала на показах, участвовала в фотосессиях, снялась для обложки одного известного журнала и даже 3 месяца работала в Китае в «Барби-шоу», которое похоже по стилю на показы Victoria’s Secret.

Дальше я принялась штурмовать конкурсы красоты, и самым крутым из них стал «Мисс „Русское радио“», где я заняла 1-е место среди 25 победительниц в городах России. Я понимала, что каждая из них уже прошла свой путь к региональному 1-му месту и борьба будет жесткой.

Как стать участницей

На официальном сайте есть форма, с помощью которой можно оформить заявку, прислать фотографии и пройти кастинг, но я попала на конкурс в Петербурге через свое модельное агентство. "С улицы" действительно можно попасть: организаторы ищут разные типажи, ведь во время выступления нужно рассказать о себе и неинтересно, если все участницы будут моделями. Но такое происходит не очень часто. Для красивого шоу вы должны уметь подать себя, свободно чувствовать себя на сцене и иметь хорошие внешние данные. А если все это присутствует, то девушка чаще всего и работает моделью, так как в России это обычно оплачиваемое хобби, помимо которого у нее есть еще постоянная работа или учеба.

Заявленные критерии отбора не всегда работают

По правилам претендентка должна быть ростом выше 175 см, до 24 лет, незамужняя. На кастингах оценивают внешность, походку, фигуру, проверяют отсутствие татуировок. Однако в реальности часто на все это не обращают внимания. В итоге на конкурс попадают и очень маленькие девушки, и старше положенного возраста, и те, кому до параметров 90—60—90 далеко. Одним словом, чтобы пройти кастинг, девушка должна в целом быть красивой и гармоничной. Однако чем больше несоответствий стандартам, тем меньше шансов выйти из уровня региональных соревнований и пойти дальше.

На конкурсах красоты ценится естественность, но перед выходом на сцену проводится большая работа

За несколько недель до выхода на сцену начинается активная подготовка: маникюр, окрашивание или наращивание волос, солярий, похудение. Мне и некоторым моим конкуренткам стоило бы избавиться от нескольких лишних килограммов. Чтобы скрыть это, в ход шли туфли на самых высоких каблуках: это помогало казаться выше и стройнее. В день шоу сборы идут с самого раннего утра, хотя само мероприятие начинается вечером. К стилистам и визажистам нужно встать в очередь, чтобы они накрасили и сделали прическу. Так как девушек много, в гримерной можно буквально задохнуться от стойкого запаха лака для волос. С грамотно нанесенным макияжем и в шикарных нарядах некоторых участниц было не узнать. Однако у победительницы должна быть еще и харизма, энергетика, уверенность в себе.

После победы в Санкт-Петербурге я не хотела продолжать соревноваться в Москве

Когда я соревновалась в Санкт-Петербурге, я не думала про подарки, про знакомства (хотя они и случились: я встретила многих известных людей), потому что моей целью была корона. И я ее получила. И тут мне говорят, что нужно ехать на всероссийский конкурс. Я видела победительниц, ставших первыми в своих городах, и понимала, что корону, которую только что надели мне на голову, придется отдать кому-нибудь из них. Мне было тяжело принять тот факт, что моя мечта сбылась и тут же у меня ее отбирают, ведь тогда я просто не верила в себя.

С солистом группы «Иванушки International» Кириллом Андреевым в Черногории в рамках конкурса «Мисс „Русское радио“».

В Санкт-Петербурге у нас обязательно должно было быть творческое выступление

Все участницы заранее записывали себе песню на студии «Русского радио» для выступления под фонограмму. Нам ставили номер: была подтанцовка, костюм. Не все отличались хорошими вокальными данными, поэтому звуковик должен был выправить напетое. Думаю, он вообще волшебник: вытянул все ноты, некоторым изменил голос до неузнаваемости, и все стали обладательницами отличной записи. Без форс-мажора не обошлось. Одна конкурсантка заболела за несколько дней до выступления, и организаторы быстро нашли ей замену среди опытных моделей. Девушка присутствовала только на генеральной репетиции, но быстро сориентировалась и выступила под фонограмму первой участницы.

Всех победительниц региональных конкурсов отправили на неделю в Черногорию, где мы должны были приводить себя в порядок

В отеле нас расселили в комнатах по 2 человека. Каждое утро мы ходили на завтрак, потом много часов репетировали номера, расстановку на сцене, разные выходы. Кто-то отрабатывал походку на каблуках, ведь многие участницы были без модельного опыта, и постановка шоу давалась им сложнее. Нас снимали для телеканала RU.TV, и все это напоминало мне проект «Дом-2»: одна территория на всех и атмосфера конкуренции 24/7. Похудеть тут не удалось: как назло, было много вкусной еды. И это сказалось на фигурах — некоторые девушки поправились больше чем на размер за неделю! Так как в день прилета в Москву мы сразу должны были отправиться на конкурс, я решила осветлить волосы в Черногории. Мне было очень страшно, и не зря: меня покрасили в откровенно желтый блондинистый цвет. Спасло только то, что с загаром это смотрелось более-менее гармонично.

Отношения между участницами

Никаких особых конфликтов с конкурсантками или организаторами не было. Это мероприятие с именем и репутацией, все на виду, и участницы вели себя соответствующе. Ни толченого стекла в туфлях, ни вырванных волос. Лично я старалась вообще держаться в стороне, не хотела быть вовлеченной в какие-то энергозатратные процессы вроде ссор и соперничества не по делу. На шоу было около 5 фавориток с модельным прошлым, которым все прочили корону. Для себя я выделила несколько ярких участниц, которые стали моим ориентиром и мотивацией. Я наблюдала за их движениями на репетициях, за тем, как они подают себя, и одновременно восхищалась ими и старалась сделать все возможное, чтобы проявить себя по максимуму. Я понимаю, что если бы не они, то у меня не было бы такого творческого роста.

Конечно, для каждой девочки участвовать в конкурсе красоты — мечта и честь. А особенно победить

Неделя в заточении прошла, и наконец-то наступил финал. Он был пышным, в огромном концертном зале, со звездами эстрады — настоящее шоу. Целый день перед концертом были сборы: нас красили, делали прически, параллельно мы одевались. На самом шоу сначала было 3 прохода в разных купальниках, после чего отсеяли часть девушек. В финал попали 10 претенденток, и мы вышли на сцену в вечерних платьях. Далее отобрали тройку лидеров, в которой я заняла 1-е место. Практически каждой девочке досталась какая-то номинация вроде «Мисс фитнес», «Мисс грация» или «Мисс улыбка». Я была уверена, что победительница уже известна заранее. И это оказался как раз тот случай, когда ошибиться было очень приятно. Как выяснилось, можно выиграть и без связей и знакомств. У меня есть подруги, которые выигрывали и на международном уровне без всякой поддержки. Но это, конечно, от конкурса зависит.

Часть подарков мне так и не удалось увидеть

В Санкт-Петербурге главным призом была дорогая дизайнерская меховая жилетка. И много приятных призов от спонсоров: косметика, украшения, сертификаты в салоны красоты и в фитнес-центр. Но их я, к сожалению, не увидела: пока я принимала поздравления, призы унесли в раздевалку, и кто-то их украл. В Москве я выиграла машину, но приз забрала в денежном эквиваленте, так как водить не умею. Там также были приятные бонусы: туфли, нижнее белье, косметика. Наученная опытом, я уже подарки из своих рук не выпускала. Насколько я знаю, в раздевалке в Москве у кого-то из участниц тоже что-то пропало.

Выбрать «самую-самую» на основании внешних данных — дело сложное и спорное

Все претендентки были красивые и яркие. После победы в конкурсе «Мисс „Русское радио“» я спрашивала членов жюри, почему они выбрали меня. Получила такой ответ: «Ты единственная шла по подиуму так, будто корона уже была на твоей голове!» И я действительно так себя чувствовала, хотя на победу не рассчитывала. Даже мои родители не верили в меня и не приехали поддержать. Выходя на сцену, я думала: «Ну и ладно, и без этой короны я замечательная и хотя бы максимально оторвусь на сцене». Так и получилось.

Реакция на мою победу поразила

После вручения короны большинство девочек облепили меня со всех сторон и поздравили, но некоторые отошли в сторонку и начали косо на меня смотреть. Это были те, кого я больше всего боялась и кого считала самыми сильными конкурентками. От них прямо шла волна разочарования, ведь они приехали за победой, а тут я. В целом на конкурсах красоты присутствует как дружба, так и открытая неприязнь участниц по отношению друг к другу. Когда из 25 девушек дальше прошли 10, многие из них стали болеть за меня только потому, что хотели, чтобы другие конкурсантки не выиграли, и в итоге были рады, что победила я. Больше всего меня удивила поддержка 2 участниц, которые не попали в финал, но искренне радовались за меня. С ними мы до сих пор дружим. Я считаю, что у человека должна быть хорошая самооценка и сила характера, чтобы так поддерживать.

Жизнь разделилась на «до» и «после»

После этого конкурса я больше никогда не принимала участия ни в чем подобном и завязала с работой модели. Я поняла, что добилась того, чего хотела, и начала искать себя на новом поприще. Думала стать актрисой и даже снималась в сериале «Молодежка» в роли Оксаны Плотниковой, но поняла, что это совершенно не мое. Хотела открыть шахматный клуб, и эта идея постепенно развилась в идею детских садиков. Сейчас уже работает несколько садов, и там создана замечательная творческая атмосфера, о какой я мечтала в своем детстве: дети поют, танцуют, рисуют, занимаются английским и гимнастикой, дышат в соляной пещере и питаются органическими продуктами. В общем, еще одна моя мечта сбылась.

Бонус: после победы меня неоднократно приглашали в жюри конкурса «Мисс „Русское радио“» в разных городах, и участницы уже получали короны и подарки из моих рук