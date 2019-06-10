Как я решила 7 дней не мыть волосы, чтобы восстановить их состояние, и выглядела при этом ухоженно

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Меня зовут Полина, и мой уход за волосами заключается в ежедневном мытье головы. Я завидую людям, которые устраивают ванну своей шевелюре раз в неделю или даже реже, ведь они экономят столько времени. Еще и парикмахеры уверяют, что частое мытье вредно: как это ни парадоксально, сальные железы начинают работать еще активнее, чтобы восполнить недостаток кожного сала, и волосы становятся грязными с космической скоростью.

Чтобы разорвать этот порочный круг, я решила попробовать не мыть голову неделю, но при этом выглядеть стильно, и рассказать о результатах эксперимента читателям AdMe.ru. Особое условие: все прически я должна делать самостоятельно и тратить на них не более 15 минут в день, то есть то самое время, которое уходит на водные процедуры.

Состояние волос в ходе эксперимента

День 1. Идеальная чистота

Сегодня утром я помыла голову и не стала делать укладку. Чистые волосы прекрасны своей свежестью. В планах — работа и встреча с подругой. Я просто высушилась феном и часть копны закрепила заколкой-прищепкой. На мой взгляд, получилось очень мило.

Использовано: заколка с бантиком.

День 2. Кудри

Для сохранения свежего вида волос стилисты рекомендуют менять пробор. Накрутив локоны, я уложила их на непривычную сторону. Секрет прост: пряди привыкают к определенному положению, теряют объем у корней и пачкаются сильнее всего именно на месте обычного пробора. Сместив его, я получила объем, чистый вид и легкий образ, который сыграл на руку: водители-мужчины пропускали меня в пробках, а муж вечером пригласил в кино.

Использовано: конусная плойка.

День 3. Низкий хвост

Со вчерашнего дня у меня еще видны остатки кудрей, и я решила это использовать. Сделала начес у корней, чтобы спрятать более заметную часть невымытых волос, и завязала низкий хвостик. Эту нехитрую конструкцию зафиксировала лаком и прикрыла корни солнечными очками — все это помогло скрыть, что голова уже не первой свежести. Вид у меня получился очень деловой, и я продуктивно работала, а вечером у меня была запланирована семейная встреча, и я была к ней более чем готова.

Использовано: резинка, солнечные очки, лак для волос.

День 4. Коса

Моя голова откровенно грязная, и, чтобы скрыть это, я использовала сухой шампунь. Это альтернатива полноценному мытью. Сухой шампунь создает оболочку вокруг жирного волоса, в результате какое-то время голова будет казаться чистой. Но все же я не решилась оставить волосы распущенными и заплела косу. Лайфхак: чем толще и небрежнее плетение, тем лучше оно скрывает несвежесть волос. С этой прической я отправилась в спортзал — очень удобно, ничего не мешает.

Использовано: резинка, сухой шампунь.

День 5. Гулька

После вчерашней косички у меня остались легкие волны. И я решила, что самый удачный вариант на сегодня — слегка начесать волосы у корней, чтобы получился дополнительный объем, а затем закрутить их в ракушку. Кстати, если у вас действительно грязная голова, как у меня, и нет времени ее помыть, то сделайте акцент на красные губы. Это отвлекает внимание от прически. У меня было именно так.

Использовано: резинка, невидимки, шпильки.

День 6. Пучок

Сегодня день рождения мужа — отличный повод выглядеть торжественно. Никогда бы не подумала, что так легко можно сделать вечернюю прическу. Просто, как раз-два-три. Я подначесала корни (именно они всем своим видом показывали, что их уже 6 дней не мыли), собрала хвост и накрутила волосы на объемный валик. Поскольку сейчас модно смешение стилей, эта укладка неплохо бы смотрелась и со спортивной одеждой.

Использовано: валик для объема волос, шпильки, резинка.

День 7. Аксессуары

В солнечный день грех не отправиться на прогулку. Именно этим я и займусь сегодня. Для маскировки своих жирных от корней до кончиков волос мне потребовалась тяжелая артиллерия — платок. Я выбрала очень яркий, чтобы он притягивал взгляды. Прически с платком хорошо смотрятся и на собранных, и на распущенных локонах. Свои я собрала в пучок и закрепила невидимками.

Использовано: резинка, невидимки, платок.

Результаты

Хоть мне и было тяжело морально, эксперимент однозначно пошел мне на пользу: я дала волосам передохнуть от постоянного мытья;

наладилась работа сальных желез, и кожа головы стала вырабатывать меньше жира;

теперь мои волосы остаются свежими 3–4 дня;

вместе с прекращением мытья я перестала ежедневно пользоваться феном, и волосы стали более упругими;

я заметила, что волосы стали более блестящими. Когда естественного кожного жира стало достаточно и я перестала его смывать, при расчесывании он распределялся по всей длине, увлажняя кончики;

я стала делать прически и пользоваться аксессуарами

и получила множество комплиментов.

А как часто моете голову вы?