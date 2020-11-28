«Все с нуля». Текст о том, что женщины могут перенести любые подлянки жизни с высоко поднятой головой

Вызвал доставку еды на дом. Обычно приезжают молодые ребята, а тут — женщина за сорок. Не тяжело, спрашиваю. «Нет, — она смеется. — Это гораздо легче, чем экспертом-криминалистом. Я же майор полиции. В отставке». Конечно, я не мог ее так отпустить. Завязал разговор. Она рада была поболтать, замерзла и притомилась к вечеру. Два высших образования. Медицинское и юридическое. Двадцать лет стажа в органах. Бывало, что пахала на четыре районных отдела. Как только смогла по стажу выйти на пенсию, сразу уволилась. «Работа там адская! А у нас двое детей, погодки, мне надо ими заниматься». Курьером она зарабатывает больше, чем криминалистом в звании майора. Она, конечно, тетка крутая, ментовская закалка, жесты резкие, взгляд пытливый. Владеет самбо, отлично стреляет. Но развозит еду: «Извините, у них это блюдо закончилось, они вам на другое заменили и дали еще десерт в подарок. Ничего?» Ничего, товарищ майор, ничего.

Меня всегда поражала способность женщин резко все бросить и начать заново. Если таковы обстоятельства. Ведь была майором, дальше бы стала полковником, может, дослужилась бы до большого хорошего кабинета. А там и генералом, почему нет? Но штука в том, что все эти звания, цацки и кабинеты очень важны мужчинам, они будут их высиживать годами, толстея и приближаясь к инсульту. Нормальной женщине они на фиг сдались. У нее дети, у нее иные заботы. И вот так, легко, из майора МВД она ушла в рядовые курьеры, бегает по городу с огромной торбой за спиной. И ни о чем не жалеет. Женщина — существо с очень гибкой психикой и пластичным мышлением. И в том ее спасение. Думаю, поэтому женщины и живут намного дольше мужчин. Они легче приспосабливаются к любым обстоятельствам. Мужчина — консерватор, мужчина — зануда, ему важно двигаться по своей колее, шаг в сторону для него уже стресс. В 90-е годы я видел немало семейных трагедий. Когда люди теряли работу. А жить как-то надо. Муж ложился на диван и страдал: «Я человек с высшим образованием! И я без работы!» А жена, тоже с высшим образованием, хватала огромные сумки и неслась в Турцию за барахлом. Становилась челноком. Вчера она сидела в химической лаборатории, писала диссертацию, а сегодня была употевшей теткой с баулами. Мечтала она о таком светлом будущем? Точно нет. Но надо зарабатывать. И женщина быстро перестраивала всю свою жизнь. У нее начиналась совсем другая химия. Где в колбах новой действительности она добывала свое золото.

Вот реальная история семейной пары, с которой я знаком. Роман и Юлия были геофизиками. В 90-е не стало работы. Роман пытался заняться бизнесом, открыл торговую палатку, но тут же разорился и вдобавок получил язву. Впал в хандру. Тогда Юля устроилась в представительство западной компании. Обычной секретаршей, у нее был хороший английский. Да, кандидат наук — и секретаршей. И это ее совсем не ломало. Надо жить, кормить мужа и сына, тут не до гордыни. А через три года она уже открыла свою маленькую фирму, она легко встроилась в новую реальность. Муж так и страдал, он же хотел что-то делать, но Юля ему сказала: «Знаешь что? Давай ты будешь у нас домохозяином! А я буду зарабатывать». И Роман легко согласился. Но тут хотя бы муж, хотя бы свой дом, есть тылы. А сколько историй, когда развод — и у женщины вдруг ничего нет. Она буквально на улице. Мужчины бывают очень безжалостны в таких ситуациях. Одна моя хорошая знакомая жила с парнем. Душа в душу. Они не расписывались, это казалось пустой формальностью. Он хорошо зарабатывал, Лена даже институт не окончила — парень убеждал, что всегда ее обеспечит. «Вот он, мой принц!» — думала счастливая Лена. Родила. А потом этот принц завел новую подружку и выставил Лену с дочкой. Алименты платил смехотворные. Лена оказалась в чужом городе без дома, с 3-летним ребенком. Она могла бы вернуться к себе, к родителям, но там маленькая квартира и больной отец. И тогда Лена сказала: «Я выживу! Я сама выращу дочь принцессой, раз с принцем мне не повезло». Это было даже не с нуля. Это было с минуса. И Лена пошла работать официанткой. Потому что больше никуда не брали. Снимала комнату. Попутно училась на визажиста. Три года были жутких, не спала и доедала на кухне то, что осталось от посетителей ресторана. В одних ботинках ходила две зимы подряд, но дочке покупала красивые платья. И Ленка выжила. Безо всяких богатых ухажеров и внезапных удач. Теперь у нее салон красоты, очень успешный. Полно ухажеров. Дочка учится в Англии. Недавно в модный салон заглянула та самая, из-за которой Лену выгнал «принц». Лена узнала ее. Потребовала, чтобы обслужили по высшему разряду. В финале вышла к клиентке сама и объявила: «Для вас сегодня все бесплатно, голубушка. Вашему мужу деньги нужнее». И удалилась.

У женщин волшебная способность к регенерации. Когда все разрушено, они умеют на руинах выстроить новую жизнь. С нуля или с минуса. Без стонов и нытья. Мастера по нытью — это как раз мужчины. Женщин часто сравнивают с кошками. На самом деле они скорее ящерицы. Отбрасывают хвост, когда прижимает. И несутся дальше, отращивая новый хвост. Их не остановить, не поймать, не уничтожить...