Россиянка переехала в Израиль и с юмором рассказывает о настоящей еврейской жизни

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Давайте знакомиться, я Людмила Корелова! 31 августа 2017 года я с разрешения МВД Израиля въехала в страну как супруга ее гражданина. Чуть позже мне дали рабочую визу, а следом — вид на жительство. За 2 года я худо-бедно освоила иврит и наконец-то обрела долгожданную самостоятельность и веру в себя.

И знаете что, дорогие читатели AdMe.ru, именно здесь я поняла, что не надо убиваться в спортзалах и наращивать все на свете, потому что красота и ценность человека — совершенно в другом. Все хорошо в гармонии, и здешняя жизнь учит именно этому. А в качестве бонуса к этой статье я приготовила для вас тест, который позволит выяснить, насколько в душе вы израильтянин.

Плюсы и подводные камни брака с израильтянином

Местные мужчины следят за собой. Они хорошо одеты, намыты и пивными животами, как правило, не трясут. Здесь не принято говорить: «Женщина, твое место у плиты после работы, а я пока на диване полежу, я устал». Наоборот, муж возьмет веничек и молча подметет, а потом еще ребенку попу помоет или картошку почистит. Теперь о минусах. Если вы не еврейка, некоторые семьи могут быть против. Дети-то национальность по маме получают. А еще наши девочки жалуются мне, что мужчины ждут от них полноценного партнерства с материальной стороны и не понимают, что значит «его деньги — семейные, а ее — на лифчики и маникюры».

Еврейского мужа часто удивляют русские обычаи

Ездили с мужем в гости к моим родителям. Погостили, собрались домой, а те говорят Сергею: «Уезжаете? Присядьте на дорожку». Ну хорошо. Только он не знал, сколько надо сидеть, — не вставал, пока не разрешили. Дальше нам надо было вернуть машину, которую одолжила подруга. Сергей звонит в дверь и передает ключи в руки. Вроде и благодарит тепло за то, что так выручили, а на него смотрят немного сурово и ключи не забирают: «Через порог нельзя, входи в дом!» Сергей снова не понял, почему и что произошло.

В Израиле сложно выйти замуж и развестись

Из-за того что страна в первую очередь религиозная, а только потом демократическая, браки на территории Израиля заключаются исключительно в рамках конфессии. Например, христианин сочетается браком с христианкой, иудей — с иудейкой. А что делать, если вы атеисты? Дуть за границу и расписываться там. Адвокаты говорят, что процесс брачного урегулирования у нас один из самых сложных в мире. Это немудрено: в Израиле существуют две параллельные судебные инстанции — гражданская и религиозная. Этот «балаган» создает конфликты между судами в ситуациях разводов, опеки и раздела имущества. А еще тут есть 2 уникальных юридических термина: «совместное проживание без заключения брака» и «брачный союз» (брит зугиют).

Еврейские бабушки всегда в курсе, что происходит в жизни внуков

Так случилось, что с бабушками мне самой не повезло. А тут так вышло, что я знакомлюсь с «мальчиком из приличной еврейской семьи» (так себя называет Сергей) и у него толпа родственников. Бабушки постят ему на стену фейсбука рецепты пирожков и новости-ужастики со всего мира, как бы намекая, что надо хорошо питаться и сидеть дома, потому что за дверью уже опасно. Поначалу Сергей пугал, что его бабули — суровые еврейские шпионки (мои соцсети были изучены вдоль и поперек, были сделаны выводы и даны рекомендации). Поэтому я очень боялась с ними знакомиться. Но на практике оказалось, что еврейские бабушки — это двойной бонус. Они вроде как и наши, из СССР, но и еще несут в себе вторую культуру, древнюю и мудрую. Общаться с ними очень интересно.

Мое бьюти-расписание существенно изменилось

В России я каждый день делала макияж. Ах, какие стрелки я умела рисовать уже в 16 лет! Сейчас мейк — только на большое мероприятие. Я даже глаза редко подвожу, потому что из-за жары все течет и нужны дополнительные средства типа основы под тени. Дизайн на ногтях делаю редко, в основном все однотонное. А вот массаж я тут прохожу целыми курсами: 10–12 процедур, а потом перерыв на 6–10 месяцев. Если в целом, то я как-то натуральнее стала выглядеть. Нет желания натягивать на себя искусственные ресницы или штукатуриться, чтобы посидеть поесть пиццы. Мейк делаю только там, где он реально нужен. Но кожа всегда должна выглядеть здоровой и ухоженной.

Израильские девушки одеваются без излишеств

Идем недавно с Сергеем по улице, а навстречу — 2 блондинки, говорят на русском. Муж сообщает: «Они недавно приехали, новые репатриантки, это не наша молодежь». Я, конечно, удивилась, как он это определил. Оказалось, по походке и одежде. Во-первых, израильские девушки шагают более расслабленно. И они никогда не натягивают на себя синтетику и не ковыляют на каблуках. Местные любят джинсы-скинни, простые футболки или майки, открывающие часть живота. Если платье, то без излишеств: типа рубашки или что-то свободное и максимально удобное. Минимализм в одежде компенсируется украшениями и аксессуарами. Ну а вьетнамки — это вечный тренд и предмет шуток (в них и на свадьбу ходят).

Здесь любят задавать неудобные вопросы

Да, эта милая «детская непосредственность» в глазах обезоруживает. Но, с другой стороны, бестактные вопросы типа: «А кто у тебя муж? Что-то больно машина дорогая...» могут вывести из себя. И я, поднимая челюсть с пола, поясняю, что муж особо ни при чем, я не голодала в России и сейчас неплохо зарабатываю. Самое интересное, что это говорят мне люди, которых я подвожу, чтобы они не ехали на автобусе домой. Сегодня стою, никого не трогаю. Голос со стороны: «О-о-о, это настоящее?» Я сначала не поняла, к чему вопрос. Потом смотрю по направлению указательного пальца: ага, тыкают в сумочку от Chanel. И что тут делать? Отвечу, что настоящее, — но это же не одна средняя зарплата в Израиле. Совру про фабричный Китай — буду выглядеть дурой, зато человек, обескураживший меня, будет спокоен.

На свадьбу принято дарить деньги

Сколько? Есть даже онлайн-калькуляторы, которые учитывают степень родства. По традиции на свадьбу семьи дарителя нынешние жених и невеста должны принести не меньше. Как правило, затраты окупаются с лихвой, а надаренное является стартовым капиталом молодой семьи. Местный лайфхак: торжества часто проводятся в будние дни, чтобы аренда зала вышла дешевле. Тамаду тут практически никогда не зовут, после ужина веселый народ танцует и добавляет градус. Нет привычного нам «выкупа» в подъезде (я плохо отношусь к нему, признаюсь) и прочих конкурсов типа «передай коленями банан». Но местные свадьбы не менее веселые и душевные.

Здесь прохладно относятся к требованиям гигиены

Наших соотечественников подобное отношение к здоровью и гигиене часто повергает в ужас. Простой пример: дети могут сидеть с учителем на холодном бетоне или мокрой земле (у меня под окнами садик). Тут меньше санитарных требований к косметологам и мастерам маникюра. Я знаю много историй о том, как в стоматологических кабинетах не меняли инструменты и пациенты потом лечили рот непонятно от чего. Вам лучше не знать, что творится на кухнях кафе. А еще вам могут прямо руками залезть в еду, отделить необходимое количество и подать. И знаете, что самое интересное? Тут живут дольше, чем в странах СНГ. Понятно, что вопрос с дезинфекцией инструмента однозначен. Но дети от сидения на холодном не страдают. Мы же с вами катались со снежных горок в минус 15 до мокрых трусов? Вот тут так и живут.

Израильский завтрак — это ассорти из цвета и вкуса

Еврейский арухат бокер, то есть завтрак, признан одним из самых здоровых утренних приемов пищи в мире. И наверняка одним из самых плотных. В него входят: творожный сыр — 2–3 разных вида в маленьких тарелочках;

хумус и тхина (закуска из нутового пюре и кунжутная паста);

салаты из авокадо и тунца;

рыба (сельдь или лосось);

оливки, зеленый салат;

яичница (омлет или глазунья). Обязательное дополнение — джем, хлеб и горячий напиток (обычно это кофе, к которому могут подать любой сок на выбор).

Каких только фамилий тут нет

Еврейские фамилии поразнообразнее привычных нам Ивановых и Петровых. Это связано с огромной территорией расселения народа. Есть евреи восточноевропейские, есть с Иберийского полуострова, из Марокко и Йемена. И фамилии тут встречаются иногда просто ужас какие забавные. Я нашла заметки одной женщины, которая в Иерусалиме работала каким-то чиновником и коллекционировала необычные имена и фамилии. Оцените: Белла Хайдак (на иврите «хайдак» — микроб), Арон Баран-Цви («цви» — олень, в результате выходит Баран-Олень). А еще были Ядя Халява, Марк Выгоднер и Иосиф Лотерейчик.

В Израиле настоящий культ кофе

Пожалуй, это главный напиток на Святой земле. Кофе по утрам — обязательный показатель гостеприимства хозяев. Вам предложат чашечку кофе и в гостях, и на маникюре, и просто если вы бежали мимо по делам. Но, вот если переводить это предложение на русский, можно немного удивиться. «Тебе нэс или черный?» — когда я впервые услышала этот вопрос, первое слово вообще не поняла. Оказалось, что черный — это «кафе шахор», или молотый кофе. Зато тот самый «нэс» — это растворимый. А недавно туристы мне жаловались, что не могут добиться латте в кофейнях. Тут к эспрессо просто дают рюмочку молока с видом «ну раз просишь».

Типичный Израиль — это пофигизм, дружелюбие и... «рега»

Здесь никогда не встречают по одежке. В этой стране даже на свадьбу в шлепанцах идут (причем на собственную). И поверьте, никто и глазом не поведет. Значит, так человеку удобно. Все друг другу — братья и сестры. Конечно, поначалу удивляешься, когда официантка приветствует человека, которого первый раз в жизни видит: «Ахи!» («Братик!») Но потом привыкаешь. В Израиле придумали прекрасный жест из большого пальца, соединенного с указательным и средним: «Рега!» («Ну потерпи!») Вчера так пыталась согнать бабульку — божьего одуванчика, перегородившую дорогу. Посигналила. Машина стоит. 3... 4... 5 минут. Я ее объезжаю с доступной стороны, машу руками. А она мне: «Рега!»

Шаурма за € 2 500? Это еще не предел

Я знаю случай, когда девушка хотела купить тарелку фастфуда за € 20, а взяли с нее € 2 500. Закончилось все удачно, но с помощью полиции. Деньги ей вернули. Со мной в прошлом году тоже была подобная ситуация. В кафе отдала карту, мне вернули чек, на котором я расписалась. Но через некоторое время выяснилось, что списаний на сумму меню было несколько. Суть в том, что у нас нет паролей на картах. То есть протягиваете кредитку, ей проводят по кассе и возвращают ее вам. Чек, конечно, обычно дают и даже просят на нем расписаться, но туристы не всегда его дожидаются или подписывают, не глядя на сумму. Вот в общепите и пользуются чужим доверием.

Программисты и стоматологи неплохо зарабатывают

Официально средняя зарплата тут — € 2 500 с хвостиком. Координатор Зара получает € 1 500 «грязными», продавец в магазине — € 1 100, офисный сотрудник — € 1 700, сотрудник мэрии — € 2 500. Неплохая зарплата у начальника группы программистов — более € 3 000, а стоматолог с переработками может заработать свыше € 5 000. А теперь немного о ценах. Наша квартира в Бат-Яме стоит на продажу € 580 тыс. (в старом доме, с неплохим ремонтом, 75 кв. м, у моря). Чтобы купить жилье в Тель-Авиве, эту сумму надо умножать примерно на 2. Такси по городу стоит € 7–11, обед в кафе мне обычно обходится в € 25.

Ночная жизнь начинается в четверг

Израильский четверг — это один в один пятница у всех остальных. Дело в том, что воскресенье тут обычный рабочий день, поэтому выходные немного сдвигаются. Как тут обстоят дела с «погулять в конце недели»? Пословица «Хайфа работает, Иерусалим молится, а Тель-Авив отдыхает» имеет под собой основания. Вы можете выбрать ночной клуб, пляжную вечеринку или бар, которых в Тель-Авиве великое множество. Самое активное время — после 12 ночи в четверг и пятницу (это как пятница и суббота в Европе или Америке). Есть здесь и «счастливые часы», когда скидки на бар составляют 30–50 %. С учетом средней цены коктейля в € 7–12, согласитесь, разница существенная.

«Прикрой ключицы, локти и колени»

Это не дресс-код для приема у английской королевы, а цниют — особый свод правил, которых должна придерживаться еврейка, для того чтобы вести себя достойно и в то же время скромно. Например, в самом религиозном районе Израиля Меа Шеариме стандартный женский образ составляют темная юбка ниже колен, неброский кардиган и почему-то очки. Согласно Торе, женщина не может надевать красный, но при этом эксперты цниюта разрешают использовать его в деталях и аксессуарах. Брюки не запрещены, но нельзя носить одежду из смеси шерсти и льна. Волосы на голове должны быть прикрыты. Для тех, кто не хочет надевать платок, есть парики, так что местные девушки ловко обходят запрет на непокрытые головы.

В любой непонятной ситуации надо кричать

Крик и шум тут самая эффективная мера воздействия на окружающих. Это как сигнал к действию. Тут еще светофор с красного на желтый не сменился, а тебе уже в спину: «Би-и-ип». И никто не обижается. Если не пошумел, вроде как тебе и ехать не надо. Помню, как в больнице дедушка Сергея 48 часов (!) ждал врача. А что, праздники же. То есть его госпитализировали, но даже не переодели в первый день. Пришел мой муж, открыл рот — и сразу нашелся врач, который после очередной порции воплей взял анализы и пояснил ситуацию, а потом дедулю перевели в нужное отделение и начали лечить.

4 идеи для экономии в Израиле

Израиль — одна из самых дорогих стран мира, и, конечно, путешествие сюда не может быть дешевым. А с другой стороны, при правильном составлении маршрута даже экономный путешественник не будет разочарован. Музеи на праздник Песах. Как правило, они делают вход бесплатным для всех желающих. Весь список вы найдете на туристическом сайте Израиля. Я насчитала 30+ музеев по стране — неплохо.

Бахайские сады в Хайфе. Экскурсии там проводятся в определенное время, а денег с посетителей никто не берет.

Музей Ралли в Кейсарии. Вход всегда бесплатный. Тут выставлены полотна латиноамериканских художников и оригиналы малоизвестных работ Сальвадора Дали.

Шуки — они же рынки. Везде все можно пробовать. Мы даже красную икру просим на пробу. Так что и наедитесь, и ни копейки не потратите. В Тель-Авиве рекомендую рынок Шук ха-Кармель: красиво, шумно, весело — и чего тут только не продают (и халва, и хумус, и китайские пельмени, и тайские салаты).

Бонус: насколько в душе вы израильтянин

За каждый ответ «да» начисляйте себе по 1 баллу. Чем больше наберете, тем сильнее в вас «еврейское» начало. Если вы обгоняете автомобиль, вы не смотрите на дорогу, а приглядываетесь, кто за рулем. Вы умеете резко повышать голос и быстро добиваться своего криком. В очереди в магазине или поликлинике вы стараетесь прошмыгнуть побыстрее «только спросить» и вообще считаете, что самая правильная очередь — пирамидальной формы. Вы умеете предсказывать, когда переключится светофор и сигналите машине спереди за секунду до перехода с красного на желтый. Если вы едете по трассе за городом, в которой много рядов, то всегда занимаете левый. Когда вы собираетесь всей семьей на день рождения бабушки, приходится бронировать банкетный зал, так как народ больше нигде не помещается. Вы можете спокойно подойти к чужому человеку на улице и спросить: «Где ты купила такие красивые туфли?»