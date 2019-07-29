Врач с юмором рассказал, как работает наш иммунитет

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Блогера Алексея Водовозова называют одним из главных популяризаторов медицины. Бывший военврач сейчас активно занимается журналистикой, читает лекции и выступает против лженаучных способов лечения. Начало истории об иммунитете он подглядел на Pikabu, а затем создал на ее основе целый цикл медицинских сказок.

Мы в AdMe.ru даже не представляли, что в нашем организме могут кипеть такие страсти. Да вы сами посмотрите!

Я: «Иммунитет, что за ерунда? Почему у меня температура 40?»

Иммунитет: «Я выбросил в кровь пирогены, которые добрались до центра терморегуляции в гипоталамусе, и тот сместил точку равновесия в сторону теплопродукции».

Я: «К черту физиологию! Зачем так много?»

Иммунитет: «Обнаружено вторжение вируса, который не может долго существовать при температуре 40, поэтому я выбросил в кровь пиро...»

Я: «А я?! Я тоже не могу долго существовать при температуре 40!»

Иммунитет: «Обнаружено вторжение вируса, который...»

Мозг: «Заканчивайте разговор, я отключаю сознание как самый энергозатратный процесс в организме, нам еще до 41 прогреться нужно».

Я: «Зачем?!»

Иммунитет: «Обнаружено вторжение вируса, который...»

Мозг: «Иммунитет, он тебя уже не слышит. Только это... я до 42 греть не буду».

Иммунитет: «Обнаружено вторжение мозга, который...»

Мозг: «Все, все, уговорил, языкастый».