Я 2 недели мыла голову кондиционером, а не шампунем. И вот что стало с моими волосами

При уходе за волосами мы используем шампуни, бальзамы, кондиционеры, маски, различные филлеры и эликсиры. И все это для блеска и мягкости шевелюры. Но, поскольку такие методы подходят не всем, африканские женщины, обладательницы достаточно жестких кучеряшек, имеют в своем арсенале моющий бальзам (или кондиционер). А к привычным нам шампуням обращаются крайне редко. И именно это средство помогает им очищать кожу головы и усмирять шикарную гриву.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, насколько такой метод действительно справляется с заявленными задачами или это лишь маркетинговый ход и остальным девушкам не подойдет? Меня зовут Настя, и специально для редакции я 2 недели использовала моющий бальзам вместо шампуня, чтобы это выяснить.

Что такое ковошинг и моющий бальзам?

По виду и текстуре это самый обычный бальзам, да и смывать его надо так же тщательно. Но разница в том, что такой бальзам или кондиционер можно и нужно наносить на кожу головы. Специалисты рекомендуют такой метод использования: сначала хорошенько намочить волосы, массируя при этом пальцами. Так смоется основная часть загрязнений. Затем наносится само средство — как на длину, так и на кожу — и в течение нескольких минут (от 2–3 до 5–7) массируется уже им. Все манипуляции проводятся без шампуня и последующего обычного кондиционера.

Для кого подходит такой метод

Система co-washing (полностью conditioner-only washing — мытье одним кондиционером. — Прим. AdMe.ru) известна темнокожим женщинам уже давно. Обладательницы кудрявых волос прекрасно понимают боль, когда невозможно ни расчесать, ни уложить так, как хотелось бы. Но если волосы сухие, поврежденные, окрашенные или обесцвеченные, такой бальзам тоже может стать спасением. Однако нужно понимать, что при нормальном типе волос все фишки такого мытья вряд ли будут заметны. Также стоит хорошенько подумать тем, у кого волосы быстро жирнятся у корней: кондиционер из-за своего состава не будет очищать настолько хорошо, а только лишь утяжелит прическу.

В чем отличие кондиционера для мытья от обычного шампуня?

Для лучшего очищающего эффекта в большинстве шампуней содержатся различные добавки (например, сульфаты), которые вымывают естественный жир, при этом лишая волос блеска и делая его более хрупким. Один из ведущих звездных парикмахеров Чез Дин называет такие плюсы ковошинга: благодаря содержанию ухаживающих и увлажняющих компонентов (натуральные масла в том числе) он очищает и питает кожу головы и волосы. А голливудский стилист Джимми Сервера отзывается так: «После ковошинга волосы остаются более мягкими и блестящими, чем после шампуня с последующим нанесением кондиционера».

Мой эксперимент: день 1-й

Собственно, о кудряшках я только мечтаю и могу получить их лишь с помощью плойки. У меня густые, но прямые и тонкие волосы. Около 10 лет регулярно окрашиваю: сначала была хна, потом перешла на краску. Так что шевелюра не самая живая. Я даже не могу сказать, что концы плохие, нет. Примерно одна треть — сухие и постоянно секутся. А недавно добавила еще и осветление. Так что оживить и добавить блеска — то что надо. Но один нюанс меня волновал, когда начинала эксперимент: у корней кожа быстро становится жирной, а дополнительное питание может только все усугубить. Но я от кудрявых подруг слышала много положительных отзывов. Да и моя парикмахер очень рекомендует всегда выбирать средства именно для вьющихся волос, так как те намного лучше увлажняют.

День 7-й

Разницу я заметила однозначно при первом же мытье. Волосы были мягонькие, как после маски. Но поскольку я боялась лишней напитанности, первые 2–3 раза я сначала промывала своим шампунем, а потом уже кондиционером. Важный момент, который не стоит игнорировать: если немного задержаться с водными процедурами и голова становится слишком несвежей, кондиционер для ковошинга не промоет хорошо. Так что я посчитала, что в таком случае тоже лучше сначала пройтись шампунем.

День 14-й. Итоги

Признаюсь, этот эксперимент мне определенно понравился, и я уже закинула в корзину еще пару баночек. Хотя отмечу минус, который мне сразу бросился в глаза: большой расход. Один тюбик ушел за неделю, и это у меня еще не грива Рапунцель. Еще я хотела, чтобы ушла электризация. Сейчас холода, и в домах работает отопление. А ведь в это время как раз и наступает пик проблемы. Но снять статичность производители не обещают. В остальном впечатления самые положительные: волосы однозначно стали заметно мягче, трогать их очень приятно. Даже концы не смотрятся такими безжизненными. Я боялась, что будут быстрее засаливаться, но этого не произошло: я мыла со своей обычной частотой, это через полтора-два дня. С посеченными концами, увы, уже ничего сделать, но обесцвеченная часть тоже получила свою долю увлажнения. Так что из-за большого расхода на постоянной основе заменять полностью шампунь не буду, но периодически проводить такие процедуры — однозначно да.