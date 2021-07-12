Личная история о том, как я годами старалась помочь всем вокруг, а в ответ получала только фырканье и кислые мины

Родители были в отъезде и попросили меня поливать цветочки. Забежала на 5 минут и решила сделать сюрприз: намыла всю кухню, расставила баночки, прибрала. Думаю: «Вот я молодец! Мама с папой вернутся из отпуска, а все чистотой сверкает». В предвкушении жду звонка с благодарностями. Родители и правда позвонили, но не с добрыми словами. Они приехали голодные, хотели перекусить, но 2 часа искали, куда я спрятала спагетти. Отчаялись и решили позвонить.

Меня зовут Мария. Я всегда думала, что готовность помочь окружающим — это замечательная черта характера и все близкие ценят меня именно за это. Специально для AdMe.ru я расскажу, чем обернулась моя привычка решать чужие проблемы и прибегать по первому зову.

Самопожертвование всегда считалось благородным делом. Большинство положительных героев книг и фильмов как раз этим и занимаются: без долгих раздумий протягивают руку помощи другу, спасают попавших в беду, ставят чужие интересы выше собственных. В детстве я зачитывалась рыцарскими романами, а потом бесконечно разыгрывала сценки, где спасала несчастных принцев и селян, угодивших в неприятности. Помню, в транспорте, едва плюхнувшись на сиденье, я начинала жадно высматривать какую-нибудь милую старушку, чтобы на глазах у изумленных пассажиров встать и уступить пожилой даме место. Очень расстраивалась, когда кому-то удавалось меня опередить или в транспорте была куча свободных мест. Но далеко не все «бабушки» радовались моей воспитанности. Возможно, потому, что к этой категории я почему-то относила всех женщин старше 40 лет.

Постепенно желание всем помогать превратилось чуть ли не в одержимость. Мне казалось, что именно за безотказность друзья меня и ценят. Я радостно тратила все деньги на общие походы в клубы и платила за подружек в кафе. Делилась с ними нарядами и косметикой. В результате меня зажала в угол мама. «Тобой все пользуются! — в сердцах кричала она. — Это же не подружки, а нахлебницы! На настоящих друзей у тебя и времени не остается». Я лишь глотала слезы и обижалась, что родители меня не понимают. На первой работе ничего не изменилось. Я всегда соглашалась подменить коллег, сделать за кого-то отчет, остаться в офисе допоздна. Нравилось это далеко не всем. Некоторые дамы решили, что я хочу их подсидеть. Начальник не питал ко мне особого уважения. А однажды из-за работы я поссорилась с будущим мужем. Коллега грустил, что ему на море не вырваться. Ну я и предложила сдвинуть даты моего отпуска. Рассказала об этом своему парню, но неожиданно получила от него довольно сердитый ответ. «Мы ведь с тобой уже все запланировали! — ворчал он. — Нельзя всем угодить! Ему ты помогла, а у меня теперь проблемы на работе будут, придется свой отпуск переносить».

Личная жизнь складывалась неидеально. Я была уверена, что партнер должен не только испытывать симпатию, но и нуждаться во мне. Когда мы с любимым поженились, я тут же бросилась помогать по всем фронтам: делилась опытом, подбирала одежду на работу, пыталась стать незаменимой. Муж перестал рассказывать о своих делах. На расспросы, как прошел день, холодно отвечал: «Нормально». Я разволновалась и устроила допрос с пристрастием. Супруг раскололся: «Я с тобой просто делюсь, а ты сразу начинаешь варианты решения проблем придумывать. Мне этого не надо, все желание что-то рассказывать пропадает». В тот момент у меня к горлу подступил предательский ком. Ладно, в своих рабочих вопросах муж явно разбирается лучше. Но я нашла проблему, где без меня уж точно не обойтись. У супруга были натянутые отношения с его мамой — устроила им встречу. Никому заранее не сказала, чтобы был сюрприз. Но семейный вечер превратился в кошмар. Муж ушел, хлопнув дверью и рявкнув: «Кто тебя просил?» Свекровь окончательно уверилась в том, что я и есть причина всех ее размолвок с сыном. Больше такие эксперименты я не проводила.

«Мужу моя помощь не нужна, но ребенку без меня не обойтись», — решила я тогда. Когда сын ссорился с друзьями, тут же бежала разруливать конфликт и объяснять ребятам, в чем они неправы. Позже заметила странную вещь: чем больше я вмешиваюсь, тем сильнее дети ругаются. Без меня они решали свои споры куда быстрее и дружелюбнее. Как-то вечером сынуля сделал все уроки и завалился перед телевизором. Решила проверить домашку по английскому. Нашла пару ошибок, но решила чадо не мучить и сама тихонько все исправила. На следующий день ребенок пришел в слезах: «Мама, зачем ты это сделала? Учительница заметила и ругалась!» Я извинилась, но внутри бушевало непонимание — я ведь хотела как лучше.

Вскоре после этого случая я решила: «Маме нужно развеяться» и вытянула в кафе подругу, с которой не виделась пару месяцев. Таня жаловалась, что у нее ни на что нет времени. Ее постоянно о чем-то просят: отвезти в поликлинику, помочь с ремонтом, посидеть с детьми. «Вот подкинула сестра ребенка на денек — он у нас уже неделю живет, — плакалась Таня. — А что мне делать? У них больше никого нет, только я могу помочь». Я хотела было возразить, что нужно иногда и отказывать, но вдруг призадумалась. А разве я не такая же? Когда у меня вообще выдавалась свободная минута для себя? Я только и занимаюсь чужими делами, причем удовольствия от этого не получаю. Со старыми друзьями сто лет не виделась, остались только приятели с кучей проблем. И главное, моя помощь не вызывает ни у кого восторга, а слов благодарности я вообще не слышу.

Муж как-то заметил: «Ты прямо как Чип и Дейл: всегда спешишь на помощь». Подумала: а может, это свойственно не только мне? Стала рыскать в интернете и нашла кучу информации о «синдроме спасателя». Причины такого поведения бывают разные. Одни «спасатели» думают, что лучше разбираются в чужих проблемах, а значит, должны помогать окружающим. Другие стараются компенсировать таким образом свою низкую самооценку. Нашла даже признаки, которые свидетельствуют о наличии у человека «комплекса супергероя». Возле каждого из них я смело могла поставить галку. Стремление к достижению самых высоких результатов во всех сферах — от работы до бытовых дел.

Потребность делать всю работу самостоятельно.

Ощущение собственной бесполезности, если не можешь помочь кому-нибудь.

Уверенность, что нужды родных и близких важнее, чем собственные.

Необходимость постоянно помогать даже незнакомым людям.

Убежденность, что ты можешь решить любые проблемы, даже если другие потерпели в этом неудачу.

Я поняла, что надо что-то менять. Мне так хотелось стать настоящим героем для всех вокруг, но ни к чему хорошему это не привело. Пытаясь избавиться от «синдрома спасателя», я нашла один способ. Когда кто-то делился со мной наболевшим, я спрашивала: «Ты хочешь, чтобы я просто послушала тебя или помогла чем-то?» И теперь я сама сто раз подумаю, не сделаю ли своим вмешательством только хуже. Неожиданно выяснилось, что большинству людей нужно выговориться. Никто не ждет, что я брошусь решать их проблемы. Окончательно от своего «супергеройства» я еще не избавилась. Зато к 40 годам наконец поняла, что совсем не обязательно всем помогать, чтобы тебя любили и ценили.