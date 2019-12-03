Автор AdMe.ru проверила, можно ли вымыть голову без шампуня и сколько продержится эффект

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Метод ухода no poo («без шампуня») произвел настоящий фурор в социальных сетях. Тысячи девушек во всем мире отказались от мытья головы традиционным способом. На это их толкнуло желание улучшить состояние собственных волос. Считается, что вместо магазинных средств можно использовать натуральные ингредиенты или просто воду.

Мы в AdMe.ru однажды проводили эксперимент, и наш автор не мыла волосы неделю. Теперь же мы хотим попробовать на себе уход no poo, но для начала посмотрим на результаты тех, кто уже избавился от «вредной привычки».

1. Алексис из США уже больше года не пользуется шампунем

Раньше я пользовалась магазинными средствами 3–4 раза в неделю. Но вид волос меня совершенно не радовал: они с каждым днем становились все более сухими и безжизненными, хотя я регулярно покупала различные «чудодейственные» кондиционеры и маски. Тогда я случайно наткнулась на видео в интернете о том, что именно из-за этих средств мои волосы такие безжизненные. Это было безумие, но я решила попробовать!

Помимо того что все моющие средства помогают избавиться от грязи и пыли, они смывают естественное кожное сало, и наш организм начинает его дополнительно вырабатывать, чтобы компенсировать потери. Одним словом, это замкнутый круг: вы очищаете — организм выделяет заново. После того как вы перестанете использовать шампунь, ваша кожа головы будет пытаться отрегулировать этот процесс и придется смириться с жирными волосами примерно на месяц. Это самое сложное, но этого нельзя избежать.

Последний раз я мыла волосы шампунем 12 марта 2018 года. С тех пор я использую только воду, но, когда чувствую, что нужно дополнительно увлажнить локоны, я делаю маску из натурального кокосового, виноградного масла или масла ши. Благодаря методу no poo я полностью изменила структуру своих волос. Кожа головы научилась заново работать и выделять необходимое, а не чрезмерное количество жира. Я лично думаю, что любой мог бы использовать этот метод. Но нужно терпение, чтобы переждать период, когда голова будет выглядеть очень грязной. Я бы никогда не подумала, что мои волосы будут выглядеть так хорошо, как сегодня, без помощи специального средства, шампуня или кондиционера. Но это так.

2. Патриция из Словакии полгода обходится без шампуня

Раньше мне приходилось мыть волосы 2 раза в неделю. Я пользовалась магазинными средствами, которые обещали, что внутри только натуральные компоненты. Конечно, это было не всегда так. Моим локонам постоянно не хватало блеска, они были жирными, но последней каплей стало появление перхоти — я поняла, что надо что-то менять. 2 месяца я изучала информацию о методе no poo — это на 100 % натуральный способ ухода, при котором не применяется шампунь, кондиционер и любые другие покупные продукты.

Лимон придает волосам блеск, эластичность и помогает коже выделять сало в достаточном количестве. Сок цитруса разбавляют с водой и используют в качестве ополаскивателя.

Начало эксперимента, когда можно использовать только воду для очищения прядей, — один из самых ужасных периодов в моей жизни. Повезло, что у меня были каникулы и мне не приходилось часто видеться с людьми, потому что волосы выглядели ужасно. Перестав пользоваться шампунем, я через 5 недель заметила серьезные изменения в лучшую сторону. Столько времени потребовалось моим волосам, чтобы окончательно избавиться от воздействия химических веществ. Но однозначно им это пошло на пользу.

Прошло уже полгода с начала моего эксперимента. Чаще всего я просто ополаскиваю волосы водой, но можно самостоятельно приготовить очищающие маски. Использовать их стоит не чаще 1 раза в неделю. Например, такие: 1-я неделя — мытье с яйцом.

2-я неделя — с порошком хны и смесью трав.

3-я неделя — с ржаной мукой.

4-я неделя — с содой и яблочным уксусом (уксус я использую только при этом способе мытья: он нужен для нейтрализации высокого рН соды).

Расчесываться нужно 3 раза в день — утром, днем и вечером, — чтобы стимулировать рост волос. Всегда начинайте расчесывать кончики первыми, плавно переходя к корням. Главное — купите качественную деревянную расческу, желательно с щетиной кабана: она отлично распределит кожное сало по прядям, и те не будут сухими. Я думаю, что этот метод подходит всем, кто ищет перемен, кому не нравится состояние своих волос, кто не верит рекламе и не хочет идти на поводу у маркетологов. Кстати, этот способ не подойдет ленивым, потому что уход no poo занимает много времени: нужно часто расчесываться, искать натуральные ингредиенты, создавать средства по уходу своими руками.

3. Эксперимент автора AdMe.ru из России

Меня зовут Полина, и я люблю экспериментировать. Вдохновившись историями девушек, я решила рискнуть и попробовать вымыть волосы с содой и яблочным уксусом. Сода известна своими очищающими свойствами, так что она должна без труда справиться с жирным блеском. Яблочный уксус применяется для ополаскивания. Отсутствие в составе этих двух продуктов синтетических компонентов делает мое новое средство экологически чистым продуктом.

Мои пряди средней длины, поэтому я взяла 2 ч. л. порошка и растворила их в стакане воды. Дальше я нанесла соду на голову и тщательно помассировала. Мне показалось, что ничего не изменилось, поэтому я решила повторить процедуру. Волосы в моих руках заскрипели от чистоты, и я поняла, что эффект достигнут. Затем я вылила на голову ополаскиватель — уксусный раствор (1 ст. л. уксуса растворила в стакане воды) — и наконец смыла все ингредиенты водой. Это нужно было делать очень тщательно, потому что я, видимо, пожалела воды, и моя кожа головы потом чесалась в течение дня. Пока волосы были влажными, я чувствовала «аромат» уксуса. Но, как только они высохли, запах исчез.

Мне показалось, что пряди стали более сухими на ощупь. Думаю, это оттого, что я мыла до «скрипа» и недостаточно хорошо ополоснула волосы. Но в любом случае, если у вас сухие или окрашенные локоны, такой способ не подойдет. Это средство настолько хорошо очищает, что после нескольких применений может смыть краску. Пользоваться им можно не чаще 1 раза в неделю. Честно говоря, мне бы никогда не пришло в голову мыть волосы чем-то, кроме шампуня: я не верю во всевозможные народные рецепты. Однако мой опыт доказал обратное: даже на 3-й день пряди остались чистыми. Так что продолжению эксперимента быть! На очереди натуральное средство из яичных желтков.