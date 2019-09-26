Россиянка переехала в Израиль и с юмором рассказывает о настоящей еврейской жизни
Давайте знакомиться, я Людмила Корелова! 31 августа 2017 года я с разрешения МВД Израиля въехала в страну как супруга ее гражданина. Чуть позже мне дали рабочую визу, а следом — вид на жительство. За 2 года я худо-бедно освоила иврит и наконец-то обрела долгожданную самостоятельность и веру в себя.
И знаете что, дорогие читатели AdMe.ru, именно здесь я поняла, что не надо убиваться в спортзалах и наращивать все на свете, потому что красота и ценность человека — совершенно в другом. Все хорошо в гармонии, и здешняя жизнь учит именно этому. А в качестве бонуса к этой статье я приготовила для вас тест, который позволит выяснить, насколько в душе вы израильтянин.
Плюсы и подводные камни брака с израильтянином
Местные мужчины следят за собой. Они хорошо одеты, намыты и пивными животами, как правило, не трясут. Здесь не принято говорить: «Женщина, твое место у плиты после работы, а я пока на диване полежу, я устал». Наоборот, муж возьмет веничек и молча подметет, а потом еще ребенку попу помоет или картошку почистит.
Теперь о минусах. Если вы не еврейка, некоторые семьи могут быть против. Дети-то национальность по маме получают. А еще наши девочки жалуются мне, что мужчины ждут от них полноценного партнерства с материальной стороны и не понимают, что значит «его деньги — семейные, а ее — на лифчики и маникюры».
Еврейского мужа часто удивляют русские обычаи
Ездили с мужем в гости к моим родителям. Погостили, собрались домой, а те говорят Сергею: «Уезжаете? Присядьте на дорожку». Ну хорошо. Только он не знал, сколько надо сидеть, — не вставал, пока не разрешили.
Дальше нам надо было вернуть машину, которую одолжила подруга. Сергей звонит в дверь и передает ключи в руки. Вроде и благодарит тепло за то, что так выручили, а на него смотрят немного сурово и ключи не забирают: «Через порог нельзя, входи в дом!» Сергей снова не понял, почему и что произошло.
В Израиле сложно выйти замуж и развестись
Из-за того что страна в первую очередь религиозная, а только потом демократическая, браки на территории Израиля заключаются исключительно в рамках конфессии. Например, христианин сочетается браком с христианкой, иудей — с иудейкой. А что делать, если вы атеисты? Дуть за границу и расписываться там.
Адвокаты говорят, что процесс брачного урегулирования у нас один из самых сложных в мире. Это немудрено: в Израиле существуют две параллельные судебные инстанции — гражданская и религиозная. Этот «балаган» создает конфликты между судами в ситуациях разводов, опеки и раздела имущества. А еще тут есть 2 уникальных юридических термина: «совместное проживание без заключения брака» и «брачный союз» (брит зугиют).
Еврейские бабушки всегда в курсе, что происходит в жизни внуков
Так случилось, что с бабушками мне самой не повезло. А тут так вышло, что я знакомлюсь с «мальчиком из приличной еврейской семьи» (так себя называет Сергей) и у него толпа родственников. Бабушки постят ему на стену фейсбука рецепты пирожков и новости-ужастики со всего мира, как бы намекая, что надо хорошо питаться и сидеть дома, потому что за дверью уже опасно.
Поначалу Сергей пугал, что его бабули — суровые еврейские шпионки (мои соцсети были изучены вдоль и поперек, были сделаны выводы и даны рекомендации). Поэтому я очень боялась с ними знакомиться. Но на практике оказалось, что еврейские бабушки — это двойной бонус. Они вроде как и наши, из СССР, но и еще несут в себе вторую культуру, древнюю и мудрую. Общаться с ними очень интересно.
Мое бьюти-расписание существенно изменилось
В России я каждый день делала макияж. Ах, какие стрелки я умела рисовать уже в 16 лет! Сейчас мейк — только на большое мероприятие. Я даже глаза редко подвожу, потому что из-за жары все течет и нужны дополнительные средства типа основы под тени. Дизайн на ногтях делаю редко, в основном все однотонное.
А вот массаж я тут прохожу целыми курсами: 10–12 процедур, а потом перерыв на 6–10 месяцев. Если в целом, то я как-то натуральнее стала выглядеть. Нет желания натягивать на себя искусственные ресницы или штукатуриться, чтобы посидеть поесть пиццы. Мейк делаю только там, где он реально нужен. Но кожа всегда должна выглядеть здоровой и ухоженной.
Израильские девушки одеваются без излишеств
Идем недавно с Сергеем по улице, а навстречу — 2 блондинки, говорят на русском. Муж сообщает: «Они недавно приехали, новые репатриантки, это не наша молодежь». Я, конечно, удивилась, как он это определил. Оказалось, по походке и одежде.
Во-первых, израильские девушки шагают более расслабленно. И они никогда не натягивают на себя синтетику и не ковыляют на каблуках. Местные любят джинсы-скинни, простые футболки или майки, открывающие часть живота. Если платье, то без излишеств: типа рубашки или что-то свободное и максимально удобное. Минимализм в одежде компенсируется украшениями и аксессуарами. Ну а вьетнамки — это вечный тренд и предмет шуток (в них и на свадьбу ходят).
Здесь любят задавать неудобные вопросы
Да, эта милая «детская непосредственность» в глазах обезоруживает. Но, с другой стороны, бестактные вопросы типа: «А кто у тебя муж? Что-то больно машина дорогая...» могут вывести из себя. И я, поднимая челюсть с пола, поясняю, что муж особо ни при чем, я не голодала в России и сейчас неплохо зарабатываю. Самое интересное, что это говорят мне люди, которых я подвожу, чтобы они не ехали на автобусе домой.
Сегодня стою, никого не трогаю. Голос со стороны: «О-о-о, это настоящее?» Я сначала не поняла, к чему вопрос. Потом смотрю по направлению указательного пальца: ага, тыкают в сумочку от Chanel. И что тут делать? Отвечу, что настоящее, — но это же не одна средняя зарплата в Израиле. Совру про фабричный Китай — буду выглядеть дурой, зато человек, обескураживший меня, будет спокоен.
На свадьбу принято дарить деньги
Сколько? Есть даже онлайн-калькуляторы, которые учитывают степень родства. По традиции на свадьбу семьи дарителя нынешние жених и невеста должны принести не меньше. Как правило, затраты окупаются с лихвой, а надаренное является стартовым капиталом молодой семьи. Местный лайфхак: торжества часто проводятся в будние дни, чтобы аренда зала вышла дешевле.
Тамаду тут практически никогда не зовут, после ужина веселый народ танцует и добавляет градус. Нет привычного нам «выкупа» в подъезде (я плохо отношусь к нему, признаюсь) и прочих конкурсов типа «передай коленями банан». Но местные свадьбы не менее веселые и душевные.
Здесь прохладно относятся к требованиям гигиены
Наших соотечественников подобное отношение к здоровью и гигиене часто повергает в ужас. Простой пример: дети могут сидеть с учителем на холодном бетоне или мокрой земле (у меня под окнами садик). Тут меньше санитарных требований к косметологам и мастерам маникюра. Я знаю много историй о том, как в стоматологических кабинетах не меняли инструменты и пациенты потом лечили рот непонятно от чего.
Вам лучше не знать, что творится на кухнях кафе. А еще вам могут прямо руками залезть в еду, отделить необходимое количество и подать. И знаете, что самое интересное? Тут живут дольше, чем в странах СНГ. Понятно, что вопрос с дезинфекцией инструмента однозначен. Но дети от сидения на холодном не страдают. Мы же с вами катались со снежных горок в минус 15 до мокрых трусов? Вот тут так и живут.
Израильский завтрак — это ассорти из цвета и вкуса
Еврейский арухат бокер, то есть завтрак, признан одним из самых здоровых утренних приемов пищи в мире. И наверняка одним из самых плотных. В него входят:
- творожный сыр — 2–3 разных вида в маленьких тарелочках;
- хумус и тхина (закуска из нутового пюре и кунжутная паста);
- салаты из авокадо и тунца;
- рыба (сельдь или лосось);
- оливки, зеленый салат;
- яичница (омлет или глазунья).
Обязательное дополнение — джем, хлеб и горячий напиток (обычно это кофе, к которому могут подать любой сок на выбор).
Каких только фамилий тут нет
Еврейские фамилии поразнообразнее привычных нам Ивановых и Петровых. Это связано с огромной территорией расселения народа. Есть евреи восточноевропейские, есть с Иберийского полуострова, из Марокко и Йемена. И фамилии тут встречаются иногда просто ужас какие забавные.
Я нашла заметки одной женщины, которая в Иерусалиме работала каким-то чиновником и коллекционировала необычные имена и фамилии. Оцените: Белла Хайдак (на иврите «хайдак» — микроб), Арон Баран-Цви («цви» — олень, в результате выходит Баран-Олень). А еще были Ядя Халява, Марк Выгоднер и Иосиф Лотерейчик.
В Израиле настоящий культ кофе
Пожалуй, это главный напиток на Святой земле. Кофе по утрам — обязательный показатель гостеприимства хозяев. Вам предложат чашечку кофе и в гостях, и на маникюре, и просто если вы бежали мимо по делам.
Но, вот если переводить это предложение на русский, можно немного удивиться. «Тебе нэс или черный?» — когда я впервые услышала этот вопрос, первое слово вообще не поняла. Оказалось, что черный — это «кафе шахор», или молотый кофе. Зато тот самый «нэс» — это растворимый. А недавно туристы мне жаловались, что не могут добиться латте в кофейнях. Тут к эспрессо просто дают рюмочку молока с видом «ну раз просишь».
Типичный Израиль — это пофигизм, дружелюбие и... «рега»
Здесь никогда не встречают по одежке. В этой стране даже на свадьбу в шлепанцах идут (причем на собственную). И поверьте, никто и глазом не поведет. Значит, так человеку удобно. Все друг другу — братья и сестры. Конечно, поначалу удивляешься, когда официантка приветствует человека, которого первый раз в жизни видит: «Ахи!» («Братик!») Но потом привыкаешь.
В Израиле придумали прекрасный жест из большого пальца, соединенного с указательным и средним: «Рега!» («Ну потерпи!») Вчера так пыталась согнать бабульку — божьего одуванчика, перегородившую дорогу. Посигналила. Машина стоит. 3... 4... 5 минут. Я ее объезжаю с доступной стороны, машу руками. А она мне: «Рега!»
Шаурма за € 2 500? Это еще не предел
Я знаю случай, когда девушка хотела купить тарелку фастфуда за € 20, а взяли с нее € 2 500. Закончилось все удачно, но с помощью полиции. Деньги ей вернули. Со мной в прошлом году тоже была подобная ситуация. В кафе отдала карту, мне вернули чек, на котором я расписалась. Но через некоторое время выяснилось, что списаний на сумму меню было несколько.
Суть в том, что у нас нет паролей на картах. То есть протягиваете кредитку, ей проводят по кассе и возвращают ее вам. Чек, конечно, обычно дают и даже просят на нем расписаться, но туристы не всегда его дожидаются или подписывают, не глядя на сумму. Вот в общепите и пользуются чужим доверием.
Программисты и стоматологи неплохо зарабатывают
Официально средняя зарплата тут — € 2 500 с хвостиком. Координатор Зара получает € 1 500 «грязными», продавец в магазине — € 1 100, офисный сотрудник — € 1 700, сотрудник мэрии — € 2 500. Неплохая зарплата у начальника группы программистов — более € 3 000, а стоматолог с переработками может заработать свыше € 5 000.
А теперь немного о ценах. Наша квартира в Бат-Яме стоит на продажу € 580 тыс. (в старом доме, с неплохим ремонтом, 75 кв. м, у моря). Чтобы купить жилье в Тель-Авиве, эту сумму надо умножать примерно на 2. Такси по городу стоит € 7–11, обед в кафе мне обычно обходится в € 25.
Ночная жизнь начинается в четверг
Израильский четверг — это один в один пятница у всех остальных. Дело в том, что воскресенье тут обычный рабочий день, поэтому выходные немного сдвигаются. Как тут обстоят дела с «погулять в конце недели»? Пословица «Хайфа работает, Иерусалим молится, а Тель-Авив отдыхает» имеет под собой основания.
Вы можете выбрать ночной клуб, пляжную вечеринку или бар, которых в Тель-Авиве великое множество. Самое активное время — после 12 ночи в четверг и пятницу (это как пятница и суббота в Европе или Америке). Есть здесь и «счастливые часы», когда скидки на бар составляют 30–50 %. С учетом средней цены коктейля в € 7–12, согласитесь, разница существенная.
«Прикрой ключицы, локти и колени»
Это не дресс-код для приема у английской королевы, а цниют — особый свод правил, которых должна придерживаться еврейка, для того чтобы вести себя достойно и в то же время скромно. Например, в самом религиозном районе Израиля Меа Шеариме стандартный женский образ составляют темная юбка ниже колен, неброский кардиган и почему-то очки.
Согласно Торе, женщина не может надевать красный, но при этом эксперты цниюта разрешают использовать его в деталях и аксессуарах. Брюки не запрещены, но нельзя носить одежду из смеси шерсти и льна. Волосы на голове должны быть прикрыты. Для тех, кто не хочет надевать платок, есть парики, так что местные девушки ловко обходят запрет на непокрытые головы.
В любой непонятной ситуации надо кричать
Крик и шум тут самая эффективная мера воздействия на окружающих. Это как сигнал к действию. Тут еще светофор с красного на желтый не сменился, а тебе уже в спину: «Би-и-ип». И никто не обижается. Если не пошумел, вроде как тебе и ехать не надо.
Помню, как в больнице дедушка Сергея 48 часов (!) ждал врача. А что, праздники же. То есть его госпитализировали, но даже не переодели в первый день. Пришел мой муж, открыл рот — и сразу нашелся врач, который после очередной порции воплей взял анализы и пояснил ситуацию, а потом дедулю перевели в нужное отделение и начали лечить.
4 идеи для экономии в Израиле
Израиль — одна из самых дорогих стран мира, и, конечно, путешествие сюда не может быть дешевым. А с другой стороны, при правильном составлении маршрута даже экономный путешественник не будет разочарован.
- Музеи на праздник Песах. Как правило, они делают вход бесплатным для всех желающих. Весь список вы найдете на туристическом сайте Израиля. Я насчитала 30+ музеев по стране — неплохо.
- Бахайские сады в Хайфе. Экскурсии там проводятся в определенное время, а денег с посетителей никто не берет.
- Музей Ралли в Кейсарии. Вход всегда бесплатный. Тут выставлены полотна латиноамериканских художников и оригиналы малоизвестных работ Сальвадора Дали.
- Шуки — они же рынки. Везде все можно пробовать. Мы даже красную икру просим на пробу. Так что и наедитесь, и ни копейки не потратите. В Тель-Авиве рекомендую рынок Шук ха-Кармель: красиво, шумно, весело — и чего тут только не продают (и халва, и хумус, и китайские пельмени, и тайские салаты).
Бонус: насколько в душе вы израильтянин
За каждый ответ «да» начисляйте себе по 1 баллу. Чем больше наберете, тем сильнее в вас «еврейское» начало.
- Если вы обгоняете автомобиль, вы не смотрите на дорогу, а приглядываетесь, кто за рулем.
- Вы умеете резко повышать голос и быстро добиваться своего криком.
- В очереди в магазине или поликлинике вы стараетесь прошмыгнуть побыстрее «только спросить» и вообще считаете, что самая правильная очередь — пирамидальной формы.
- Вы умеете предсказывать, когда переключится светофор и сигналите машине спереди за секунду до перехода с красного на желтый.
- Если вы едете по трассе за городом, в которой много рядов, то всегда занимаете левый.
- Когда вы собираетесь всей семьей на день рождения бабушки, приходится бронировать банкетный зал, так как народ больше нигде не помещается.
- Вы можете спокойно подойти к чужому человеку на улице и спросить: «Где ты купила такие красивые туфли?»
А вам приходилось бывать в Израиле? Что показалось вам необычным в этой стране?