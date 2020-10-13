Я некрасивая. Я расскажу, почему поняла это только сегодня и кто виноват

Мне 35, и сегодня я сделала страшное открытие: я слишком далека от идеалов красоты. Я наткнулась на статью в модном журнале, где перечисляли, что нравится мужчинам во внешности женщин. Высокие, стройные, с красивыми пышными волосами, большой грудью, пухлыми губами. Судя по тому, как одинаково стали выглядеть женщины вокруг, этот «классический» набор стал эталоном красоты. У меня совпало 2 пункта из 10. Мягко сказать, не красавица, а если честно сказать — на любителя: нос большой, волосы жиденькие, рост чуть ниже среднего, бюст не выдающийся, его еще отыскать надо. Народ, по современным жестким стандартам красоты я страшненькая!

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу, как, дожив до стольких лет, я только сейчас обнаружила, что в конкурсах красоты я, похоже, не поучаствую.

Психологи советуют все ответы искать в детстве. И в моем случае там я их и получила. Мама всегда говорила мне, что я очень красивая. И когда я собиралась на праздник, и когда просто играла дома, и даже в бассейне, где в принципе красивых людей нет, если надеть шапочку. Помню, как показывала ей фотографию, где нас сфотографировали всем классом, и я казалась себе не такой красивой, как получились другие девочки. Мама сказала: «Ты что! Я вот смотрю на эту фотографию и не нарадуюсь: ну какая ты у меня все-таки красивая! И улыбка твоя чуть загадочная, и взгляд не такой, как у всех. Такой, что смотрю и понимаю, как мне с тобой повезло». А потом пошла и показала фото папе. И они вдвоем смотрели и ахали: чудо, а не ребенок. Или случайно поймаю мамин взгляд, когда она наблюдает за мной, спрошу: «Чего так смотришь на меня?» А она: «Смотрю, какая ты у меня красивая». И хоть денег у нас было не так много, на праздничное платье она никогда не скупилась — выбирала то, «которое достойно такой красавицы», как я. И когда учили чему-то новому, родители всегда говорили: «Может, кто-то и не справился бы, но ты-то точно сможешь!» Они были уверены, что я самая красивая, умная, спортивная, бесстрашная, сильная. И вместе с их уверенностью крепла и моя.

И дело не только во внешности. Мама и папа сумели сделать так, что я была уверена и в своей внутренней красоте и силе. Что я необычная, умная, добрая, что я достойна только лучшего. Чувство собственного достоинства и веру в свои способности — вот что они мне привили с детства. И я им поверила. А потом мне поверил и весь остальной мир. Я знаю, что не родился еще тот мужчина, который был бы мне не «по зубам». Я просто сразу вижу тех, кто мне точно не подходит, и понимаю, что я, скорее всего, не подойду им. Но тем, кто нравится мне, я точно понравлюсь. И работу я всегда искала по душе. Если меня пытались ущемлять, я говорила об этом. Если ничего не менялось, я уходила с такой работы. Помню, когда работала в туризме, много общалась с сотрудниками отелей. По соседству с нашим офисом была гостиница, которая открылась уже давно. На ресепшен была девушка Надя. Она проработала там уже больше 10 лет и знала об отеле больше других. Но, когда я спросила ее, почему она не пробует себя на должность управляющей, она сказала: «Я же всего лишь обычная Надя. Куда мне до такой должности?!» В тот момент я осознала, какой редкий клад оставили мне мои родители.