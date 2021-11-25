«Со мной почему-то никто не дружит». Я честно расскажу, из-за чего у нас не сложились отношения с одним знакомым

Недавно мы с мужем познакомились по делу с одним человеком. А потом, когда дело закончилось, этот человек нам говорит: «Вы такие прикольные, давайте дружить, только со мной никто не хочет дружить, что странно, потому что я добрый и хороший». Нам он тоже показался добрым и хорошим, и мы решили, что можно попробовать, и пригласили его в гости. У меня не очень много друзей. Но каждый из них любим, почитаем, и для каждого в моем сердце отдельная комнатка. Для кого-то это сцена с софитами, для кого-то с каморка уютным диваном, для кого-то кухня, а с кем-то у нас палатка на горном склоне, с кем-то мы на чиле и на расслабоне, с кем-то я танцую, а с кем-то мчу в ночи на машине под песни Меладзе.

С этим человеком, который пришел к нам в гости, дружбы не вышло. Когда он ушел, муж меня спросил: «Ты понимаешь, почему у него нет друзей?» Я кивнула: «Потому что он никого не видит, кроме себя». Во всем, что происходило с нами за эти 3 часа на нашей кухне, был только он, но не было нас. Все началось с нашей маленькой собаки. Чуббака — ши-тцу, весит 6 кг, но полон собачьего достоинства. Он не лезет, он не клянчит, ведет себя крайне прилично, свое общество не навязывает. — Я не понимаю людей, которые заводят маленьких собак. Это вообще недособаки какие-то, — морщит носик наш гость. — Эй, парень, — хотела сказать я. — Ты сидишь за столом в доме у людей с маленькой собакой. Но промолчала, и это я считаю прекрасным результатом большой работы над собой. Я не прошу любить собак, маленьких или больших, не прошу целовать Чуббаку в районе хвоста, брать его к себе в постель и петь ему песни. Достаточно просто промолчать.

А потом были разговоры про книги, которые мы читаем. Не такие книги. Причем мы с мужем читаем разное. И фильм, который нам понравился, — полнейшие бездари его сняли, дрянь, а не фильм. И музыка, которую мы слушаем, — музыка для не особо умных. Хотя и слушаем мы с Андреем опять же разное. И мне вовсе не надо, чтобы человек читал то, что читаю я, любил фильмы, которые смотрю я, и слушал мою музыку. Нет, я хочу, чтобы мой друг уважал выбор, который делаю я. Точно так же, как я уважаю его выбор. Дружба, как и любовь, — это не про то, чтобы любить одинаковое, это про то, чтобы хотеть быть вместе с человеком, который совсем на тебя не похож. Это не про притворство и лицемерие. Это про уважение чужого мира. Это про то, что ты знаешь, что тебя никогда не осудят. Может быть, не поймут, но примут. У меня есть подруги: одна из них вегетарианка, вторая не ест ничего молочного, третья не любит острое. И когда я приглашаю их к себе в гости, мне не сложно разделить картофельный салат на 4 части. В одну часть не класть мясо, в другую — сметану, а заправить маслом, а в третью не добавлять жгучий перец. А я люблю и острое, и мясо, и сметану. Я никому не скажу: «Не приходи ко мне, потому что ты не такая, как я». Я скажу: «Приходи, потому что я люблю тебя такой, какая ты есть, и никогда не скажу, что твой выбор неправильный и что тебе нужно быть какой-то другой».

Дружба начинается там, где ты учишься видеть кого-то кроме себя. Другого человека. Когда человек говорит мне, что любит что-то противоположное, совсем другое, я говорю ему: «Как интересно, расскажи мне, что тебе в этом понравилось». Я ничего не понимаю в химии, но прошу рассказывать мне про то, чем человек гордится в своей работе. Я немного знаю о музыке, но могу громче всех аплодировать. Я хорошо разбираюсь в артхаусном кино, но знаю, что сериал «Секс в большом городе» может стать отличным средством от осенней хандры. Мне нравится проводить время за неспешными беседами на моей кухне, но могу составить компанию на любой тусовке, а могу остаться дома и сказать: «Приходи ко мне, когда нагуляешься». Лучшие отношения в нашей жизни начинаются, когда мы перестаем стесняться себя таких, какие мы есть. И принимаем других такими, какие они есть. С их собаками, котами, тритонами, детьми, книгами, музыкой, со всеми чемоданами, скелетами в шкафах и пылью на комоде. Нужно беречь мир другого человека — точно так же, как бережете свой. Не надо влезать в него без спроса, не для вас сажали эти цветы, не вам решать, красивые они или нет.

А у вас много друзей? Со всеми общаетесь с удовольствием или от кого-то уже устали, но никак не решаетесь в этом признаться?