Шеф-повар поделился кулинарными секретами и рассказал, почему столкнулся с разочарованием в профессии

Многие любят готовить. Есть в этом процессе что-то творческое, увлекательное, огромный полет фантазии. Но если эти люди вдруг задумаются о профессии повара и поступят в школу, то первое, с чем они столкнутся, — это разочарование. «Мам, я повар, а меня заставляют решать задачки». Я учился в школе ESHTE, веду блог на Pikabu под ником Darcanin. Мое обучение длилось 3 года, и я прошел через десятки дисциплин: математику, нутриенты, изучение составов, бактерий, предпринимательство и бесконечные техники безопасности.