Врач с юмором рассказал, как работает наш иммунитет

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Блогера Алексея Водовозова называют одним из главных популяризаторов медицины. Бывший военврач сейчас активно занимается журналистикой, читает лекции и выступает против лженаучных способов лечения. Начало истории об иммунитете он подглядел на Pikabu, а затем создал на ее основе целый цикл медицинских сказок.

Мы в AdMe.ru даже не представляли, что в нашем организме могут кипеть такие страсти. Да вы сами посмотрите!

Я: «Иммунитет, что за ерунда? Почему у меня температура 40?»

Иммунитет: «Я выбросил в кровь пирогены, которые добрались до центра терморегуляции в гипоталамусе, и тот сместил точку равновесия в сторону теплопродукции».

Я: «К черту физиологию! Зачем так много?»

Иммунитет: «Обнаружено вторжение вируса, который не может долго существовать при температуре 40, поэтому я выбросил в кровь пиро...»

Я: «А я?! Я тоже не могу долго существовать при температуре 40!»

Иммунитет: «Обнаружено вторжение вируса, который...»

Мозг: «Заканчивайте разговор, я отключаю сознание как самый энергозатратный процесс в организме, нам еще до 41 прогреться нужно».

Я: «Зачем?!»

Иммунитет: «Обнаружено вторжение вируса, который...»

Мозг: «Иммунитет, он тебя уже не слышит. Только это... я до 42 греть не буду».

Иммунитет: «Обнаружено вторжение мозга, который...»

Мозг: «Все, все, уговорил, языкастый».

Я: «Привет, парни».

Мозг и Иммунитет хором: «Да как так-то?!»

Я: «Знакомьтесь, это парацетамол».

Парацетамол: «Гипоталамус, ты не мог бы снизить чувствительность своих рецепторов к пирогенам?»

Гипоталамус: «Легко».

Иммунитет: «А что, так можно было?»

Вирус: «Йух-ху! 37,2! Я буду жи-и-ить!

Иммунитет: «Ну уж нетушки! Печень!»

Печень (отрываясь от укладывания гликогена в заначку): «Ась?»

Иммунитет: «Врубай цитохром Р450».

Печень (зевая): «Который из?»

Иммунитет (ошарашенно): «А их несколько?»

Печень (надевая очки, менторским тоном): «Цитохромы обнаружены во всех царствах живых организмов, известно более 50 тысяч различных вариантов фермента, а теперь все поименно...»

Иммунитет: «Стоять, не надо про все. Что есть против парацетамола?»

Печень (шурша справочниками): «Ну... CYP2E1 и CYP3A4, правда зависит от того, что будем делать: глюкуронизировать, сульфатировать или N-гидроксилировать, потому что если нам придется учесть следующие нюансы...»

Иммунитет: «Нет, ты издеваешься? Врубай все».

Печень: «Ты уверен?»

Мозг: «Эмм... Иммунитет, Печень дело говорит, давай обсудим».

Иммунитет: «Замолчали оба! Операцией „Инфекция“ руковожу я. Так что, Печень, врубай цитохромы. Мозг, вырубай этого балбеса».

Я: «Не получится: уже 36,6».

N-ацетил-р-бензохинонимин: «Всем привет». (Достает ножницы и начинает кромсать гепатоциты).

Иммунитет: «Это еще кто?»

Печень: «...и в таком случае около 15 % парацетамола пойдет по этому пути, в результате чего мы получим чрезвычайно активный и мощный алкилирующий метаболит под названием... А, он уже тут. Иммунитет, разгребай».

Иммунитет: «А чего это я?»

Печень: «Ну ты настоял».

Иммунитет: «Ничего не знаю, у меня вирус, мне есть чем заняться».

Печень: «Пс, Мозг, хочешь немного острой печеночной недостаточности?»

Мозг: «Сдурела? Нет, конечно!»

Печень: «Тогда думай, что будем делать с N-ацетил-р-бензохинонимином».

Мозг (порывшись в долговременной памяти в гиппокампе): «Глутатионом его!»

Печень (шурша справочниками): «О, точно. Там есть сульфгидрильные группы. Отлично! Пусть к ним присоединяется, вместо того чтобы нормальные белки из строя выводить».

N-ацетил-р-бензохинонимин: «Э-э-э, полегче, это необратимо».

Печень: «Я в курсе. Глутатион, фас!»

Глутатион: «Кусь!»

Вирус: «А я уже в кардиомиоцитах».

Я: «Иммунитет, что за ерунда?»

Иммунитет: «Ничего не знаю, у меня руки связаны, температура нормальная, сами разбирайтесь».

Я: «И сколько тебе нужно?»

Иммунитет: «Хотя бы 38,5».

Я: «Мозг, сможем вернуть как было, но не как было?»

Мозг: «Ну... Гипоталамус?»

Гипоталамус: «Ага, уже сможем, Печень весь парацетамол разобрала».

Печень (пришивая на себя очередную заплатку): «Не щадя живота своего, между прочим».

Я: «Все-все, выздоровею — подкину тебе глюкозы из пироженок».

Печень (мечтательно): «Еще один погребок под гликоген вырою».

Поджелудочная железа: «Я все слышу».

Гипоталамус: «38,5».

Иммунитет: «Ну все, сейчас я его». (Ускоряет синтез антител, активирует лимфоциты-убийцы).

Вирус: «Опаньки».

Антитела (облепляя Вирус): «Наша пре-е-елесть».

Макрофаги: «Кусь!»

Лимфоциты-убийцы: «Шмяк!»

Вирус: «Я еще be back... back... back».

Иммунитет: «Не надейся, я тебя запомнил».

Гипоталамус: «Ну что, точку равновесия можно возвращать на место?»

Все хором: «Нужно!»

Я: «Фух. Справились».

Иммунитет: «Обнаружено вторжение бактерий. Пирогены, готовсь!»

Все: «Да что ты будешь делать!»

Интересно, а как вы боретесь с простудой? Сразу же начинаете глотать жаропонижающее или ждете, когда иммунитет справится с болезнью?

Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru

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