Я — мама 3 детей, и я решила показать семье, что случится, если фея чистоты однажды плюнет на все и возьмет отпуск
Заботы по дому — это тоже работа. Только вот тем, кто изо дня в день ее выполняет, не то что не платят — их усилия часто вообще остаются незамеченными. И однажды мама из Великобритании решила: с нее хватит. Она просто перестала мыть посуду, стирать и убираться, ничего не сказав своему партнеру и 3 детям. То, что происходило после этого, она тщательно документировала в своем аккаунте в твиттере, который ведет под ником MissPotkin. И за всем этим с упоением следили тысячи пользователей соцсети.
Нам в AdMe.ru кажется, что ежедневный труд по поддержанию чистоты и уюта в доме очень важен. И привлекать к нему внимание определенно стоит.
Вот так выглядит наша героиня
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А кто в вашей семье занимается делами по хозяйству? Как считаете, может быть, вашим домашним тоже не повредил бы такой эксперимент?