Я 5 лет работала в сети супермаркетов и знаю, как не дать магазинам себя обмануть
Меня зовут Елена, и я 5 лет проработала в рекламном отделе крупной сети супермаркетов. Мне доводилось выезжать в магазины, общаться с сотрудниками, работать с недовольными покупателями и участвовать в создании рекламных кампаний. Я оставила эту непростую работу несколько лет назад, но никогда не забуду того, что узнала о внутренней жизни супермаркетов.
Для читателей AdMe.ru я расскажу о том, какие уловки подстерегают нас в магазинах крупных сетей и как можно избежать разочарования от покупок.
О ловцах скидок, адекватных ценах и способах сэкономить
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Многие из нас любят подсмеиваться над «ловцами» скидок и над теми, кто дотошно сравнивает магазинные цены, а зря. В разных магазинах одной сети по городу цены могут сильно варьироваться.
Обычно такая ценовая политика обусловлена расположением магазина и достатком его посетителей. Супермаркеты в более богатых районах имеют цены чуть выше, а в более бедных — чуть ниже.
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Наверное, каждый уже слышал о товарном соседстве и очередности расположения товара на полках. Но многие до сих пор не знают, где искать продукты с приемлемыми ценами. Смотрите внизу — не ошибетесь.
Обычно на уровне глаз в магазинах располагаются товары брендов, которые проплачивают это место и стоят достаточно дорого. Верхние полки занимают продукты премиум-класса, также высокие по цене. А внизу находятся «невыгодные» для продажи товары, с самой маленькой наценкой и низкой стоимостью. Кстати, их качество может быть ничуть не хуже, чем у их аналогов из премиум-сегмента.
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Собственные торговые марки (СТМ) зачастую производятся не на собственных заводах фирмы, как можно подумать, а на других крупных предприятиях, которые уже выпускают продукцию определенного типа. Тушенка заказывается у производителя консервов, крупы — у крупяных заводов, а сладости — у кондитерских фабрик. Одно такое предприятие может работать с несколькими брендами и выпускать аналогичный продукт под разными этикетками.
В этом плане СТМ зачастую становятся более выгодным приобретением. При том же качестве продукта цена на них в супермаркете обычно бывает значительно ниже.
Конечно, не все владельцы СТМ оказываются добросовестными. Как и другие производители, они могут экономить на качестве сырья или производственных материалов. Поэтому перед покупкой незнакомого продукта все же не лишним будет почитать этикетку.
Покупки, которые воруют ваши деньги
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Пока во всем мире говорят об экологии, одним из самых покупаемых магазинных товаров до сих пор остается полиэтиленовый пакет. Зачастую он оказывается даже популярнее ходовых продуктов — молока и хлеба. Супермаркеты же хорошо наживаются на продаже одноразовых мешков. Маленькая себестоимость, низкая цена транспортировки, высокая наценка и такой же высокий спрос — формула успешного «пакетного» бизнеса.
Если вы привыкли покупать пакет на кассе, попробуйте хотя бы на месяц заменить его на многоразовую сумку, а потом посчитайте, сколько денег вы сэкономили на этом решении. Вероятно, вы сильно удивитесь.
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Удавалось ли вам замечать, что абсолютно в любом супермаркете есть скидки на стиральные порошки и моющие средства? Если нет, то обязательно обратите на это внимание. Акции на медленно расходуемые товары — наглядный пример стимулирования продаж. Магазин, снизив наценку, в несколько раз увеличивает объемы проданного товара. А покупатель возвращается домой со 101-й пачкой стирального порошка, купленного по акции. Запасать моющие средства впрок не выгодно: акции на них были, есть и будут всегда. Иначе продажи этих товаров резко упадут.
А вот скидки на туалетную бумагу могут быть полезны. И речь не о рулонах, которые мягкие как лебединый пух. Обычная туалетная бумага — один из самых невыгодных для продажи товаров. Затраты на ее транспортировку и выкладку обычно больше, чем совокупный доход. Поэтому хорошие скидки на это средство встречаются не так часто — стоит пользоваться моментом.
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Мы уже привыкли к полуфабрикатам и готовой магазинной еде. Это экономит время и нервы, но не всегда сберегает здоровье. В салаты и другие блюда собственного производства часто кладут специальные добавки, продлевающие срок хранения. На упаковке салата их или не указывают, или указывают в конце текста, который обычно не помещается на этикетку полностью.
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При покупке рыбы, сыров и колбас на развес всегда есть большая вероятность приобрести плохой продукт, а вместе с ним наградить свой организм какой-нибудь инфекцией. Очень редко магазины соблюдают все санитарные нормы касательно этих товаров.
Обычно хранят продукты как попало, часто тут же, под прилавком. А потом пытаются скрыть следы такого хранения. Копченые колбасы протирают маслом, чтобы выглядели как свежие, попахивающие сосиски тщательно отмывают в подсобке, а плесень с сыра стирают влажной тканью. Машинки и ножи для нарезки обрабатываются в среднем 1 раз в день, а не после каждого использования. Поэтому вряд ли сознательный человек будет покупать колбасу на развес.
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К сожалению, на складах большинства магазинов обитают грызуны и мелкие птицы, которые попадают туда во время разгрузки товара. И если птиц вполне можно выгнать на улицу, то с грызунами дело куда сложнее. Избавиться от них непросто, поэтому часто они просто игнорируются. Из-за этого обычно на складах коробки стоят на стеллажах или специальных палетах, а не на полу. Но вредители могут добраться и туда.
Это стоит запомнить и никогда не покупать товары в негерметичной упаковке, даже под предлогом большой скидки. Все-таки здоровье дороже.
Как в магазинах борются с просроченными продуктами и что делать, чтобы не купить товар с истекшим сроком годности
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Просроченный товар есть в любом магазине — это нужно принять как данность. И если программа «Ревизорро» внезапно нагрянет в какой-нибудь супермаркет, она гарантированно найдет там товары с истекшим сроком годности. Многие магазины придерживаются правила «пока продукт имеет товарный вид, он может быть продан», и это работает. А в сетях, которые все же борются с этим явлением, сотрудники часто не успевают убирать подходящие по срокам товары с витрин из-за большого количества других обязанностей.
Что происходит с просроченным товаром после того, как его убирают с полок? Способов избавления от некондиции много, и не все из них легальны. Товар с истекшим сроком могут перефасовать, могут перебить дату на упаковке, использовать продукты в рецептах собственного производства. В некоторых сетях сотрудников даже заставляют покупать просроченные товары или брать в счет зарплаты товары с испорченной упаковкой.
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При выборе продукта в магазинной упаковке нужно быть вдвойне внимательными. Часто во время перефасовки сотрудники супермаркетов перебивают производственные даты и смешивают товары с разными сроками годности (например, старые и новые конфеты). Поэтому все-таки надежнее покупать продукты в фабричных упаковках.
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Некоторые сети в пиковые часы практикуют подставных покупателей. Обычно это делается для того, чтобы сбыть непопулярные, дорогие товары или товары с истекающим сроком годности. Схема простая: когда обычный покупатель сомневается с выбором продукта и долго стоит у витрины, к этому же отделу один за другим подходят несколько подставных человек. Они без раздумий берут определенный товар и уходят, тем самым склоняя настоящего покупателя сделать аналогичный выбор.
Если вы вдруг поймали себя на мысли, что такое происходит с вами, не забудьте посмотреть на цену и срок годности товара, чтобы потом не кусать локти.
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Несмотря на то что дегустации в магазинах теперь встречаются не так часто, вестись на них по-прежнему не стоит: некоторые сети таким образом избавляются от просроченного ассортимента. Продавцы списывают продукцию с истекшим сроком, придают кондитерским изделиям, мясу или сырам товарный вид, а затем организуют стойку промоакции. И покупатели с удовольствием едят то, что ни за что бы при других обстоятельствах есть не стали.
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Вспомните, с кем не бывало: купил в магазине свежих фруктов, а через день-два уже заметил на них неприятное плесневелое пятно. Не стоит сразу грешить на холодильник или сокрушаться о своей невнимательности. К сожалению, очень часто фрукты и овощи подгнивают в магазинах и попадают к покупателю уже подпорченными.
Бывает так, что один подпорченный фрукт, покрытый плесенью, убирают. А с соседних, которые слегка затронула плесень, ее просто стирают тряпочкой, придавая продукту товарный вид. Но споры плесени очень быстро проникают внутрь, и изнутри фрукт продолжает портиться и снова заражать соседние.
Что делать? Крайне внимательно осматривать товар при покупке и запомнить, что твердые фрукты способны дольше противостоять загниванию, а мягкие могут портиться очень быстро. Поэтому, к примеру, если в ящике с мандаринами или персиками вы видите хотя бы один с гнильцой, откажитесь от покупки в этом магазине.
Дома особенно внимательно стоит отнестись к мытым овощам. В супермаркете никто не напомнит вам, что срок их хранения по сравнению с немытыми будет значительно сокращен. А лишняя влага в упаковке станет провоцировать развитие все той же плесени.
Права и обязанности покупателя, о которых знают не все посетители магазинов
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Каждый хоть раз сталкивался с ситуацией: ценник на товаре один, а на чеке — другой. Неприятно и возмутительно, согласитесь. Обычно это происходит из-за простого человеческого фактора. Порой сотрудники магазина не успевают поменять ценники или занести новые цены в электронную базу супермаркета. От этого не застрахован ни один магазин, поэтому нужно всегда проверять стоимость на кассе и помнить: покупатель имеет право получить товар за ту стоимость, которая указана на ценнике. И никак иначе.
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Хотя все уже давно привыкли оставлять пакеты и сумки в специальных ящиках для хранения, при посещении магазина это не является обязательным. На самом деле сотрудники супермаркета не в праве принудить покупателя оставить его вещи где бы то ни было. Есть желание таскать поклажу с собой — пожалуйста. Однако на выходе с кассовой зоны тот же охранник, который пропустил вас в магазин с пакетом, может попросить вас показать его содержимое, если вдруг ваше поведение вызовет у него подозрения.
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Этого правила нет ни на одной стойке информации, и вряд ли кто-то заговорит о нем всерьез. Но в неспециализированных магазинах нельзя тестировать ничего, кроме товаров с дегустации и промоакций. В частности, речь о косметике. Флаконы и коробки без соответствующей надписи «тестер» вскрывать нельзя, так же как и проверять их содержимое. Если вы нарушите хотя бы целостность упаковки — будьте готовы заплатить за товар в полном объеме.
Об этом вам не скажут заранее, но обязательно напомнят на кассе. У нас неоднократно бывали случаи, когда девушки пытались в магазине протестировать декоративную косметику, духи или крем для рук и после этого были вынуждены купить опробованный товар.
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Для тех, кто думает, что может остаться незамеченным, интересный факт: во многих гипермаркетах, помимо камер, есть специально переодетые охранники, которые ходят среди обычных покупателей и обращают особое внимание на тех, кто странно себя ведет.
Какие фишки и уловки супермаркетов вам удавалось рассекретить?
Фото на превью medievalthrowday / reddit