Я год ходила на быстрые свидания и готова ответить, почему мужчины выбирают этот способ знакомства

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Я регулярно хожу на вечеринки извращенцев, вращаюсь в кругах содержанок, знакомлюсь с пикаперами и живу в постоянном поиске партнера на одну ночь. Именно так думают обо мне, когда слышат, что я часто бываю на быстрых свиданиях.

Уже не один месяц я хожу на speed dating (англ. «быстрые свидания») и для читателей AdMe.ru могу развеять популярные мифы об этом способе знакомства.

Олигархи, эскорт или лузеры с проблемами в общении — кого на самом деле можно встретить на БС

Когда я впервые шла на такое мероприятие, о его контингенте я думала скептически. Проще говоря, была уверена, что там будет публика вроде фриков на андеграундных вечеринках Берлина. К удивлению, у входа я обнаружила вполне обычных парней и девушек. Никто из них не был затянут в латекс с плеткой в руке, не нашла и тех, кто напоминал бы скучающего Абрамовича в поисках своей судьбы. Да и откровенно гротескных программистов с засаленными волосами и пушком над верхней губой я тоже не увидела. На первый взгляд, люди за столиками ничем не отличались от публики в любом московском заведении. Некоторые были одеты со вкусом, десяток ничем не примечательных людей и пара гостей со стандартным набором миллениалов: татуировки, IQOS, одежда оверсайз. Не знаю, чего я ожидала, клоунады или откровенного стеба, но первое, что пришло в голову: скучно. Промелькнула даже мысль уйти, но в этот момент один из организаторов предложил занять место за столиком. И я осталась. В тот вечер я убедилась в том, как обманчив бывает внешний вид «белого воротничка» и татуированного байкера.

Кто на самом деле ходит на такие мероприятия

Мужчин, которые обычно приходят на свидания, я разделила бы на 4 типа. Альфа. Без них никуда. Поднятый воротник поло, брюки в обтяжку, накачанные руки и неизменный вопрос: «Ну, как тебе вечерок? Не хочешь продолжить?» Если альфа-самец встречается в самом начале, вежливо мямлишь какую-то банальщину. Во второй половине вечера терпеть колхозные подкаты не хочется, поэтому просто молчишь и ждешь смены собеседника. Кстати, попробуйте на досуге проделать то же самое: не нравится человек — молча смотрите ему в глаза. Даже крепкие орешки начинают елозить на стуле и потеть.

Без них никуда. Поднятый воротник поло, брюки в обтяжку, накачанные руки и неизменный вопрос: «Ну, как тебе вечерок? Не хочешь продолжить?» Если альфа-самец встречается в самом начале, вежливо мямлишь какую-то банальщину. Во второй половине вечера терпеть колхозные подкаты не хочется, поэтому просто молчишь и ждешь смены собеседника. Кстати, попробуйте на досуге проделать то же самое: не нравится человек — молча смотрите ему в глаза. Даже крепкие орешки начинают елозить на стуле и потеть. Пикаперы. Внешне ничем не выделяются, но патока лести выдает истинные намерения. Садятся перед вами с вопросом «как там рай, когда ты уходила?» и, не дожидаясь ответа, продолжают: «Я смотрел в словаре синоним слова „прекрасная“ — твое имя там тоже было...» Когда перед тобой такой парень, предыдущий альфа начинает казаться не таким уж плохим собеседником.

Внешне ничем не выделяются, но патока лести выдает истинные намерения. Садятся перед вами с вопросом «как там рай, когда ты уходила?» и, не дожидаясь ответа, продолжают: «Я смотрел в словаре синоним слова „прекрасная“ — твое имя там тоже было...» Когда перед тобой такой парень, предыдущий альфа начинает казаться не таким уж плохим собеседником. Обычные парни. Их большинство, и я не знаю, что о них рассказывать. Они есть у каждого на работе, в универе, в компании друзей. Эти молодые люди не шутят, но улыбаются остротам других. Не предлагают, но всегда поддерживают чужие идеи. Незаметны, но есть. Про таких отчаявшаяся мама дочери за ...дцать обычно говорит: «А что, Витя — неплохой вариант, и машина своя...»

Их большинство, и я не знаю, что о них рассказывать. Они есть у каждого на работе, в универе, в компании друзей. Эти молодые люди не шутят, но улыбаются остротам других. Не предлагают, но всегда поддерживают чужие идеи. Незаметны, но есть. Про таких отчаявшаяся мама дочери за ...дцать обычно говорит: «А что, Витя — неплохой вариант, и машина своя...» Классные парни. Их меньшинство, и на БС моя цель именно они. Это по-настоящему привлекательные, умные мужчины, которым не везет с девушками. И знаете, я поняла почему. За все время посещений БС у меня возникала взаимная искра за столиком с тремя классными парнями. Но каждый раз я писала номер парня, а он выбирал откровенную дурнушку/"себе-не-пару". В искусственной атмосфере БС происходило ровно то, что преследовало таких парней в реальности: выбор не того человека. Я пришла к выводу, что нужно сперва научиться любить себя, тогда к тебе потянутся достойные.

Как понять, что БС прошли хорошо

Во-первых, тебе не хочется умереть в конце вечера. Полтора десятка беспрерывно меняющихся незнакомцев — это реально сложно. К концу разговора с одним, к примеру, вы даже успели выяснить, что оба увлечены поздним Рембрандтом, как вдруг перед тобой садится другой с приветствием «вечер в хату!» В общем, сравнимо с 15 собеседованиями при приеме на работу. Если, конечно, относиться к БС серьезно. Второй признак удавшихся БС — ты неплохо провела время. Навык получать удовольствие приходит со временем. Я расслабилась уже ко второму разу, перестав волноваться, какое впечатление произведу на других. Ловила волну настроения (своего!) и в зависимости от этого шутила, откровенно лгала либо мило общалась. Ну, и приятным бонусом в конце вечера будет match (англ. «совпадение»). Если ты и он написали имена друг друга, вы можете обменяться контактами для дальнейшего общения.

Серьезная подготовка, импровизация или откровенный стеб: как относиться к быстрым свиданиям и что делать за их пределами

За месяцы регулярных посещений БС я поняла, как люди по-разному могут относиться к одному и тому же событию. У педантов, к примеру, есть заготовленный список вопросов. Small talk (англ. «непринужденная беседа»)? Нет, не слышали. Они в лоб задавали вопросы, которые нормальные люди обсуждают как минимум после помолвки. «После декрета на работу вернешься?» «Какую зарплату мужа считаешь приемлемой?» Один даже поделился, что ищет девственницу, и спросил: «У тебя уже с кем-нибудь было?» Еще есть весельчаки, с ними легко: — Какой сорт сыра ты выбрала бы в президенты? — Рокфор! Он мягкий. Главное — помоложе, без плесени. То есть при нестандартном начале беседы ты моментально втягиваешься в игру. Увы, юмористы получают мало мэтчей. Девушки хихикают с ними отведенное время, а выбирают мужчин с серьезными намерениями. Се ля ви. Надо сказать, что, даже совпав в симпатии друг к другу, не факт, что вы встретитесь за пределами БС. Кто-то годами сидит в тиндере, другие регулярно ходят на БС. Причем самоцель — непосредственно свидания-пятиминутки, а не поиск второй половины. К примеру, с первыми двумя мы лишь вяло переписывались, а вот с мэтч № 3 договорились о свидании. Он занимался спортом, писал грамотно, не был навязчив, и я согласилась на предложение встретиться в парке. Подойдя к условленному месту, я обнаружила моего спутника за разминкой. Одет он был в спортивный костюм и, по всему видно, настроен на полноценную тренировку. Оценив мой вид между подходами на брусьях, он бросил небрежное «а что, спортивок нет у тебя?». Решив не отступать, я заверила его, что мне и в джинсах удобно. В течение следующего часа я активно приседала и делала берпи, пока мой ухажер исполнял «выход силы» на турнике. В грязь я тогда лицом не ударила, но на следующий день ходить нормально не могла. В общем, несмотря на то что во время БС вживую вы вроде бы общались, на встречу наедине вы идете практически вслепую. Ведь за 5 минут сделать вывод о человеке трудно.

Стоит ли ходить на быстрые свидания, если вам 35+

Мероприятия обычно ограничены по возрасту. Я ходила на БС для 25–30 лет. Однако рамки отнюдь не строгие, да и процент регистраций в последнюю минуту велик. Я заметила, что если человек намного младше или старше участников группы, то у него есть дополнительные шансы на успех. Он выделится из толпы, а значит, запомнится. На одном из вечеров был бодрый дядька лет 50. Шумный и веселый, он держался увереннее молодежи. Подойдя к моему столу, он представился, прежде чем сесть, и поцеловал мне руку. Хотя это и не мой типаж, не скрою, я была польщена. Успела порядком утомиться от сутулых молодых специалистов, с которыми нужно брать инициативу в диалоге на себя. Надо сказать, джентльмен этот оказался явным фаворитом среди участниц и ушел с самой эффектной девушкой того вечера.

Что делать, если ты застенчивый и в последнее время знакомишься только онлайн

Поколению Y, а я из их числа, при знакомстве важно прочитать резюме на 5 листов с грамотами из школы и 10 фотоальбомами кандидата, прежде чем написать ему «привет». В БС упор сделан на химию, которая возникнет между людьми либо нет. Еще там не обязательно искать лишь романтические отношения. Один раз я слышала, как пара за соседним столиком быстро установила, что оба работают в одной сфере. Договорившись о каких-то поставках на выгодных друг для друга условиях, оба остались весьма довольны вечером. Бывает, что романтики, опять же, не случилось, зато завязалась интересная беседа. Так, к примеру, на лондонских БС я познакомилась с мужчиной, занимавшим когда-то пост у Тони Блэра, а позже работавшим в Фонде Сороса. И конечно, никто не отменяет дружеские отношения. На том же мероприятии в Британии я познакомилась с парнем, который позже показал мне нетуристический Лондон. Прогулки с местными по злачным местам будут покруче любой экскурсии на даблдекере.

БС за границей весьма отличны от наших

Как вы уже поняли, я не преминула посетить БС, будучи в командировках в Лондоне. Организатором выступало студенческое сообщество, поэтому собрались в основном магистранты и молодые доктора (что-то вроде наших аспирантов). Не удержавшись, я спросила у одного из них, зачем он здесь. А он ответил, что написание докторской делает человека более одиноким. Как и студенты, они переезжают на новое место, но не посещают групповые занятия, поэтому знакомства завести им сложнее. В тот вечер все казались немного смущенными, но было довольно весело. Этой фразой, кстати, можно описать почти любую британскую социальную ситуацию. За границей такого рода мероприятия народ будто бы воспринимает проще. Западный менталитет позволяет людям идти на БС без раздумий, в то время как русский человек тщательно взвешивает этот «нестандартный» поступок. У меня не было цели непременно найти себе пару, и я отлично провела вечер. Ни во что серьезное это не вылилось. Хотя тот самый одинокий доктор разыскал меня в социальной сети и настойчиво звал потом на пинту.

Итак, почему же я продолжаю ходить на БС и не собираюсь останавливаться