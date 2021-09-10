«Родные люди, сочтемся». Текст о денежных отношениях внутри семьи, которые многим из нас обсуждать неудобно, а зря

С детства нам внушают, что нужно доверять близким людям. Но со многих из нас жизнь быстро снимает розовые очки и порой вынуждает принимать непростые решения. Одни сталкиваются с пресловутым квартирным вопросом. А другие понимают, что родственникам от них нужны только деньги или постоянная бескорыстная помощь, которая в итоге оказывается игрой в одни ворота.

Одна автор AdMe.ru в юности тоже верила в большую и светлую любовь, пока не столкнулась с суровой реальностью.

До замужества я была счастливой обладательницей квартиры — скромной однушки в 35 кв. м, которая досталась мне по наследству. Но сразу после свадьбы свекровь вызвала моего мужа на семейный совет и сказала, что теперь он обязан подписать отказ от наследства. Типа все равно он теперь при квартире, а родительский дом уже «по справедливости» достанется его младшей сестре (ее дочке). Тот же самый фокус они провернули и со своим старшим сыном — сразу после женитьбы лишили его всех прав на наследство. Сыновья огрызались, но правильная обработка в детстве («сестренке надо уступать», «матери нервы нельзя мотать») свое дело сделала. Зачем? А чтобы «злые невестки» не оттяпали потом себе долю от деревенского домика свекров.

Мой брак длился всего 3 года, но после развода я чуть не осталась без жилья. А ведь это изначально была моя квартира — не купленная во время замужества и не приобретенная за совместные деньги. Но бывший муж был искренне уверен, что тоже имеет на нее права. В суде он даже потребовал от меня расписку о том, что я обязана предоставить ему комнату или снять ему жилье за свой счет. Причина, по его мнению, была проста: если на развод подала жена, значит, она и должна думать, где ему дальше жить. Ведь из-за меня же он остался без наследства и крыши над головой! О том, чтобы вернуться к родителям, естественно, даже речи не было — там давно и прочно царила младшая сестренка. Благо, на работе ему пообещали помочь со служебным жильем, он решил не упускать возможность и срочно выписался от меня по своей инициативе.

После этого случая я стала обращать внимание на то, что подобные вещи происходят и в других семьях. У одной моей знакомой дочь буквально присосалась к родительскому кошельку. Взрослая 30-летняя женщина искренне считала их деньги своими. Недавно она узнала, что отец с матерью переклеили дома обои, и устроила им скандал: оказывается, барышня давно мечтала вставить пластиковые окна. А бывает, что и родители начинают забирать деньги у своих детей. Лично знаю парня, у которого отец демонстративно размахивал перед носом специальной тетрадкой, куда несколько лет заносил траты на ребенка — от обучения до покупки новых кроссовок. В итоге сын начал работать с 17 лет и первые годы исправно отдавал папе всю зарплату. Моя бывшая сокурсница за собственный счет сделала ремонт у своего парня. Ей казалось, что все справедливо: она периодически ночует у него и поэтому вкладывается в обновление жилья, которое со временем может стать их общим семейным гнездышком. Через год отношения закончились: юноша остался в отремонтированной двушке, а девушка — на улице.

От таких отношений, казалось бы, близких людей порой становится не по себе. Может, я наивна, но почему в одних случаях родители умудряются ставить родных дочек и сыновей «на счетчик», а в других — взрослые дети тянут деньги с пожилых отцов и матерей? Почему нельзя по-человечески договориться насчет жилья в браке или наследства? Что дает тебе право претендовать на заработанные не тобой деньги? Если я еще раз задумаюсь о замужестве, то обязательно составлю брачный договор. И пусть меня кто-то осудит — ведь многие до сих пор считают подобное соглашение чем-то постыдным, вроде бы не доверяешь ты, нехорошая такая, родному человеку. Извините, ребята, я уже наступила на эти грабли и еще раз оказаться в подобной ситуации не хочу. Мне не нужно чужого, но я должна точно знать, что у меня никто не отнимет жилье, которое изначально мне и принадлежало. Я с удовольствием помогу родителям, куплю им путевку на курорт или бытовую технику, но не допущу их к обсуждению своих трат. Пусть даже мне придется поругаться с ними. Хорошо помню, как моя бабушка закатила истерику, когда ее старшая дочь, моя тетя, купила домой мягкую мебель. Подчеркну — себе домой и за свои деньги. Но бабуля целую неделю звонила ей с интервалом в час и кричала: «Чего это тебе мягкого под попой захотелось?!»

Отдельный вопрос — раздел наследства. Вспомните, как часто рядом с совсем старенькими бабушками и дедушками вдруг возникают родственники, которые до этого сто лет с ними не общались. А вот сейчас резко вспомнили. Еще бы: кто-то из них вскоре может сорвать большой куш — целую квартиру или дом! Бывают и другие ситуации. Знакомая моих родителей уговорила мужа не подавать на развод: вроде и так уже вместе не живут, зачем по загсам лишний раз бегать. Но когда пожилой супруг почувствовал себя плохо, жена тут же перебралась к нему, выгнала его пассию и принялась активно присматривать за дедом. Болезнь растянулась на 5 лет, и все это время жена боялась упустить его из виду. Супруги тихо друг друга ненавидели, но бабуля как-то хитро умудрилась доказать недееспособность своего мужа и оформить на него опеку. И вот она наконец-то получила в наследство долгожданную крошечную квартиру. Через какое-то время женщина продала ее примерно за ₽ 800 тыс. и все деньги отдала внуку. Довольный парень тут же купил себе машину. Вот и думай, стоила ли эта «высиженная» квартира 5 лет жизни.

Мне кажется, некоторые люди не хотят надеяться только на себя в финансовом плане. Все-таки гораздо проще прилепиться к чужому жилью или трепетно ждать, когда старшие родственники отпишут квартиру (а они ведь могут и покуражиться, оформляя завещание то на одного, то на другого члена семьи). Наверно, отсюда и привычка считать чужие деньги, когда дети до седых волос висят на родителях, а те в свою очередь хотят быть в курсе всех их трат. Я бы не хотела участвовать в подобных семейных ссорах — слишком уж много нервных клеток на них тратится. Даже если мои родители, будучи в здравом уме и твердой памяти, по какой-то причине захотят завещать свою квартиру не мне и не своим внукам, я их пойму. В конце концов, это исключительно их право. А мы всегда сами заработаем.