Я 5 лет работала в сети супермаркетов и знаю, как не дать магазинам себя обмануть

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Меня зовут Елена, и я 5 лет проработала в рекламном отделе крупной сети супермаркетов. Мне доводилось выезжать в магазины, общаться с сотрудниками, работать с недовольными покупателями и участвовать в создании рекламных кампаний. Я оставила эту непростую работу несколько лет назад, но никогда не забуду того, что узнала о внутренней жизни супермаркетов.

Для читателей AdMe.ru я расскажу о том, какие уловки подстерегают нас в магазинах крупных сетей и как можно избежать разочарования от покупок.

О ловцах скидок, адекватных ценах и способах сэкономить

Многие из нас любят подсмеиваться над «ловцами» скидок и над теми, кто дотошно сравнивает магазинные цены, а зря. В разных магазинах одной сети по городу цены могут сильно варьироваться.

Обычно такая ценовая политика обусловлена расположением магазина и достатком его посетителей. Супермаркеты в более богатых районах имеют цены чуть выше, а в более бедных — чуть ниже.

Наверное, каждый уже слышал о товарном соседстве и очередности расположения товара на полках. Но многие до сих пор не знают, где искать продукты с приемлемыми ценами. Смотрите внизу — не ошибетесь.

Обычно на уровне глаз в магазинах располагаются товары брендов, которые проплачивают это место и стоят достаточно дорого. Верхние полки занимают продукты премиум-класса, также высокие по цене. А внизу находятся «невыгодные» для продажи товары, с самой маленькой наценкой и низкой стоимостью. Кстати, их качество может быть ничуть не хуже, чем у их аналогов из премиум-сегмента.

Собственные торговые марки (СТМ) зачастую производятся не на собственных заводах фирмы, как можно подумать, а на других крупных предприятиях, которые уже выпускают продукцию определенного типа. Тушенка заказывается у производителя консервов, крупы — у крупяных заводов, а сладости — у кондитерских фабрик. Одно такое предприятие может работать с несколькими брендами и выпускать аналогичный продукт под разными этикетками.

В этом плане СТМ зачастую становятся более выгодным приобретением. При том же качестве продукта цена на них в супермаркете обычно бывает значительно ниже.

Конечно, не все владельцы СТМ оказываются добросовестными. Как и другие производители, они могут экономить на качестве сырья или производственных материалов. Поэтому перед покупкой незнакомого продукта все же не лишним будет почитать этикетку.

Покупки, которые воруют ваши деньги

Пока во всем мире говорят об экологии, одним из самых покупаемых магазинных товаров до сих пор остается полиэтиленовый пакет. Зачастую он оказывается даже популярнее ходовых продуктов — молока и хлеба. Супермаркеты же хорошо наживаются на продаже одноразовых мешков. Маленькая себестоимость, низкая цена транспортировки, высокая наценка и такой же высокий спрос — формула успешного «пакетного» бизнеса.

Если вы привыкли покупать пакет на кассе, попробуйте хотя бы на месяц заменить его на многоразовую сумку, а потом посчитайте, сколько денег вы сэкономили на этом решении. Вероятно, вы сильно удивитесь.

Удавалось ли вам замечать, что абсолютно в любом супермаркете есть скидки на стиральные порошки и моющие средства? Если нет, то обязательно обратите на это внимание. Акции на медленно расходуемые товары — наглядный пример стимулирования продаж. Магазин, снизив наценку, в несколько раз увеличивает объемы проданного товара. А покупатель возвращается домой со 101-й пачкой стирального порошка, купленного по акции. Запасать моющие средства впрок не выгодно: акции на них были, есть и будут всегда. Иначе продажи этих товаров резко упадут.

А вот скидки на туалетную бумагу могут быть полезны. И речь не о рулонах, которые мягкие как лебединый пух. Обычная туалетная бумага — один из самых невыгодных для продажи товаров. Затраты на ее транспортировку и выкладку обычно больше, чем совокупный доход. Поэтому хорошие скидки на это средство встречаются не так часто — стоит пользоваться моментом.

Мы уже привыкли к полуфабрикатам и готовой магазинной еде. Это экономит время и нервы, но не всегда сберегает здоровье. В салаты и другие блюда собственного производства часто кладут специальные добавки, продлевающие срок хранения. На упаковке салата их или не указывают, или указывают в конце текста, который обычно не помещается на этикетку полностью.

При покупке рыбы, сыров и колбас на развес всегда есть большая вероятность приобрести плохой продукт , а вместе с ним наградить свой организм какой-нибудь инфекцией. Очень редко магазины соблюдают все санитарные нормы касательно этих товаров.

Обычно хранят продукты как попало, часто тут же, под прилавком. А потом пытаются скрыть следы такого хранения. Копченые колбасы протирают маслом, чтобы выглядели как свежие, попахивающие сосиски тщательно отмывают в подсобке, а плесень с сыра стирают влажной тканью. Машинки и ножи для нарезки обрабатываются в среднем 1 раз в день, а не после каждого использования. Поэтому вряд ли сознательный человек будет покупать колбасу на развес.

К сожалению, на складах большинства магазинов обитают грызуны и мелкие птицы, которые попадают туда во время разгрузки товара. И если птиц вполне можно выгнать на улицу, то с грызунами дело куда сложнее. Избавиться от них непросто, поэтому часто они просто игнорируются. Из-за этого обычно на складах коробки стоят на стеллажах или специальных палетах, а не на полу. Но вредители могут добраться и туда.

Это стоит запомнить и никогда не покупать товары в негерметичной упаковке, даже под предлогом большой скидки. Все-таки здоровье дороже.

Как в магазинах борются с просроченными продуктами и что делать, чтобы не купить товар с истекшим сроком годности

Просроченный товар есть в любом магазине — это нужно принять как данность. И если программа «Ревизорро» внезапно нагрянет в какой-нибудь супермаркет, она гарантированно найдет там товары с истекшим сроком годности. Многие магазины придерживаются правила «пока продукт имеет товарный вид, он может быть продан», и это работает. А в сетях, которые все же борются с этим явлением, сотрудники часто не успевают убирать подходящие по срокам товары с витрин из-за большого количества других обязанностей.

Что происходит с просроченным товаром после того, как его убирают с полок? Способов избавления от некондиции много, и не все из них легальны. Товар с истекшим сроком могут перефасовать, могут перебить дату на упаковке, использовать продукты в рецептах собственного производства. В некоторых сетях сотрудников даже заставляют покупать просроченные товары или брать в счет зарплаты товары с испорченной упаковкой.

При выборе продукта в магазинной упаковке нужно быть вдвойне внимательными. Часто во время перефасовки сотрудники супермаркетов перебивают производственные даты и смешивают товары с разными сроками годности (например, старые и новые конфеты). Поэтому все-таки надежнее покупать продукты в фабричных упаковках.

Некоторые сети в пиковые часы практикуют подставных покупателей. Обычно это делается для того, чтобы сбыть непопулярные, дорогие товары или товары с истекающим сроком годности. Схема простая: когда обычный покупатель сомневается с выбором продукта и долго стоит у витрины, к этому же отделу один за другим подходят несколько подставных человек. Они без раздумий берут определенный товар и уходят, тем самым склоняя настоящего покупателя сделать аналогичный выбор.

Если вы вдруг поймали себя на мысли, что такое происходит с вами, не забудьте посмотреть на цену и срок годности товара, чтобы потом не кусать локти.

Несмотря на то что дегустации в магазинах теперь встречаются не так часто, вестись на них по-прежнему не стоит: некоторые сети таким образом избавляются от просроченного ассортимента. Продавцы списывают продукцию с истекшим сроком, придают кондитерским изделиям, мясу или сырам товарный вид, а затем организуют стойку промоакции. И покупатели с удовольствием едят то, что ни за что бы при других обстоятельствах есть не стали.

Вспомните, с кем не бывало: купил в магазине свежих фруктов, а через день-два уже заметил на них неприятное плесневелое пятно. Не стоит сразу грешить на холодильник или сокрушаться о своей невнимательности. К сожалению, очень часто фрукты и овощи подгнивают в магазинах и попадают к покупателю уже подпорченными.

Бывает так, что один подпорченный фрукт, покрытый плесенью, убирают. А с соседних, которые слегка затронула плесень, ее просто стирают тряпочкой, придавая продукту товарный вид. Но споры плесени очень быстро проникают внутрь, и изнутри фрукт продолжает портиться и снова заражать соседние.

Что делать? Крайне внимательно осматривать товар при покупке и запомнить, что твердые фрукты способны дольше противостоять загниванию, а мягкие могут портиться очень быстро. Поэтому, к примеру, если в ящике с мандаринами или персиками вы видите хотя бы один с гнильцой, откажитесь от покупки в этом магазине.

Дома особенно внимательно стоит отнестись к мытым овощам. В супермаркете никто не напомнит вам, что срок их хранения по сравнению с немытыми будет значительно сокращен. А лишняя влага в упаковке станет провоцировать развитие все той же плесени.

Права и обязанности покупателя, о которых знают не все посетители магазинов

Каждый хоть раз сталкивался с ситуацией: ценник на товаре один, а на чеке — другой. Неприятно и возмутительно, согласитесь. Обычно это происходит из-за простого человеческого фактора. Порой сотрудники магазина не успевают поменять ценники или занести новые цены в электронную базу супермаркета. От этого не застрахован ни один магазин, поэтому нужно всегда проверять стоимость на кассе и помнить: покупатель имеет право получить товар за ту стоимость, которая указана на ценнике. И никак иначе.

Хотя все уже давно привыкли оставлять пакеты и сумки в специальных ящиках для хранения, при посещении магазина это не является обязательным. На самом деле сотрудники супермаркета не в праве принудить покупателя оставить его вещи где бы то ни было. Есть желание таскать поклажу с собой — пожалуйста. Однако на выходе с кассовой зоны тот же охранник, который пропустил вас в магазин с пакетом, может попросить вас показать его содержимое, если вдруг ваше поведение вызовет у него подозрения.

Этого правила нет ни на одной стойке информации, и вряд ли кто-то заговорит о нем всерьез. Но в неспециализированных магазинах нельзя тестировать ничего, кроме товаров с дегустации и промоакций. В частности, речь о косметике. Флаконы и коробки без соответствующей надписи «тестер» вскрывать нельзя, так же как и проверять их содержимое. Если вы нарушите хотя бы целостность упаковки — будьте готовы заплатить за товар в полном объеме.

Об этом вам не скажут заранее, но обязательно напомнят на кассе. У нас неоднократно бывали случаи, когда девушки пытались в магазине протестировать декоративную косметику, духи или крем для рук и после этого были вынуждены купить опробованный товар.

Для тех, кто думает, что может остаться незамеченным, интересный факт: во многих гипермаркетах, помимо камер, есть специально переодетые охранники, которые ходят среди обычных покупателей и обращают особое внимание на тех, кто странно себя ведет.

Какие фишки и уловки супермаркетов вам удавалось рассекретить?