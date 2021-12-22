Почему чужие люди запросто могут стать ближе, чем родственники

С ранних лет нам внушают, что ближе родственников нет никого на свете. Это люди, которые в трудную минуту всегда поддержат и помогут. Тем сильнее оказывается разочарование, когда уже во взрослом возрасте мы обнаруживаем, что люди, с которыми мы привыкли постоянно перезваниваться и собираться за одним столом, часто не испытывают к нам особо теплых чувств, а то и вовсе воспринимают как бесплатную обслугу.

Автор AdMe.ru рискнула немного порассуждать на эту злободневную тему. А в бонусе к статье вы найдете несколько пользовательских историй о матерях, братьях и сестрах, бабушках и прочей родне.

Многим из нас внушали, что мужей и детей может быть много, а вот мать или сестра — одни и на всю жизнь. А какая-нибудь «особо добрая» тетушка и вовсе могла заявить: «Да кому же ты нужна, кроме семьи-то?!» Но что же делать в ситуации, когда вы чувствуете, что ни за что не стали бы общаться с этими людьми, если бы не связывающие вас родственные узы? Жизнь — это не волшебная сказка, где представители старшего поколения всегда добрые и мудрые люди, а родные братья и сестры всегда приходят на помощь. Члены семьи запросто могут завидовать друг другу, плести интриги или даже вымогать деньги. Наверняка почти всем знакома ситуация, когда в семье неожиданно появляется «зазнавшийся родственник» и все дружно принимаются обсуждать его: мол, фу таким быть. Но со стороны этого человека ситуация может выглядеть совсем по-иному: только-только выбился в люди и стал хорошо зарабатывать, как тут же вся родня захотела дружно сесть на шею и начала требовать денег. Ну и про долги, естественно, все моментально забывают: а что, свои же люди, какие могут быть между нами счеты?

На свете есть счастливые люди, которым повезло с родителями: те действительно стараются поддерживать своих детей и делают все возможное, чтобы их чадо выросло с адекватной самооценкой и без кучи комплексов. Но бывает, что мать и отец постоянно пытаются подстроить ребенка под себя и не видят в нем самостоятельную личность — даже если он уже давно вырос из детсадовских штанишек и уже завел собственную семью. Это не мешает им твердить что-то типа: «И в кого ты такой?», «С тобой вечно что-то происходит!», «Даже не пытайся, у тебя снова ничего не получится» Еще один грустный вариант развития событий — желание родителей, чтобы их «усыновили» выросшие дети. Одной моей знакомой мать названивала с интервалом в 2–3 часа и каждый раз умудрялась довести до белого каления: то сообщала, что ее нужно срочно куда-то привезти или откуда-то увезти, то жаловалась на нахамившую ей кассиршу, то требовала срочно найти ей в интернете рецепт какой-нибудь шарлотки. И все это под лозунгом «Раньше я за тобой горшки выносила, а теперь ты обо мне заботиться должна». Из такой атмосферы упреков, обвинений и манипуляций рано или поздно захочется сбежать. Кое-кто даже решается на полное прекращение отношений с людьми, которые, по идее, должны быть самыми близкими и родными.

Мне кажется, чем старше мы становимся, тем отчетливее понимаем, что из круга общения пора исключать халявщиков, нытиков, непризнанных гениев и прочих любителей потрепать окружающим нервы. Пусть даже они приходятся нам близкими родственниками. В конце концов, жизнь регулярно сводит нас с теми, кому мы действительно небезразличны. С такими людьми у нас есть общие интересы, с ними приятно и интересно проводить время, а в случае необходимости можно смело рассчитывать на их поддержку. Это может быть семья, которую создадите именно вы: ваш муж или жена, дети, а потом и внуки. В определенные моменты жизни рядом могут оказаться бывшие одноклассники, сокурсники, друзья, с которыми вы познакомились в кино, на вечеринке, в походе или во время занятий в спортивной секции. А если повезет с соседями — так это вообще чудо! Мою знакомую, кстати, вкусно готовить научила не родная мама, а соседка, жившая этажом ниже. Дамы пару раз зацепились языками в лифте, и, как говорится, понеслось. Сужу по себе: мне гораздо проще махнуть в отпуск вместе с подругами, чем с родной сестрой. Не потому, что я ее не люблю, а из-за того, что знаю, что она все 10 дней просидит на территории отеля и будет безумно обижаться, если я захочу уйти куда-нибудь и оставлю ее. Зато обе мои подруги, так же как и я, любят бродить по незнакомым городам, где на каждой улочке открываешь для себя что-то новое. Угадаете, какой отдых я выберу? В конце концов, я на него заработала и могу провести его так, как я хочу. Да, я понимаю, что рано или поздно любые отношения могут дать трещину: одним могут наскучить встречи с вами, другие переедут куда-нибудь далеко-далеко, третьи влюбятся или, наоборот, разведутся и кардинально поменяют круг общения. Но это всего лишь означает, что пришло время обзаводиться новыми знакомствами.

Бонус: истории от пользователей сети

Теперь понимаю, что я не одна такая «ненормальная», кому некомфортно среди родни. Вижусь с ними раз в 2–3 месяца и потом чувствую себя выжатой. Муж у меня спросил: «Зачем ты ходишь туда? Нравится быть мишенью для их остроумия?» И я решила, что пора прекращать это. Зачем тратить свое время на неприятные вещи? Вместо этого семейного сбора я могла бы поехать на турбазу со своими студенческими друзьями , моя дочь играла бы со сверстниками и плескалась в озере. Я бы общалась с людьми, которые куда ближе мне, чем родные брат и сестра, ведь они поддерживали меня, когда мне было плохо, а не говорили «сама виновата». В общем, в даты следующих семейных сборов у меня будет командировка, завал на работе или собрание в школе. © Rrrr / Яндекс.Дзен

, моя дочь играла бы со сверстниками и плескалась в озере. Я бы общалась с людьми, которые куда ближе мне, чем родные брат и сестра, ведь они поддерживали меня, когда мне было плохо, а не говорили «сама виновата». В общем, в даты следующих семейных сборов у меня будет командировка, завал на работе или собрание в школе. © Rrrr / Яндекс.Дзен Ощущение, что моя мама думает: «Зачем тратиться на психолога, если у меня есть дети, которых я могу нагрузить своими проблемами?» Она обижается, когда я прошу перестать жаловаться мне по малейшему поводу. Еще бы! Теперь ей придется самой разбираться со своими проблемами и, возможно, даже кому-то заплатить за их решение. Я уже многократно объяснял ей, что я ее сын, а не разнорабочий, психотерапевт и секретарь. © Bupod / Reddit

Все считают, что я им обязана. Одна сестра предъявила: «Почему у отца плохой памятник?» Вторая постоянно просит денег и даже не говорит, что отдаст. Брат возмущался, что я не подарила ему сварочный аппарат. И так бесконечно — у меня много родни. © Надежда / Яндекс.Дзен

Брат возмущался, что я не подарила ему сварочный аппарат. И так бесконечно — у меня много родни. © Надежда / Яндекс.Дзен А я перестал общаться с бабушкой после того, как она меня обыскала. Ничего не нашла и сказала, что я ее рубль олимпийский украл (на самом деле нет) и проглотил. © *** Прокопян / Яндекс.Дзен

Моя мама раз в пару месяцев присылает мне какие-нибудь случайные гифки. А я даже не отвечаю. Мы с ней виделись лишь раз в этом году, и я даже не знала, о чем с ней разговаривать. © Kintsukuroi85 / Reddit