Врач с юмором рассказал, как работает наш иммунитет
Блогера Алексея Водовозова называют одним из главных популяризаторов медицины. Бывший военврач сейчас активно занимается журналистикой, читает лекции и выступает против лженаучных способов лечения. Начало истории об иммунитете он подглядел на Pikabu, а затем создал на ее основе целый цикл медицинских сказок.
Мы в AdMe.ru даже не представляли, что в нашем организме могут кипеть такие страсти. Да вы сами посмотрите!
Я: «Иммунитет, что за ерунда? Почему у меня температура 40?»
Иммунитет: «Я выбросил в кровь пирогены, которые добрались до центра терморегуляции в гипоталамусе, и тот сместил точку равновесия в сторону теплопродукции».
Я: «К черту физиологию! Зачем так много?»
Иммунитет: «Обнаружено вторжение вируса, который не может долго существовать при температуре 40, поэтому я выбросил в кровь пиро...»
Я: «А я?! Я тоже не могу долго существовать при температуре 40!»
Иммунитет: «Обнаружено вторжение вируса, который...»
Мозг: «Заканчивайте разговор, я отключаю сознание как самый энергозатратный процесс в организме, нам еще до 41 прогреться нужно».
Я: «Зачем?!»
Иммунитет: «Обнаружено вторжение вируса, который...»
Мозг: «Иммунитет, он тебя уже не слышит. Только это... я до 42 греть не буду».
Иммунитет: «Обнаружено вторжение мозга, который...»
Мозг: «Все, все, уговорил, языкастый».
Я: «Привет, парни».
Мозг и Иммунитет хором: «Да как так-то?!»
Я: «Знакомьтесь, это парацетамол».
Парацетамол: «Гипоталамус, ты не мог бы снизить чувствительность своих рецепторов к пирогенам?»
Гипоталамус: «Легко».
Иммунитет: «А что, так можно было?»
Вирус: «Йух-ху! 37,2! Я буду жи-и-ить!
Иммунитет: «Ну уж нетушки! Печень!»
Печень (отрываясь от укладывания гликогена в заначку): «Ась?»
Иммунитет: «Врубай цитохром Р450».
Печень (зевая): «Который из?»
Иммунитет (ошарашенно): «А их несколько?»
Печень (надевая очки, менторским тоном): «Цитохромы обнаружены во всех царствах живых организмов, известно более 50 тысяч различных вариантов фермента, а теперь все поименно...»
Иммунитет: «Стоять, не надо про все. Что есть против парацетамола?»
Печень (шурша справочниками): «Ну... CYP2E1 и CYP3A4, правда зависит от того, что будем делать: глюкуронизировать, сульфатировать или N-гидроксилировать, потому что если нам придется учесть следующие нюансы...»
Иммунитет: «Нет, ты издеваешься? Врубай все».
Печень: «Ты уверен?»
Мозг: «Эмм... Иммунитет, Печень дело говорит, давай обсудим».
Иммунитет: «Замолчали оба! Операцией „Инфекция“ руковожу я. Так что, Печень, врубай цитохромы. Мозг, вырубай этого балбеса».
Я: «Не получится: уже 36,6».
N-ацетил-р-бензохинонимин: «Всем привет». (Достает ножницы и начинает кромсать гепатоциты).
Иммунитет: «Это еще кто?»
Печень: «...и в таком случае около 15 % парацетамола пойдет по этому пути, в результате чего мы получим чрезвычайно активный и мощный алкилирующий метаболит под названием... А, он уже тут. Иммунитет, разгребай».
Иммунитет: «А чего это я?»
Печень: «Ну ты настоял».
Иммунитет: «Ничего не знаю, у меня вирус, мне есть чем заняться».
Печень: «Пс, Мозг, хочешь немного острой печеночной недостаточности?»
Мозг: «Сдурела? Нет, конечно!»
Печень: «Тогда думай, что будем делать с N-ацетил-р-бензохинонимином».
Мозг (порывшись в долговременной памяти в гиппокампе): «Глутатионом его!»
Печень (шурша справочниками): «О, точно. Там есть сульфгидрильные группы. Отлично! Пусть к ним присоединяется, вместо того чтобы нормальные белки из строя выводить».
N-ацетил-р-бензохинонимин: «Э-э-э, полегче, это необратимо».
Печень: «Я в курсе. Глутатион, фас!»
Глутатион: «Кусь!»
Вирус: «А я уже в кардиомиоцитах».
Я: «Иммунитет, что за ерунда?»
Иммунитет: «Ничего не знаю, у меня руки связаны, температура нормальная, сами разбирайтесь».
Я: «И сколько тебе нужно?»
Иммунитет: «Хотя бы 38,5».
Я: «Мозг, сможем вернуть как было, но не как было?»
Мозг: «Ну... Гипоталамус?»
Гипоталамус: «Ага, уже сможем, Печень весь парацетамол разобрала».
Печень (пришивая на себя очередную заплатку): «Не щадя живота своего, между прочим».
Я: «Все-все, выздоровею — подкину тебе глюкозы из пироженок».
Печень (мечтательно): «Еще один погребок под гликоген вырою».
Поджелудочная железа: «Я все слышу».
Гипоталамус: «38,5».
Иммунитет: «Ну все, сейчас я его». (Ускоряет синтез антител, активирует лимфоциты-убийцы).
Вирус: «Опаньки».
Антитела (облепляя Вирус): «Наша пре-е-елесть».
Макрофаги: «Кусь!»
Лимфоциты-убийцы: «Шмяк!»
Вирус: «Я еще be back... back... back».
Иммунитет: «Не надейся, я тебя запомнил».
Гипоталамус: «Ну что, точку равновесия можно возвращать на место?»
Все хором: «Нужно!»
Я: «Фух. Справились».
Иммунитет: «Обнаружено вторжение бактерий. Пирогены, готовсь!»
Все: «Да что ты будешь делать!»
Интересно, а как вы боретесь с простудой? Сразу же начинаете глотать жаропонижающее или ждете, когда иммунитет справится с болезнью?
Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru