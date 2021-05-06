Я — мама 3 детей, и я решила показать семье, что случится, если фея чистоты однажды плюнет на все и возьмет отпуск

Заботы по дому — это тоже работа. Только вот тем, кто изо дня в день ее выполняет, не то что не платят — их усилия часто вообще остаются незамеченными. И однажды мама из Великобритании решила: с нее хватит. Она просто перестала мыть посуду, стирать и убираться, ничего не сказав своему партнеру и 3 детям. То, что происходило после этого, она тщательно документировала в своем аккаунте в твиттере, который ведет под ником MissPotkin. И за всем этим с упоением следили тысячи пользователей соцсети.