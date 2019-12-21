Я 6 лет страдал от аллергического насморка, пока стоматолог не открыл мне истину, которая будет полезна всем
Человеческий организм — это удивительный механизм, в котором все работает четко и слаженно, как в самых дорогих швейцарских часах. Внезапно выскочивший на губе герпес говорит о слабом иммунитете, боль в спине может сигнализировать о нервном перенапряжении, а простой, казалось бы, насморк требует незамедлительного визита к стоматологу. В этом на собственном опыте убедился наш герой.
С разрешения BarProfi AdMe.ru публикует его жизненную историю о том, как стоматологическое кресло помогло излечиться от затянувшегося насморка.
Загадочная аллергия
У меня был насморк. Стоит, наверное, указать, что вообще по жизни я аллергик (домашняя пыль, весна — полный набор) и каждый раз симптомы одинаковые: к носу подключают местный водопровод, и я «теку» сутки-двое. После — как будто ничего не было.
Но лет 5 назад у меня каждую субботу был приступ. Неважно, зима или лето. После долгих проб и ошибок был найден источник — свежевыстиранное белье. Если стирка выпадала на субботу, то все, пиши пропало, я плыву. В шутку с женой говорили, что у меня аллергия на субботу.
Как все началось
Около 6 лет назад я пошел лечить зуб. У стоматологов он называется «шестерка», но мы люди простые и назовем его «предпоследний».
Зуб оказался нежизнеспособным, решили ставить коронку. Удалили нерв, поставили пломбу, через неделю надо прийти на замеры и поставить эту самую коронку.
Но что-то пошло не так, я забил, потом не было денег и так далее. Все затянулось, и в итоге так и осталась там зачищенная, но довольно большая часть открытого зуба.
Стоматолог превратился в ЛОРа
Появились свободные деньги, и я принял решение пролечить челюсть. К «бесплатным» стоматологам мне ходить страшно, так как я там не знаю никого, поэтому пошел в платную клинику.
После первого осмотра терапевт, естественно, видит эту многострадальную «шестерку» и задает очень странный для меня вопрос: «Насморк не мучает?» И рассказывает мне, человеку, далекому от анатомии, следующее.
Задние зубы (моляры), особенно у высоких людей, зачастую связаны с гайморовой пазухой.
Пазухи эти в обычное время стерильны и начинают выделять защитную слизь (то есть сопли) при попадании в них инородных веществ (бактерий и прочей дряни).
В моем случае недолеченный зуб разрушился глубоко внутри и начал «накачивать» пазуху всевозможными бактериями. Пазуха воспалилась и, в свою очередь, начала особенно остро реагировать на раздражители. В моем случае катализатором служил стиральный порошок.
Волшебное исцеление
Заканчивая историю, сообщаю, что зуб был удален, десна зажила, и уже второй месяц у меня нет никаких аномальных реакций. Ни на что! Это фантастическое чувство после 6 лет нескончаемого насморка.
Самое интересное, что в интернете не находил никакой информации о подобной связи. По запросам о странном насморке Google выдает какую-то чушь, никак не связанную с вышеописанным.
А у вас или у ваших знакомых были подобные случаи чудесного исцеления?
Фото на превью depositphotos