Я 5 лет стараюсь не вредить природе и хочу честно рассказать о плюсах и минусах такого выбора
Привет! Меня зовут Мила. 5 лет назад я стала много путешествовать и одной из первых стран посетила Германию. Меня удивило, как трепетно местные жители относятся к экологии: сортируют мусор, устанавливают на крышах солнечные панели, сдают бутылки в автоматы и принципиально отказываются от пластиковых пакетов. Вдохновившись их примером, я тоже решила помочь природе и сократить количество мусора на планете.
Для читателей AdMe.ru я составила список экопривычек, которые постаралась внедрить в жизнь, и честно рассказала, какие дались мне легко, а с какими возникли трудности.
Большинство экосоветов оказались легко применимы в жизни
Практически сразу я начала:
- Брать в супермаркет холщовые сумки для покупок. Впрочем, это делают и те, кто не задумывается об экологии. Плотные сумки продают в каждом крупном супермаркете. В них удобно носить продукты, а еще вы экономите на пластиковых пакетах.
- Использовать многоразовую бутылку. 3 раза в неделю я хожу в спортзал. Раньше каждый раз покупала бутылку с водой в супермаркете. После перехода на экологичный образ жизни заказала в интернете многоразовую и стала всюду брать ее с собой: в спортзал, на прогулки, на учебу, в путешествия. Как и холщовые сумки, это немного да экономит бюджет.
- Использовать тканевые мешочки вместо пакетов. Если понаблюдать, откуда в доме появляется больше пластиковых отходов, станет очевидно, что это упаковка товаров и полиэтиленовые пакеты. Чтобы отказаться от них, я заказала в интернете многоразовые мешочки и стала взвешивать в них овощи и фрукты, которые раньше клала в пакеты. Сначала кассиры удивлялись, когда видели мешочки на ленте. Но потом это стало трендом, и сейчас многоразовые мешочки продаются в каждом крупном магазине.
- Сдавать одежду и батарейки в переработку. Ненужную одежду и домашний текстиль я отвожу в пункт приема вещей на переработку в моем городе, а батарейки приношу в магазины бытовой техники. Практически в каждом стоит бокс, куда их можно положить.
- Пристраивать ненужные вещи в добрые руки. Многие вещи становятся ненужными, когда все еще находятся в хорошем состоянии. Тогда я иду на местный городской форум или Avito и даю объявление в раздел «Отдам даром». Желающие находятся в течение суток и сами приезжают за вещами. Хорошо всем: в природу попадает меньше мусора, я избавляюсь от лишних вещей, а кто-то бесплатно получает нужные и экономит деньги.
- Покупать местные продукты. Молоко, которое произвели за сотни километров от меня, оставляет больший экологический след, чем то, что попало на стол с местного завода. На доставку продуктов из дальних регионов тратится много ресурсов, прежде всего топлива. А из моей области молоко доедет до ближайшего магазина с минимальным экоследом. Поэтому большую часть продуктов я стараюсь покупать у местных производителей.
- Использовать аккумуляторные батарейки. В какой-то момент мне надоело таскать батарейки на переработку. Тогда я погуглила и узнала, что они бывают многоразовые. В супермаркете купила набор из зарядного устройства, 2 «пальчиковых» аккумуляторов и 2 «мизинчиковых». В итоге в последние пару лет забыла о покупке одноразовых.
- Сортировать мусор. Поначалу с сортировкой мусора было сложнее всего — в моем регионе такого просто не было. Потом стали появляться единичные станции, куда можно было привезти определенные виды пластика. Но пункты приема ставили в пригородах, и не всегда было удобно туда ехать. Однако 2–3 года назад возле моего дома рядом с обычными мусорными контейнерами поставили еще один. Туда можно складывать бумагу, картон, стекло и пластиковые бутылки. Так у меня появилось второе ведро, в которое я складываю перерабатываемый мусор, а потом отношу в специальный контейнер.
- Читать электронные книги вместо бумажных. Пожалуй, самая легкая экоинициатива! Помимо бережного отношения к ресурсам, у нее много других плюсов. Так, на электронные книги я трачу меньше денег, могу таскать свою библиотеку везде и не надорваться, а еще делать заметки и выделять интересные моменты прямо на страницах, не боясь испортить листы.
- Отказываться от пластиковых трубочек к напиткам. Это так же легко, как отказаться от бумажных книг. Я не увидела принципиальной разницы между тем, чтобы пить напиток через трубочку или просто так. А если ее нет, зачем зря производить мусор?
- Отказываться от бытовой химии с агрессивными компонентами. В интернете я прочитала, что агрессивные ПАВ и микрочастицы загрязняют воду. Тогда попробовала заменить все чистящие средства обыкновенным хозяйственным мылом, которое использовали наши бабушки. Удивительно, но за 5 лет мне не попалось ни одного загрязнения, с которым оно не справилось бы.
- Снижать потребление электричества. Для этого я приучила себя выключать свет, как только выхожу из помещения, и заряжать устройства только днем. Если делать это ночью, телефон зарядится за пару часов, а остальное время зарядное устройство будет вредить аккумулятору. В результате увеличится частота его замены. На утилизацию испорченного аккумулятора и производство нового будет потрачено много ресурсов, поэтому лучше беречь тот, что уже есть.
- Покупать ватные палочки на деревянной основе вместо пластиковой. В супермаркетах я видела палочки только на пластиковой основе, поэтому свои стала заказывать в интернете. Запас беру сразу на год вперед. Так получается дешевле и удобнее.
В то же время многие инициативы закончились провалом
У меня не получилось:
- Покупать товары на развес. Большая часть продуктов оказались некачественными: рис и горох — сколотые, гречиха — с остатками шелухи, макароны — быстро разваривающиеся и липкие. Единственное, что понравилось покупать на развес, — это сухофрукты, изюм и шиповник для компота. Остальные стараюсь брать в бумажной упаковке или партией 5 кг.
- Стать вегетарианкой. Животноводство регулярно обвиняют в пагубном влиянии на экологию и производстве парниковых газов. В какой-то момент я задумалась об этой проблеме и постаралась отказаться от мяса. У меня не получилось. Изменить привычки, которым больше 20 лет, оказалось не под силу. К тому же мой организм был не готов к резко возросшему количеству клетчатки и начал бунтовать. В итоге я так и осталась мясоедом. Максимум, в чем мне удалось продвинуться, — сократить потребление красного мяса до 1 раза в неделю, а предпочесть рыбу, курицу и индейку.
- Меньше покупать. До перехода на экологичный образ жизни даже не подозревала, какой я шопоголик. Оказывается, покупать маленькие симпатичные вещи для дома, новую одежду, косметику или безделушки — мой обычный способ себя порадовать. Методы вроде «отложить покупку на неделю и спокойно подумать» работают с переменным успехом, и я по-прежнему каждый год раздаю в интернете кучу ненужных вещей.
- Пользоваться натуральной косметикой без проблем получится у обладателей сухой или нормальной кожи лица — хороших увлажняющих средств полно у марок экокосметики. Но мне с кожей не повезло — она жирная и проблемная. Хоть как-то контролировать ситуацию помогает лишь аптечная косметика. Натуральная только забивает поры за счет масел и вызывает раздражение из-за обилия растительных экстрактов. Другой момент — солнцезащитные средства. Я слышала, что октокрилен и прочие фильтры загрязняют воду, но иного способа защититься от ожогов на пляже пока не придумали.
- Экономить воду. Дальше, чем выключать воду, когда чищу зубы, я пока не продвинулась. Еще пробовала ограничивать время в душе до 5–10 минут, но поняла, что нужно проявлять высочайший уровень осознанности и контролировать каждое движение, чтобы вымыться поскорее. Увы, я так не смогла.
- Покупать бывшую в употреблении одежду и обувь. Я не смогла побороть собственную брезгливость при покупке одежды с рук или в секонд-хенде. В последнем проводят тщательную дезинфекцию, но именно химический запах товаров и отбивает всякое желание идти в примерочную.
- Пользоваться экологичными губками для посуды. Вместе с деревянными ватными палочками и мешочками для овощей я заказывала в интернете экологичные губки. В основном их делают на резиновой или тканевой основе. Такие губки очень плохо мылятся, а сам процесс мытья отнимает кучу времени. В итоге я снова вернулась к поролоновым и пока не вижу им достойной альтернативы.
- Отказаться от пакетов для мусора. В детстве у меня было много свободного времени и я без проблем откликалась на мамину просьбу вынести мусор в ведре. Сейчас позволить себе такие променады, а потом споласкивать ведро от пищевых отходов я не могу. Гораздо проще по дороге в спортзал или магазин быстро выкинуть мусор в пакете. Компромисс нашелся лишь в покупке биоразлагаемых мешков.
- Использовать менструальную чашу вместо гигиенических прокладок. Где-то год назад я прочитала, что чаша поможет сэкономить на прокладках и уменьшить количество мусора. Заказала 2 штуки разных размеров. В первый же день она протекла. В следующие месяцы я обнаружила, что зафиксировать ее внутри — целый ритуал. Как бы я ни размещала чашу, она все равно соскальзывала и образовывалась протечка. Пришлось вернуться к обычным прокладкам.
Я планирую дальше следовать своим экопривычкам и заводить новые
Сейчас мое главное направление — снижение потребления. Несмотря на неудачи с сокращением количества покупок, я считаю, что это главное, к чему надо стремиться в экологичном образе жизни.
В этом вопросе я стараюсь двигаться постепенно и не ограничивать себя сразу во всем. Как диеты рано или поздно приводят к перееданию, так и жесткие ограничения покупок заканчиваются срывами. Поэтому я начала с главной статьи расходов — одежда и обувь.
Я прибегла к модному способу и составила капсульный гардероб. Сейчас в моем шкафу примерно 40 единиц одежды и обуви на все сезоны, которые свободно комбинируются между собой. Дополнительно я почти полностью отказалась от белых вещей, которые чаще загрязняются и быстрее отправляются на помойку. Сейчас практически все вещи в моем гардеробе черные, зато они легко сочетаются друг с другом, а наряды выглядят стильно без особых усилий.
Капсульный гардероб я составила и закупила полгода назад. В ближайшие пару лет туда ничего не надо добавлять, кроме базовых футболок, когда износятся те, что есть.
Какие привычки вы смогли бы внедрить в свою жизнь, а на какие ни за что бы не согласились?