Я 6 лет страдал от аллергического насморка, пока стоматолог не открыл мне истину, которая будет полезна всем

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Человеческий организм — это удивительный механизм, в котором все работает четко и слаженно, как в самых дорогих швейцарских часах. Внезапно выскочивший на губе герпес говорит о слабом иммунитете, боль в спине может сигнализировать о нервном перенапряжении, а простой, казалось бы, насморк требует незамедлительного визита к стоматологу. В этом на собственном опыте убедился наш герой.

С разрешения BarProfi AdMe.ru публикует его жизненную историю о том, как стоматологическое кресло помогло излечиться от затянувшегося насморка.

Загадочная аллергия

У меня был насморк. Стоит, наверное, указать, что вообще по жизни я аллергик (домашняя пыль, весна — полный набор) и каждый раз симптомы одинаковые: к носу подключают местный водопровод, и я «теку» сутки-двое. После — как будто ничего не было. Но лет 5 назад у меня каждую субботу был приступ. Неважно, зима или лето. После долгих проб и ошибок был найден источник — свежевыстиранное белье. Если стирка выпадала на субботу, то все, пиши пропало, я плыву. В шутку с женой говорили, что у меня аллергия на субботу.

Как все началось

Около 6 лет назад я пошел лечить зуб. У стоматологов он называется «шестерка», но мы люди простые и назовем его «предпоследний». Зуб оказался нежизнеспособным, решили ставить коронку. Удалили нерв, поставили пломбу, через неделю надо прийти на замеры и поставить эту самую коронку. Но что-то пошло не так, я забил, потом не было денег и так далее. Все затянулось, и в итоге так и осталась там зачищенная, но довольно большая часть открытого зуба.

Стоматолог превратился в ЛОРа

Появились свободные деньги, и я принял решение пролечить челюсть. К «бесплатным» стоматологам мне ходить страшно, так как я там не знаю никого, поэтому пошел в платную клинику. После первого осмотра терапевт, естественно, видит эту многострадальную «шестерку» и задает очень странный для меня вопрос: «Насморк не мучает?» И рассказывает мне, человеку, далекому от анатомии, следующее.

Задние зубы (моляры), особенно у высоких людей, зачастую связаны с гайморовой пазухой. Пазухи эти в обычное время стерильны и начинают выделять защитную слизь (то есть сопли) при попадании в них инородных веществ (бактерий и прочей дряни). В моем случае недолеченный зуб разрушился глубоко внутри и начал «накачивать» пазуху всевозможными бактериями. Пазуха воспалилась и, в свою очередь, начала особенно остро реагировать на раздражители. В моем случае катализатором служил стиральный порошок.

Волшебное исцеление

Заканчивая историю, сообщаю, что зуб был удален, десна зажила, и уже второй месяц у меня нет никаких аномальных реакций. Ни на что! Это фантастическое чувство после 6 лет нескончаемого насморка. Самое интересное, что в интернете не находил никакой информации о подобной связи. По запросам о странном насморке Google выдает какую-то чушь, никак не связанную с вышеописанным.

А у вас или у ваших знакомых были подобные случаи чудесного исцеления?