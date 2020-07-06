Я 5 лет стараюсь не вредить природе и хочу честно рассказать о плюсах и минусах такого выбора

Привет! Меня зовут Мила. 5 лет назад я стала много путешествовать и одной из первых стран посетила Германию. Меня удивило, как трепетно местные жители относятся к экологии: сортируют мусор, устанавливают на крышах солнечные панели, сдают бутылки в автоматы и принципиально отказываются от пластиковых пакетов. Вдохновившись их примером, я тоже решила помочь природе и сократить количество мусора на планете.

Для читателей AdMe.ru я составила список экопривычек, которые постаралась внедрить в жизнь, и честно рассказала, какие дались мне легко, а с какими возникли трудности.

Большинство экосоветов оказались легко применимы в жизни

В то же время многие инициативы закончились провалом

Я планирую дальше следовать своим экопривычкам и заводить новые

Сейчас мое главное направление — снижение потребления. Несмотря на неудачи с сокращением количества покупок, я считаю, что это главное, к чему надо стремиться в экологичном образе жизни.

В этом вопросе я стараюсь двигаться постепенно и не ограничивать себя сразу во всем. Как диеты рано или поздно приводят к перееданию, так и жесткие ограничения покупок заканчиваются срывами. Поэтому я начала с главной статьи расходов — одежда и обувь.

Я прибегла к модному способу и составила капсульный гардероб. Сейчас в моем шкафу примерно 40 единиц одежды и обуви на все сезоны, которые свободно комбинируются между собой. Дополнительно я почти полностью отказалась от белых вещей, которые чаще загрязняются и быстрее отправляются на помойку. Сейчас практически все вещи в моем гардеробе черные, зато они легко сочетаются друг с другом, а наряды выглядят стильно без особых усилий.

Капсульный гардероб я составила и закупила полгода назад. В ближайшие пару лет туда ничего не надо добавлять, кроме базовых футболок, когда износятся те, что есть.