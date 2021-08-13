«Ты что, поправилась? Замуж не вышла? Когда родишь?» Почему люди задают бестактные вопросы

Если где-то в мире есть существо, которому ни разу не задали бестактный вопрос, мне бы очень хотелось на него посмотреть. Откуда берется бестактность? Обычно у людей, задающих бестактные вопросы, есть серьезные проблемы с самими собой. Заметила, что один знакомый повадился... контролировать привлекательность окружающих женщин. Эта спортом не занимается, нужно ей глаза раскрыть, чтобы у нее прояснилось: «Без спорта фигура испортится через пару лет, и мужчины в твою сторону уже не посмотрят, ты в курсе?» Другая потянула булку в рот — «Поди килограммов 80 уже весишь, да?» А вон та уже старовата — «Наверное, никто уже лет 5 не предлагал отношений, да?» Сначала я считала, что такое поведение — акт психологического вампиризма. Но потом оказалось, что все гораздо проще. У гражданина была молодая жена, которая строила его по струнке. Чтобы соответствовать ей, он увлекся диетой и физкультурой. Люди, которые могут себе позволить безнаказанно есть хот-дог, стали его личной болью. По этой же причине несчастные в браке тетушки обычно озабочены чужими браками, а откровенно бедные люди — чужими доходами.

У них не развит эмоциональный интеллект. Как-то раз ко мне подошел интеллигентного вида мужчина в очках, похожий на школьного учителя старой закалки или бухгалтера. Сначала он пристально оглядел меня с головы до ног, а потом огорошил признанием: — Девушка, мне некогда разводить любезности. Я ищу мать для своих будущих детей. Посмотрел на вас — вроде бы подходите. Фигура плодородная, бедра широкие. Наверняка ведь одна кукуете, что видно по вашему короткому платью. Часики тикают, да? Пока я не успела отойти от шока, незнакомец ринулся в атаку: — Чувствуешь, что тебе скоро 30 и никому не нужна? Как потом выяснилось, мой собеседник достиг больших высот в области математики. Область чувств же была для него неизведанной и опасной, как неосвещенный ночной парк с бродячими собаками и открытыми люками. Гражданин был настолько эмоционально неразвит, что даже ругаться с ним не хотелось. Они хотят заработать. Но не знают как. Прошлой весной в нашем супермаркете был замечен бродячий фитнес-инструктор. Он зорко высматривал женщин с продуктовыми корзинками и придирчиво оценивал их форму и содержание. Если женщина была полновата, а корзинка полна колбасы и печенья, молодой человек коршуном пикировал на ничего не подозревающую пышечку, перекладывающую покупки в пакет. — Я вижу, что вы сильно поправились! Вот уже бока висят и живот! Это вас очень беспокоит, верно? Пока вы заедаете стресс вкусняшками, ваши килограммы только прибавляются. Но выход найден! Специально для вас я организовал группу тренировок на свежем воздухе. Приходите завтра в 9:00! Молодой человек проработал таким образом всего пару дней, подозреваю, что потом его просто выгнали. В любом случае опустим завесу жалости над его несчастной судьбой.

У них проблемы с личными границами. Недавно в моей квартире внезапно раздался звонок. Я открыла дверь и с удивлением уставилась на пожилую соседку, недавно переехавшую в наш подъезд. Я не знала ее имени, мы ни разу не говорили по душам, только здоровались, поэтому я подумала, что что-то случилось. — Я к тебе! — весело сказала соседка, не дождавшись приглашения. — Вот ты здесь живешь, а кто у тебя мама, кто папа? Кем они работают? Помогают тебе? А сама чем занимаешься? Психолог? Статьи пишешь? Я так и думала, что ерундой. Она бесшумно исчезла и через некоторое время позвонила в дверь снова. В руках у нее были какие-то вещи. Как оказалось, это была гуманитарная помощь голодающим писателям. С самыми лучшими намерениями. А вообще, есть замечательная цитата Фазиля Искандера: «Бестактность в молодости еще можно списать на плохое воспитание. Бестактность зрелого человека — следствие нравственной тупости. Это навсегда».